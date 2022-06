Giá ngang ngửa Hyundai Tucson, Honda HR-V có gì đặc biệt để lôi kéo người dùng?

Honda HR-V tinh tế, cuốn hút; Hyundai Tucson bắt mắt, thể thao

Những đường nét bo tròn ở bản tiền nhiệm nhường chỗ cho lối tạo hình hình khối, nam tính hơn trên HR-V thế hệ thứ 3. Mặt ca-lăng trở thành điểm nhấn chính của Honda HR-V 2022 khi sở hữu diện mạo hình lục giác kiểu tổ ong. Đèn pha LED tự động dẹt hơn trước.

Không kém cạnh, Hyundai Tucson thế hệ thứ 4 được thiết kế lại toàn bộ từ trong ra ngoài, với vẻ cứng cáp, nhiều gân và tạo khối cắt xẻ hơn bản cũ. Điểm thu hút nhất nằm ở đầu xe, khi mỗi bên có tới 5 dải đèn ban ngày, thiết kế cùng hình khối với lưới tản nhiệt tạo cảm giác lưới tản nhiệt kéo dài từ bên này sang bên kia của đầu xe.

Dọc thân 2 dòng xe là những đường gân dập nổi để tăng tính mạnh mẽ và thẩm mỹ. Bên cạnh đó, cả 2 đều được trang bị kính chiếu hậu gập chỉnh điện và tích hợp đèn báo rẽ.

Đuôi xe của Honda HR-V có thiết kế khá đơn giản với tổng thể đồng màu. Trong khi đó, Hyundai Tucson lại nổi bật bởi chi tiết cản mạ crom bóng bẩy.

Về kích thước, Hyundai Tucson (4.630 x 1.865 x 1.695mm) nhỉnh hơn Honda HR-V (4.385 x 1.790 x 1.590 mm) về mọi thông số. Kích thước rộng rãi giúp Tucson chiếm ưu thế khi di chuyển đường dài, đông thành viên.

Trang bị tiện nghi ghi điểm trên Hyundai Tucson

Cả 2 dòng xe đều được trang bị vô lăng 3 chấu bọc da cao cấp với tích hợp nút điều khiển nhằm giúp người lái thao tác tiện lợi.

Hệ thống giải trí của Hyundai Tucson được đánh giá là nhỉnh hơn với 6 loa cùng màn hình cảm ứng 8 inch, còn Honda HR-V sở hữu giao diện 6.8 inch và 4 loa. Nếu xét về hệ thống điều hòa, cả Hyundai Tucson và Honda HR -V khá giống nhau với trang bị 2 vùng tự động.

Ghế ngồi ở Honda HR-V được phủ lớp da đen mạnh mẽ huyền bí. Trong khi đó, Hyundai Tucson lại sở hữu chi tiết phủ da màu kem đầy tinh tế và sang trọng. Đặc biệt, vị trí lái của xe Tucson được trang bị khả năng chỉnh điện 10 hướng và ghế phụ 8 hướng, tốt hơn so với ghế lái Honda HR – V chỉ chỉnh điện 8 hướng. Ở hàng ghế sau, cả 2 dòng xe đều trang bị khả năng gập 60:40 để mở rộng khoang hành lý.

Honda HR-V nhỉnh hơn về sức mạnh vận hành, Hyundai Tucson ghi điểm nhờ trang bị an toàn

Không còn loại 1.8 như trên bản cũ, Honda HR-V 2022 lắp máy 1.5 tăng áp tương tự Civic và CR-V nhưng công suất thấp hơn, ở mức 174 mã lực, mô-men xoắn cực đại 240 Nm. Hộp số CVT với mức tiêu hao nhiên liệu đường hỗn hợp khoảng 6,7 lít/100 km.





Ở phía đối diện, Hyundai Tucson trang bị cho mình động cơ I4 Smart Stream cho công suất cực đại 156 mã lực tại 6200 và mô men xoắn cực đại 192 Nm tại 4000, lương tiêu thụ nhiên liệu trung bình cho đường hỗn hợp của xe là từ 7,7 lít/100km.

Honda HR-V cho ra công suất lớn hơn so với đối thủ Hyundai Tucson nhưng lại có mức tiêu thụ xăng ít hơn đáng kể. Đây được coi là một lợi thế của HR-V trong thời xăng tăng giá.

Về trang bị an toàn, Hyundai Tucson tỏ ra chiếm ưu thế so với đối thủ đến từ Nhật Bản khi sở hữu gói công nghệ an toàn chủ động SmartSense bao gồm: hỗ trợ giữ làn đường LFA, camera quan sát điểm mù hiển thị trên màn hình người lái, phòng tránh va chạm trước FCA, ga tự động thích ứng.

Bên cạnh đó các công nghệ từ thế hệ trước được giữ nguyên như: ABS, BA, EBD, kiểm soát lực kéo TCS, ổn định chống trượt thân xe VSM, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hỗ trợ xuống dốc DBC, cảnh báo điểm mù BCA, cảm biến áp suất lốp và 6 túi khí.

Honda SENSING là trang bị tiêu chuẩn trên HR-V 2022. Tương tự Civic, Honda SENSING trên HR-V dùng camera thay vì cảm biến. Hệ thống này gồm 6 tính năng chính là phanh giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, giảm thiểu lệch làn đường, đèn pha thích ứng tự động, kiểm soát hành trình thích ứng và thông báo xe phía trước khởi hành.

Đánh giá

Ở tầm giá 900 triệu đồng, Hyundai Tucson là mẫu xe đáp ứng đầy đủ các yếu tố như: Ngoại thất bắt mắt, nội thất rộng rãi tiện nghi, sức mạnh vận hành bền bỉ, trang bị an toàn đầy đủ.

Danh sách các công nghệ và tiện nghi phong phú luôn là điểm mạnh của các dòng xe Hàn nói chung và Hyundai Tucson nói riêng. Đây chính là yếu tố giúp Tucson thu hút được người dùng trẻ và luôn có mặt trong top xe bán chạy.

Trong khi đó, Honda HRV mẫu xe crossover hạng B có ngoại hình thu hút nhưng giá bán cũng cao nhất phân khúc. Tuy nhiên với những thay đổi thiết kế và bổ sung thêm trang bị, đi kèm động cơ mạnh mẽ sẽ là lý do khiến người dùng xuống tiền.