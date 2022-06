Giá mít Thái hôm nay 24/6: Người dân trồng mít Thái ở Hậu Giang nhận được nhiều hỗ trợ

Giá mít Thái hôm nay 24/6: Mít Thái Tiền Giang tại vựa cao nhất 8.000 đồng/kg

Thông tin từ một số vựa mít Thái ở tỉnh Tiền Giang và các địa phương khác ở ĐBSCL cho thấy, giá mít Thái hôm nay 24/6 chưa có gì thay đổi so với hôm qua. Hiện mức giá mít Thái vẫn ở mức rất thấp do đó thị trường trầm lắng.

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 24/6 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít chưa có gì thay đổi so với hôm qua. Người dân trồng mít Thái ở Hậu Giang nhận được nhiều hỗ trợ. Ảnh minh họa, nguồn facebook

Cụ thể, tại tỉnh Tiền Giang, các vựa còn hoạt động báo giá mít hôm nay 24/6 như sau: mít Kem lớn từ 8.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 3.000 đồng/kg. Các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 6.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg.



Tại các địa phương khác ở ĐBSCL như: An Giang, Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Sóc Trăng và TP Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 24/6 cũng tương đương so với hôm qua.

Theo đó, các vựa báo giá mít Kem lớn từ 7.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 3.000 đồng/kg, thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg.

Đối với mít chợ, tại vựa loại 1 từ 3.000 đồng/kg, loại 2 từ 2.000 đồng/kg. Các thương lái vào vườn cho hay, mua mít chợ loại 1 từ 2.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 1.000 đồng/kg.

Người dân trồng mít Thái ở Hậu Giang nhận được nhiều hỗ trợ

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hậu Giang, hiện nay trên địa bàn tỉnh đang triển khai dự án "Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật trồng mít đạt chuẩn VietGAP và truy xuất nguồn gốc theo công nghệ Blockchain".

Mục tiêu của dự án là cải thiện năng suất, chất lượng, mang lại thu nhập cho người dân trồng mít Thái.

Theo đó, người dân trồng mít Thái được hỗ trợ chi phí các chế phẩm sinh học đầu vào, chi phí xây dựng cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn VietGAP; chi phí chứng nhận và phân tích mẫu theo tiêu chuẩn VietGAP. Ngoài ra, người dân còn được tập huấn về kỹ thuật trồng mít Thái, vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản.

Dự án triển khai từ năm 2020 trên 120ha mít Thái tại tỉnh Hậu Giang. Đến nay, dự án đã đi đến giai đoạn cuối và được nhiều nông dân đánh giá rất tốt. Phần lớn người dân cho hay, từ hỗ trợ chi phí và hướng dẫn kỹ thuật của ngành chức năng, cây mít Thái phát triển tốt, hạn chế được các loại sâu hại.

Được biết, ngoài dự án "Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật trồng mít đạt chuẩn VietGAP và truy xuất nguồn gốc theo công nghệ Blockchain" nói trên, tỉnh Hậu Giang còn đang xây dựng nhãn hiệu tập thể "Mít Hậu Giang" cho sản phẩm trái mít tươi và sẽ tiến hành cấp văn bằng bảo hộ trong thời gian tới.