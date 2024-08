Giá nhà phố, biệt thự ở TP.HCM vẫn tiếp tục tăng vọt dù nhà đầu tư chưa mặn mà xuống tiền

Theo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Bộ Xây Dựng vừa công bố, quý II/2024 có 25.885 giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ thành công. Trong đó, phân khúc đất nền có 124.991 giao dịch thành công.

Qua số liệu tổng hợp cho thấy, lượng giao dịch thuộc loại hình căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong quý II có xu hướng giảm so với quý I/2024 trong khi lượng giao dịch đất nền có xu hướng tăng. Cụ thể, lượng giao dịch chung cư và nhà ở riêng lẻ bằng 72,2% so với quý I/2024, bằng 87,08% so với cùng kỳ năm 2023; lượng giao dịch đất nền bằng 127,9% so với quý I/2024 và bằng 185,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Dù lượng giao dịch giảm mạnh nhưng giá bán nhà phố, biệt thự các dự án trong quý II đều có xu hướng tăng so với quý trước. Đáng chú ý, một số khu vực của TP.HCM có mức biến động giá tăng trong quý (báo cáo của Viện Kinh tế Xây dựng).

Giá nhà phố, biệt thự vẫn tăng không ngừng dù sức mua giảm. Ảnh: Gia Linh

Cụ thể, thị trường TP.HCM giá bán bình quân của một số dự án biến động tăng so với các tháng của quy trước, như Precia Riverside (Quận 2) tăng khoảng 8,6% lên mức 203,8 triệu đồng/m2, Villa Riviera (Quận 2) tăng khoảng 6,6% lên mức 385,0 triệu đồng/m2, River Park (Quận 9) tăng khoảng 6,2% lên mức 111,4 triệu đồng/m2....

Về nguồn cung, một số dự án góp mặt trên thị trường trong quý II vừa qua, như The Foresta (Quận 2), quy mô 5,77ha, cung cấp 159 căn biệt thự, trong đó biệt thự song lập gồm 86 căn (khu A 42 căn và khu B 44 căn) và biệt thự đơn lập gồm 73 căn (khu C 27 căn, khu D 28 căn và khu E 18 căn); dự án Nhà phố Bảo Anh Residence (Quận 12) có quy mô 31 căn nhà phố cao cấp diện tích từ 60 đến 75 m2; Dự án Conic Boulevard (huyện Bình chánh) có quy mô 114 căn nhà liền kề, giáp với các khu vực trung tâm liền kề với các quận lân cận như Quận 5, Quận 6, Quận 8…

Theo Bộ Xây dựng, việc tăng giá nóng tại thị trường căn hộ chung cư cũng đã có ảnh hưởng kéo theo giá nhà ở riêng lẻ, nhà liền kề tại các dự án và cả nhà ở tại các khu dân cư hiện hữu có xu hướng tăng lên.

Trước đó, dữ liệu của Savills Việt Nam cho thấy, phân khúc nhà phố, biệt thự vẫn chưa cải thiện nguồn cung mới do quỹ đất khan hiếm. Ngoài ra, phân khúc này còn gặp nhiều khó khăn từ các thủ tục pháp lý phức tạp và tâm lý thận trọng từ các chủ đầu tư.

Nguồn cung sơ cấp giảm 12% theo quý và 33% theo năm xuống còn 668 căn do nguồn cung mới hạn chế và hàng tồn kho được hấp thụ. Các sản phẩm đắt tiền có giá trên 30 tỷ chiếm đa số với hơn 77% nguồn cung sơ cấp.

Phân khúc nhà phố, biệt thự vẫn chưa cải thiện nguồn cung mới do quỹ đất khan hiếm. Ảnh: Gia Linh

Riêng về giao dịch, dữ liệu của Savills Việt Nam cho thấy, thị trường này đang gặp nhiều thách thức khi quý 2 vừa qua chỉ có 72 giao dịch, giảm 36% theo quý và theo năm. Từ năm 2019 đến nay, lượng giao dịch phân khúc này liên tục sụt giảm.

Trong nửa cuối năm 2024, dự kiến thị trường nhà phố, biệt thự sẽ có 883 căn nhà thấp tầng được tung ra thị trường, chủ yếu từ các giai đoạn tiếp theo của các dự án hiện hữu. Những sản phẩm có giá trên 20 tỷ đồng sẽ chiếm đến 80% nguồn cung tương lai. Đến năm 2026, nguồn cung tương lai dự kiến sẽ đạt 4.663 căn, chủ yếu tập trung ở các khu vực quận 2 cũ (nay là TP.Thủ Đức), Bình Chánh và Nhà Bè.

Dự kiến đến năm 2026, TP.HCM sẽ không còn các sản phẩm thấp tầng có giá dưới 5 tỷ và chỉ có 10% nguồn cung sơ cấp có giá dưới 10 tỷ.

Mặt khác, các chuyên gia DKRA Group dự báo, nguồn cung nhà phố biệt thự trong các tháng cuối năm sẽ dao động 950 – 1.050 căn, phân bổ chủ yếu tại TP.HCM và vùng ven. Để kích cầu thị trường, các chủ đầu tư cũng linh hoạt điều chỉnh phương thức thanh toán, chính sách bán hàng,… phù hợp với tình hình thực tế.