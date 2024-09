Tin sáng (15/9): Gia nhập “đại gia” hạng Nhất, Công Phượng nhận “lót tay” khủng?

Gia nhập "đại gia" hạng Nhất, Công Phượng nhận "lót tay" khủng?

Chiều qua (14/9), trên trang chủ Yokohama FC đã xác nhận chia tay Công Phượng. Cụ thể, nội dung thông báo của Yokohama cũng khẳng định Công Phượng sẽ chơi cho một CLB ngoài Nhật Bản.

Vào thời điểm này, khi thị trường chuyển nhượng V.League 2024/2025 đã đóng cửa, nếu trở lại Việt Nam, Công Phượng cũng không thể chơi cho bất cứ đội nào tại V.League. Tuy nhiên, Công Phượng vẫn có cơ hội thi đấu ở giải hạng Nhất khi thời hạn đăng ký cầu thủ vẫn còn và đến tháng 10, giải đấu này mới khởi tranh.

Chia tay Yokohama FC, Công Phượng sẽ đầu quân cho CLB Trẻ TP.HCM? Ảnh: Yokohama FC

Theo nhiều nguồn tin đáng tin cậy, CLB Trẻ TP.HCM đang theo đuổi Công Phượng và sẵn sàng chi khoản tiền "lót tay" lớn để có sự phục vụ của tiền đạo này. Công Phượng cũng được cho là đã đạt thỏa thuận về một số điều khoản với CLB Trẻ TP.HCM để ký hợp đồng "bom tấn", khi đội bóng này nhiều khả năng được chuyển giao lực lượng cho CLB Ninh Bình kèm theo mục tiêu rất cao là cạnh tranh vé lên hạng ngay trong mùa giải này.

Real Madrid sắp chiêu mộ Alphonso Davies

Theo tờ AS (Tây Ban Nha), Real Madrid sẽ hoàn tất thương vụ chiêu mộ Alphonso Davies vào tháng 1 năm sau. Hiện hậu vệ cánh trái người Canada chỉ còn 9 tháng hợp đồng với Bayern Munich. Vì vậy, anh được tự do đàm phán với các đội bóng khác vào tháng 1 tới. AS cho hay, Davies sẽ ở lại Bayern đến hết mùa này trước khi chính thức chuyển đến Real theo dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa.

Rashford bị các huyền thoại M.U bắt nạt

Theo truyền thông Anh, Marcus Rashford cảm thấy đang bị các huyền thoại M.U bắt nạt, soi mói. Cụ thể, những đồng đội khác chơi tệ sẽ không bị nói gì. Tuy nhiên, với Rashford, anh sẽ trở thành tâm điểm chỉ trích.

Rashford luôn bị phê bình khi thi đấu không tốt. Ảnh: SP

Nếu thua trận, đối thủ của Chelsea được thưởng nhiều hơn thắng

Vào giữa tuần sau, Chelsea sẽ mở màn League Cup bằng màn tiếp đón Barrow (đội hạng 4 Anh). Theo Telegraph, các cầu thủ Barrow sẽ được thưởng 1 nghìn bảng nếu thua The Blues. Trong trường hợp hạ gục Chelsea, họ sẽ chỉ được nhận 250 bảng.

HLV Slot phản ứng đơn giản khi Kelleher muốn ra đi

Cách đây ít ngày, thủ thành Caoimhin Kelleher đã bày tỏ mong muốn được rời Liverpool. Về phần mình, HLV Arne Slot khẳng định 1 cầu thủ thường xuyên ngồi dự bị như Kelleher muốn ra đi là điều hết sức bình thường.