Giá mít Thái hôm nay 13/12: Mít Nhất giá 12.000 đồng/kg, cây mít Thái nên để bao nhiêu trái là vừa?

Giá mít Thái hôm nay 13/12: Số lượng mít trong vườn còn ít, phần lớn trái không được đẹp

Một số vựa mít Thái ở ĐBSCL cho biết, giá mít Thái hôm nay 13/12 không tăng không giảm so với hôm qua. Mức giá thấp này đã duy trì khá lâu do việc vận chuyển mít sang Trung Quốc tiêu thụ gặp khó khăn. Hiện số lượng mít trong vườn còn ít, phần lớn trái không được đẹp do da nám nhiều.

Mít trong vườn không còn nhiều, đa số là mít xấu. Ảnh minh họa nguồn facebook.

Các thương lái vào vườn báo giá mít Thái hôm nay 13/12 tại Tiền Giang như sau: mít Nhất 12.000 đồng/kg, mít Nhì 5.000 đồng/kg, mít Kem lớn 5.000 đồng/kg.

Tại TP Cần Thơ và các tỉnh như Sóc Trăng, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, An Giang, các thương lái vào vườn báo giá mít Thái hôm nay 13/12 như sau: mít Nhất 11.000 đồng/kg, mít Nhì 4.000 đồng/kg, mít Kem lớn 4.000 đồng/kg,

Đối với mít Ba, mít Kem nhỏ và mít chợ, thương lái vào vườn mua với giá từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Giá mít tại vựa cao hơn mứa giá trên 2.000 đồng/kg.

Một cây mít Thái để bao nhiêu trái là vừa?

Cây mít thái để bao nhiêu trái là tốt nhất luôn là đề tài bàn luận xôn xao giữa các nhà vườn ở ĐBSCL, nhất là đối với những nhà vườn mới tham gia trồng mít Thái. Bởi, vấn đề để bao nhiêu trái trên cây mít Thái ảnh hưởng rất lớn đến năng suất, chất lượng trái và cả giá bán.

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 13/12 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít vẫn ở mức thấp mặc dù số lượng mít trong vườn còn ít. Cây mít thái để bao nhiêu trái là tốt nhất? (Ảnh minh hoạ, nguồn facebook)

Ông Lê Văn Hòa, một hộ dân có nhiều năm kinh nghiệm trồng mít Thái ở xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho hay, với cách phân loại mít hiện nay, tốt nhất để trái càng ít càng tốt.

Đối với mít tơ, cho trái năm đầu tiên, theo ông Hòa nên để từ 1-2 trái trên cây, năm thứ 2, thứ 3 có thể để 3 trái.

"Cây mít tơ thân còn nhỏ, nếu để nhiều trái, sẽ dẫn tình trạng cây suy, không phát triển tốt về sau. Ngoài ra, cây để trái nhiều thì trái sẽ không lớn được, tỉ lệ méo trái cao. Từ đó, khi bán sẽ rớt xuống mít kem, mít chợ với giá bán rất thấp, chỉ từ 1.000 - 2.000 đồng/kg" - ông Hòa phân tích.

Ông Hòa nói tiếp: "Nếu để trái ít trên cây, tỉ lệ trái nhỏ và trái méo sẽ rất ít. Có những trái bị méo khi còn nhỏ, càng lớn sẽ càng tròn đều do múi bên trong được cung cấp đủ dinh dưỡng, thúc múi lớn nhanh".

Theo một số người dân có nhiều năm kinh nghiệm trồng mít ở xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, đối với những cây mít Thái cho trái năm hai, năm ba nên để số trái tương ứng với sức khỏe của cây. Cụ thể, đối với cây phát triển tốt, gốc to, nhiều nhánh cái thì để 3 trái, những cây yếu hơn để 2 trái.

Đặc biệt, không nên nghĩ cứ để trái nhiều trên cây rồi dùng phân hóa học thúc. Bởi làm vậy cây sẽ bị sốc, có thể rụng lá sau khi thúc phân, phần lớn cây mít sẽ gặp tình trạng nứt thân xì mủ sau khi thu hoặc trái. Hơn nữa, giá phân hóa học tăng rất cao, nếu bón nhiều sẽ dẫn đến lỗ vốn khi giá mít Thái đang ở mức rất thấp.