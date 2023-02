Giá mít Thái hôm nay 26/2: Mít loại A tăng giá, giá mít Tiền Giang cao nhất 38.000 đồng/kg

Giá mít Thái hôm nay 26/2: Tiếp tục biến động

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 26/2 tại vùng ĐBSCL cho thấy giá mít tiếp tục có biến động so với hôm qua, theo đó giá mít loại A (mít Nhất, mít Nhì) tăng 3.000 đồng/kg, mít loại B (mít Kem lớn, mít Kem nhỏ) vẫn giữ giá, mít loại C (mít Kem rớt lớn, mít Kem rớt nhỏ) giảm 2.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 26/2 tại vùng ĐBSCL cho thấy giá mít tiếp tục có biến động so với hôm qua, theo đó giá mít loại A (mít Nhất, mít Nhì) tăng 3.000 đồng/kg, mít loại B (mít Kem lớn, mít Kem nhỏ) vẫn giữ giá, mít loại C (mít Kem rớt lớn, mít Kem rớt nhỏ) giảm 2.000 đồng/kg. Ảnh minh họa, nguồn facebook

Cụ thể, tại Tiền Giang, đa số các vựa lớn mua mít Nhất 38.000 đồng/kg, mít Nhì 28.000 đồng/kg, mít Kem lớn 31.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 21.000 đồng/kg, mít Kem rớt lớn 24.000 đồng/kg, mít Kem rớt nhỏ 14.000 đồng/kg.

Các thương lái vào vườn khu vực tỉnh Tiền Giang mua mít Nhất với giá 36.000 đồng/kg, mít Nhì 26.000 đồng/kg, mít Kem lớn với giá 29.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 19.000 đồng/kg, mít Kem rớt lớn 22.000 đồng/kg, mít Kem rớt nhỏ 12.000 đồng/kg.

Tại Hậu Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp và TP.Cần Thơ, giá mít cũng có biến động so với ngày hôm qua. Tức giá mít loại A (mít Nhất, mít Nhì) tăng 3.000 đồng/kg, mít loại B (mít Kem lớn, mít Kem nhỏ) vẫn giữ giá, mít loại C (mít Kem rớt lớn, mít Kem rớt nhỏ) giảm 2.000 đồng/kg.

Các vựa lớn ở các tỉnh, thành nói trên mua mít Nhất với giá 37.000 đồng/kg, mít Nhì từ 27.000 đồng/kg, mít Kem lớn 30.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 20.000 đồng/kg, mít Kem rớt lớn 23.000 đồng/kg, mít Kem rớt nhỏ 13.000 đồng/kg.

Các thương lái vào vườn ở những thành, thành này mua mít Nhất với giá 35.000 đồng/kg, mít Nhì 25.000 đồng/kg, mít Kem lớn với giá 28.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 18.000 đồng/kg, mít Kem rớt lớn 21.000 đồng/kg, mít Kem rớt nhỏ 11.000 đồng/kg.

Bệnh mít thối rễ chết cây gây thiệt hại nhiều nhà vườn?

Nhiều nhà vườn ở ĐBSCL cho hay, hiện nay, bệnh mít thối rễ chết cây diễn ra rất nhiều. Mặc dù đã dùng nhiều biện pháp khắc phục nhưng vẫn không đạt hiệu quả cao, đa số những cây bị nặng đều bị chết, mất rất nhiều thời gian.

Anh Lê Hữu Thọ ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cho biết, vườn mít của anh có hơn 10 cây bệnh mít thối rễ rồi chết. Không riêng vườn của anh, rất nhiều vườn lân cận cũng xảy ra trường hợp tương tư, những vườn càng lâu năm xảy ra nặng hơn những vườn còn mới.

Theo một số người dân có nhiều năm kinh nghiệm, bệnh mít thối rễ chết cây do nấm khuẩn tấn công dưới rễ. Nếu xảy ra bệnh thì nên tưới thuốc trị nấm bệnh quanh gốc, sau khi bộ rễ hồi phục thì tiếp tục tưới thuốc dưỡng rễ, kích thích ra rễ.

Đối với những cây mít Thái đang nuôi trái, nếu bị thối rễ chết cây thì nên mạnh dạn cắt bỏ trái, để tập trung dưỡng cây. Khi cây phục hồi hoàn toàn mới để trái lại.

Để hạn chế mít thối rễ chết cây nên chủ động tưới vôi giúp hạn chế nấm khẩn dưới gốc và làm cải tạo đất.