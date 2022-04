Giá mít Thái hôm nay 9/4: Thay đổi nhẹ

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 9/4 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít có sự thay đổi nhẹ. Theo đó, giá mít Kem lớn tăng 1.000 đồng/kg, giá mít Kem nhỏ giảm 1.000 đồng/kg. Cụ thể, giá mít Kem lớn tại vựa ở tỉnh Tiền Giang 8.000 đồng/kg, giá mít Kem nhỏ 3.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 9/4 tại ĐBSCL cho thấy, giá có thay đổi nhẹ. Theo đó, giá mít Kem lớn tăng 1.000 đồng/kg, giá mít Kem nhỏ giảm 1.000 đồng/kg. Người dân ĐBSCL vẫn còn có cơ hội với cây mít Thái? (Ảnh minh hoạ, nguồn facebook)

Vựa 6 Hên ở xã Hoà Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang báo giá mít Thái hôm nay 9/4 như sau: mít Kem lớn 8.000 đồng/kg, giá mít Kem nhỏ 3.000 đồng/kg.

Một số vựa mít khác ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cũng báo giá mít Thái với mức giá tương tự.

Các thương lái vào vườn tại Tiền Giang mua mít Kem lớn với giá 6.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 2.000 đồng/kg.



Tại TP Cần Thơ và Hậu Giang, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, giá mít Thái hôm nay 9/4 được mua tại vựa từ 7.000 đồng/kg đối với mít Kem lớn, từ mít Kem nhỏ 3.000 đồng/kg.

Cũng tại các địa phương này, các thương lái mua tại vườn mít Kem lớn 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ chỉ 2.000 đồng/kg.

Mít chợ vẫn được các vựa ở ĐBSCL giữ giá. Theo đó, mít chợ loại 1 mua từ 5.000 - 6.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 là 3.500 - 4.000 đồng/kg. Các thương lái mua tại vườn mít chợ loại 1 là 3.000 - 4.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 là 2.000 đồng/kg.

Người dân ĐBSCL vẫn còn có cơ hội với cây mít Thái?

Một số người dân có nhiều năm kinh nghiệm trồng mít Thái ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cho biết, so với một số loại cây trồng khác, cây mít Thái vẫn còn có "cơ hội" hơn.

Theo người dân, từ năm 2019 trở về đây, dịch Covid-19 diễn ra thì giá mít Thái giảm dần, có những lúc biến động mạnh khó đoán trước. Còn trước đó, giá mít Thái luôn ở mức cao và ổn định, có khi thương lái mua 60.000 - 80.000 đồng/kg.

"Nếu không có dịch Covid-19, giá mít Thái sẽ rất tốt mặc dù sản lượng nhiều. Tôi nhớ trước đây, có thời điểm chưa có dịch xảy ra, thương lái mua 60.000 - 80.000 đồng/kg, một trái bán 1 triệu đồng là chuyện bình thường. Còn hiện nay, quá quá tệ" - Ông Nguyễn Văn Khải ở xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Trong 10 năm qua, theo ông Khải, giá mít Thái chỉ giảm khi dịch Covid-19 xảy ra. Theo đó, thu nhập của người trồng mít Thái ngày càng giảm. Nếu hết dịch Covid-19, giá mít Thái có khả năng phục hồi dù ít hay nhiều.

Còn theo một số vựa mít Thái xuất khẩu lớn ở tỉnh Tiền Giang, người dân Trung Quốc rất thích mít Thái Việt Nam, nhất là mít Thái được trồng ở ĐBSCL. Nếu không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thị trường sẽ sôi động và giá sẽ rất khả quan.

Hiện Campuchia, Lào không trồng được mít Thái do vào mùa lũ nước dâng cao, cây mít Thái không sống được, còn Thái Lan trồng được cây mít Thái nhưng chủ yếu phục vụ cho sấy. Do thời tiết, Trung Quốc khó trồng hoặc trồng cho chất lượng trái mít Thái không ngon bằng Việt Nam. Do đó, thị trường Trung Quốc vẫn còn tiềm năng đối với mít Thái ở ĐBSCL nếu dịch Covid-19 được kiểm soát tốt.