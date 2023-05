Giá mít Thái hôm nay 14/5 tại Tiền Giang: Người dân mất 10.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 14/5 tại Tiền Giang cho thấy, giá mít giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Như vậy, giá mít giảm tổng cộng 10.000 đồng/kg chỉ trong 5 ngày qua.

Giá mít Thái hôm nay 14/5 tại ĐBSLC có biến động tiếp tục, cụ thể giá mít giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Như vậy, giá mít giảm tổng cộng 10.000 đồng/kg chỉ trong 5 ngày qua. Ảnh minh họa, nguồn facebook

Cụ thể, các vựa mua mít Nhất chỉ ở mức 22.000 đồng/kg, mít Nhì 12.000 đồng/kg, mít Kem lớn 12.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 9.000 đồng/kg, mít kem 3 là 7.000 đồng/kg.

Thương lái vào vườn mua mít Nhất với giá 20.000 đồng/kg, mít Nhì 10.000 đồng/kg, mít Kem lớn 10.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 7.000 đồng/kg, mít kem 3 là 5.000 đồng/kg.

Giá mít Thái hôm nay 15/5 tại các địa phương khác ở ĐBSCL: Giảm thêm 1.000 đồng/kg

Giá mít Thái tại An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long và TP.Cần Thơ tiếp tục lao dốc, tức giảm thêm 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Theo đa số người dân, với mức giá mít hiện tại, sẽ không lời. Tuy vựa và thương lái báo giá có mít Nhất, mít Nhì, mít Kem lớn nhưng thực tế mua tại vườn đa số là mít Kem nhỏ, mít Kem loại 3 và mít chợ (mít kem loại 3 và mít chợ tương đương nhau).

Mít Nhất được các vựa báo giá mua vào ở mức 21.000 đồng/kg, mít Nhì 11.000 đồng/kg, mít Kem lớn 11.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 8.000 đồng/kg, mít kem 3 là 6.000 đồng/kg.

Riêng các thương lái vào vườn mua mít Nhất với giá 19.000 đồng/kg, mít Nhì 9.000 đồng/kg, mít Kem lớn 9.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 6.000 đồng/kg, mít kem 3 là 4.000 đồng/kg.

Tại sao mít nứt mầu, mít thối trái ngày càng nhiều?

Hiện nay, nhiều hộ dân cho hay, tình trạng mít nứt mầu, mít thối trái diễn ra ngày càng nhiều, gây thiệt hại cho nhà vườn rất lớn.

Có nhà vườn cho hay, tỉ lệ mít nứt mầu, mít thối trái trong vườn có khi lên đến 30%, thậm chí là 50%. Trong khi đó, tỉ lệ này trước đây rất thấp.

Theo tìm hiểu, mít nứt mầu, mít thối trái diễn ra ngày càng nhiều là do thời tiết, gần đây nắng nóng kéo dài và thường xuyên thay đổi nhiệt độ đột ngột khi xuất hiện mưa.

Nhiều nhà vườn cho hay, tình trạng trên do nấm, vi khuẩn tấn công gây khi mầu mít bị tổn thương do thời tiết. Do đó, phải chủ động phòng ngừa.

Hiện người dân phòng ngừa mít nứt mầu, mít thối trái bằng cách phun thuốc trị nấm, khuẩn định kỳ hàng tuần hoặc vài tuần một lần, thêm vào đó là quét vôi bột lên mầu mít Thái. Vôi bột này sẽ hạn chế được nước bị giữ lại trên cuống khi người dân tưới vườn hoặc do mưa.