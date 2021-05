Giá mít Thái hôm nay 18/5: Mít Thái loại Nhất mất mốc 10.000 đồng/kg, chủ vựa mít nói gì?

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang hôm nay 18/5: Giá cao nhất là 10.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang 18/5 tại các nhà vườn trồng mít Thái cho thấy, hôm nay giá mít Thái giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua 17/5.

Giá mít Thái hôm nay 18/5 cập nhật tại tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, TP Cần Thơ...cho thấy giá mít Thái giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua 17/5. Giá mít Thái Tiền Giang loại Nhất là 10.000 đồng/kg. Các vựa mít bất ngờ vì giá tiếp tục giảm, chưa ró nguyên nhân. (Ảnh minh hoạ)

Theo các lái cắt mít Thái tại vườn sáng 18/5 ở Tiền Giang, giá mít loại Nhất là 10.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 5.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 3.000 đồng/kg.



Trước đó, ngày 17/5, các thương lái tại Tiền Giang báo giá mít thu mua tại vườn như sau: giá mít loại Nhất là 11.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 7.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 3.000 đồng/kg.

Sáng nay 18/5, các vựa mít ở Tiền Giang báo giá mít thu mua như sau: giá mít loại Nhất là 12.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 7.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 5.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Long An hôm nay 18/5: Giảm 2.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 18/5 tại tỉnh Long An cho thấy, giá mít Thái Long An hôm nay giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua 17/5.

Các thương lái ở tỉnh Long An báo giá mít Thái sáng 18/5 cho biết, giá mít loại Nhất là 9.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 5.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 3.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 17/5, tại Long An, các thương lái báo giá mít thu mua tại vườn như sau: giá mít loại Nhất là 11.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 7.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 3.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Đồng Tháp, giá mít Thái An Giang hôm nay 18/5: Mít Thái loại Nhất 9.000 đồng/kg

Theo nhiều nhà vườn trồng mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp và nhiều nhà vườn trồng mít Thái An Giang, sáng nay 18/5, giá mít Thái giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua 17/5.

Theo đó, các lái mít sáng nay đang cắt mít tại vườn báo giá, giá mít loại Nhất từ 9.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 5.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 3.000 đồng/kg.

Trước đó, tại Đồng Tháp và An Giang, các thương lái báo giá mít Thái thu mua tại vườn như sau: giá mít loại Nhất từ 10.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 6.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 3.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 18/5: Thấp hơn mít Thái Tiền Giang 2.000 đồng/kg đối với mít loại Nhất.

Giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 18/5 giảm từ 1.000 - 2.000 đồng so với hôm qua 17/5.

Nếu so sánh với giá mít Thái Tiền Giang thì giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ đang thấp hơn 2.000 đồng/kg đối với mít loại Nhất.

Ghi nhận tại các vườn trồng mít Thái ở ở tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, các thương lái sáng nay 18/5 đang cắt mít tại vườn với giá mít loại Nhất là 8.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì từ 5.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 3.000 đồng/kg.

Mít Thái loại Nhất mất mốc 10.000 đồng/kg. Các vựa mít bất ngờ vì giá tiếp tục giảm, chưa rõ nguyên nhân

Theo nhiều thương lái ở huyện Cai Lậy và huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, giá mít Thái giảm ở nhiều địa phương và điều đáng quan tâm là giá mít Nhất mua tại vườn nhiều nơi đã dưới 10.000 đồng/kg.

Cụ thể như Long An, Đồng Tháp, An Giang chỉ còn 9.000 đồng/kg đối với mít Nhất, riêng ở Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long chỉ còn 8.000 đồng/kg.

Đối với mít kem, hầu hết ở các địa phương chỉ còn từ 2.000 - 3.000 đồng/kg đối với thương lái thu mua tại vườn.

Do giá giảm nên nhiều thương lái chuyển sang mua mít xô (thương lái lấy tất cả mít thu hoạch được tại vườn theo một loại giá). Sau đó, các thương lái đem ra vựa bán lại, lấy tiền chênh lệch.

Các vựa lớn ở Tiền Giang cho biết, rất bất ngờ trước tình hình giá mít Thái giảm và chưa rõ nguyên nhân do đâu. Hiện các vựa chỉ nhận thông tin giá từ phía nhà nhập khẩu Trung Quốc và mua theo số lượng mà họ yêu cầu.