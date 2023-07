Giá mít Thái hôm nay 8/7: Giá mít tăng và được dự báo tiếp tục tăng trong thời gian tới

Giá mít Thái hôm nay 8/7 tại ĐBSCL: Mít Kem nhỏ tăng giá

Cập nhật giá mít hôm nay 8/7 tại ĐBSCL tăng từ 1.000-3.000 đồng/kg so với hôm qua. Nhận định của các vựa lớn cho rằng, giá mít Thái có xu hướng tăng trong thời gian tới.

Tại Tiền Giang, giá mít hôm nay được các vựa lớn mua với giá cụ thể như sau: mít Nhất 20.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Nhì 19.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg), mít Kem lớn 19.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg), mít Kem nhỏ từ 13.000 đồng/kg (tăng thêm 3.000 đồng/kg), mít Kem loại ba là 7.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg).

Cũng ở Tiền Giang, các thương lái đến tận vườn mua mít Nhất 18.000 đồng/kg, mít Nhì 17.000 đồng/kg, mít Kem lớn 17.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 11.000 đồng/kg, mít Kem loại ba là 5.000 đồng/kg.

Giá mít hôm nay 8/7 tại Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng và TP.Cần Thơ cũng tăng thêm 3.000 đồng/kg so với hôm qua đối với mít Kem nhỏ. Các loại mít còn lại được dự đoán sẽ tăng trong thời gian ngắn tới mặc dù mức tăng không cao.

Tại những địa phương nói trên, đa số các vựa mua mít mua mít Nhất 19.000 đồng/kg, mít Nhì 18.000 đồng/kg, mít Kem lớn 18.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 12.000 đồng/kg, mít Kem loại ba là 6.000 đồng/kg.

Thương lái đến vườn mua mít Nhất với giá 17.000 đồng/kg, mít Nhì 16.000 đồng/kg, mít Kem lớn 16.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 10.000 đồng/kg, mít kem loại ba là 4.000 đồng/kg.

Trái mít non đang rất nhạy cảm, cần chú ý chăm sóc

Hiện nay, nhiều nhà vườn ở ĐBSCL cho biết, trái mít non đang dần hình thành và lớn lên. Trong thời điểm này, trái mít non rất nhạy cảm với tác động bên ngoài.

Tuy nhiên, lúc này thường xuyên có các cơn mưa kéo dài, làm cho nấm khuẩn có điều kiện phát sinh và lây lan, gây hại trái mít Thái, làm cho trái mít dễ bị nám đen.

Do đó, một số nhà vườn có nhiều năm kinh nghiệm trồng mít Thái chia sẻ, nên thường xuyên thăm vườn, quan sát màu da trái mít Thái. Đồng thời, chủ động phun một số loại thuốc ngừa nấm khuẩn, một số thuốc hỗ trợ thêm dinh dưỡng cho trái mít.

Để đạt được hiệu quả nhất có thể, nhà vườn nên chủ động cắt bỏ những trái mít non có biểu hiện xơ đen, méo và những trái có cuống màu xanh đậm, chừa lại những trái tròn đều. Đồng thời, làm cho vườn thông thoáng, hạn chế nước trong ao.

Trong thời gian tới, giá mít Thái được dự đoán sẽ tăng do sản lượng trái mùa nghịch không nhiều và thu hoạch kéo dài. Do đó, việc dưỡng trái mít Thái sao cho to tròn, da xanh, cuống đẹp đang được người dân hết sức quan tâm.