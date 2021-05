Giá mít Thái hôm nay 19/5: Giá mít Thái cảnh báo sẽ bán rẻ như cho, vì sao nông dân, doanh nghiệp vẫn trồng nhiều?

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang hôm nay 19/5: Giá cao nhất là 10.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang 19/5 tại các nhà vườn trồng mít Thái cho thấy, giá mít Thái hôm nay tương đương so với hôm qua 18/5.

Giá mít Thái hôm nay 19/5 cập nhật tại tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, TP Cần Thơ...cho thấy giá mít Thái bình ổn, không dao động so với hôm qua 18/5. Giá mít Thái Tiền Giang loại Nhất là 10.000 đồng/kg. Giá mít Thái rẻ như cho, sao người dân vẫn trồng. (Ảnh minh hoạ)

Theo các lái cắt mít Thái tại vườn sáng 19/5 ở Tiền Giang, giá mít loại Nhất là 10.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 5.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 3.000 đồng/kg.

Sáng nay 19/5, các vựa mít ở Tiền Giang báo giá mít thu mua như sau: giá mít loại Nhất là 12.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 7.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 5.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Long An hôm nay 19/5: Không dao động

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 19/5 tại tỉnh Long An cho thấy, giá mít Thái Long An hôm nay không dao động so với hôm qua 18/5.

Các thương lái ở tỉnh Long An báo giá mít Thái sáng 19/5 cho biết, giá mít loại Nhất là 9.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 5.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 3.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Đồng Tháp, giá mít Thái An Giang hôm nay 19/5: Mít Thái loại Nhất 9.000 đồng/kg

Theo nhiều nhà vườn trồng mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp và nhiều nhà vườn trồng mít Thái An Giang, sáng nay 19/5, giá mít Thái không dao động so với hôm qua 18/5.

Theo đó, các lái mít sáng nay đang cắt mít tại vườn báo giá, giá mít loại Nhất từ 9.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 5.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 3.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 19/5: Thấp hơn mít Thái Tiền Giang 2.000 đồng/kg đối với mít loại Nhất.

Giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 19/5 không dao động so với hôm qua 18/5.

Nếu so sánh với giá mít Thái Tiền Giang thì giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ đang thấp hơn 2.000 đồng/kg đối với mít loại Nhất.

Ghi nhận tại các vườn trồng mít Thái ở ở tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, các thương lái sáng nay 19/5 đang cắt mít tại vườn với giá mít loại Nhất là 8.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì từ 5.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 3.000 đồng/kg.

Giá mít Thái được cảnh báo bán rẻ như cho, vì sao nông dân, doanh nghiệp vẫn trồng nhiều?

Nhiều người dân trồng mít Thái ở huyện Cai Lậy và huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện giá mít Thái rẻ cho cho, ở nhiều địa phương giá mít Thái dưới 10.000 đồng/kg đối với mít loại Nhất.

Bên cạnh giá giảm mạnh, cách phân loại mít cũng rất khắt khe, phần lớn trái mít thu hoạch được trong vườn đều đẩy xuống mít Kem với giá thu mua từ 2.000 - 3.000 đồng/kg. Mức giá này thấp nhất trong 10 năm qua, khiến người dân thua lỗ nặng.

Mặc dù giá rẻ nhưng thương lái, vựa vẫn mua, còn các loại nông sản khác thì bỏ rơi nông dân. Vì vậy, nhiều nông dân cho rằng, thị trường mít Thái vẫn còn, có thể trong mùa nghịch tới đây, tức từ tháng 7 âm lịch hoặc hết dịch Covdi-19 giá sẽ tăng trở lại.

Từ đó, hiện nay, nhiều người dân đang tập trung cho mít Thái ra bông, cho trái mùa nghịch, hy vọng tình hình giá mít sẽ ổn trở lại.