Giá rau xanh tăng mạnh sau bão Yagi, tiểu thương "than" xấu mã nhưng giá gấp đôi ngày thường

Giá rau xanh tăng mạnh sau bão Yagi

Hoàn lưu của cơn bão số 3 Yagi đang gây mưa lớn và ngập cục bộ tại một số địa bàn các tỉnh miền Bắc trong đó có Hà Nội, gây khó khăn cho việc di chuyển các phương tiện, ảnh hưởng đến việc cung ứng hàng hóa.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt chiều 10/9, giá một số mặt hàng thịt lợn, thịt gà… tăng không đáng kể so với trước bão, trong khi đó, mặt hàng rau xanh do ảnh hưởng của hoàn lưu bão gây úng, ngập nên đang có dấu hiệu tăng giá mạnh.

Người dân tấp nập mua thực phẩm ở chợ HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội chiều 10/9. Ảnh: Gia Khiêm

Ra chợ ở khu chung cư HH Linh Đàm, chị Lê Anh giật mình khi giá rau mồng tơi 20 nghìn đồng/mớ, các loại rau khác như rau ngót, rau dền, rau muống có giá trung bình từ 15-20 nghìn đồng/mớ. Thậm chí, mớ rau được đánh giá ít hơn so với thường ngày. Mức giá như vậy là tăng gấp đôi, có loại tăng gấp 3 so với ngày thường. Giá các loại củ, quả như cà rốt, bí xanh, bí đỏ… cũng tăng thêm từ 5 - 15.000 đồng/kg, tùy loại.

"Rau hôm nay không được đẹp, xanh mướt như mọi hôm mà còn bị giập úa. Khi hỏi thì tiểu thương cho biết, do các vùng ngoại thành và các tỉnh ven Hà Nội là nơi cung ứng rau xanh bị ngập nên dường như không có rau bán. Ngoài ra như cà chua đã tăng lên 40 nghìn đồng/kg, hành lá 100 nghìn đồng/kg. Hôm nay đi mua rau còn đắt ngang thịt lợn", chị Lê Anh chia sẻ.

Giá rau xanh ngày 10/9 tăng mạnh hơn so với ngày thường. Ảnh: Gia Khiêm

Chia sẻ với PV Dân Việt, một tiểu thương tại chợ Đại Từ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) cho biết, do ảnh hưởng của mưa, ngập lụt tại một số địa bàn đã ảnh hưởng đến việc nhập rau củ quả. Do đó, nguồn cung có hạn chế hơn, vì thế giá cũng tăng so với ngày thường.

"Từ qua tới nay, giá rau xanh như rau muống, mồng tơi… tôi nhập vào đã 15 nghìn đồng/mớ, tuy nhiên mọi người còn tranh nhau mua vì số lượng có hạn, không dồi dào như mọi khi. Mang về chợ tôi chỉ dám lấy lãi 1-2 nghìn đồng/mớ. Thôi thì lấy công làm lãi chứ không dám lấy nhiều vì lũ lụt nguồn cung khó khăn trong khi nhu cầu tiêu dùng của người dân lớn", tiểu thương này cho hay.

Rau được tiểu thương bán với giá 20 nghìn đồng/mớ. Ảnh: Gia Khiêm

Chị Mai Linh (tiểu thương ở quận Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ, chị đi chợ đầu mối phía Nam Hà Nội từ sớm để nhập hàng, nhưng sáng nay, lượng rau xanh khan hiếm hơn những ngày trước bão, tại chợ đầu mối, phần lớn là củ, quả. Tuy nhiên, giá cả đã tăng đáng kể trong khi lượng hàng không có nhiều, nên chị cũng chỉ lấy 2/3 lượng hàng so với ngày thường.

"Do mưa suốt ngày và đêm qua nên việc thu hái nông sản của nông dân và vận chuyển hàng hóa của thương lái khó khăn. Đặc biệt, nhiều khu vực bị ngập nên các loại củ, quả thì có sẵn nhưng rau xanh khan hiếm nhiều. Bởi vậy mà giá cả đều tăng, cao hơn khoảng gấp 2 lần so với ngày thường", chị Mai Linh chia sẻ.

Theo tiểu thương, rau xanh hôm nay giập úng hơn so với ngày thường nhưng có giá cao hơn. Ảnh: Gia Khiêm

Có thể thấy tại các chợ truyền thống như Hà Đông, chợ Ngã Tư Sở, chợ Thanh Xuân Bắc,… nguồn cung ứng thực phẩm, rau xanh vẫn đảm bảo song, giá các mặt hàng đều tăng mạnh. Thậm chí, một số ít quầy hàng còn đóng cửa bán vì nhiều người chưa kịp nhập hàng bán do mưa cả đêm, trong khi đó, do tắc đường, ngập lụt nhiều nơi, nhiều tiểu thương cũng nghỉ bán ở nhà.

Siêu thị hàng hóa dồi dào, giá bình ổn

Trong khi giá thực phẩm, rau xanh tại các chợ dân sinh có dấu hiệu tăng, thì theo ghi nhận tại các siêu thị lúc 14h ngày 10/9 cho thấy, nhân viên siêu thị liên tục bổ sung thực phẩm vào quầy kệ. Ghi nhận tại hệ thống siêu thị GO! Big C, Tops Market khu vực Hà Đông, Thanh Xuân, Cầu Giấy… cho thấy, nhóm sản phẩm thiết yếu như thịt bò, thịt lợn, rau, thịt, trứng, cá vẫn dồi dào, giá cả bình ổn.

Tiểu thương chợ Đại Từ, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho hay, rau xanh đắt và ít hơn so với ngày thường. Chị bán với giá 17 nghìn đồng/mớ. Ảnh: Gia Khiêm

Đại diện Siêu thị Big C Thăng Long cho hay, nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa, ngay khi có thông tin về bão số 3, siêu thị đã chủ động liên hệ với các đơn vị thu mua và nhà cung cấp tăng sản lượng nguồn cung, đặc biệt là các nhóm sản phẩm thiết yếu như rau, thịt, trứng, cá… với sản lượng dự trữ tăng khoảng 200 - 300% để nhằm đáp ứng được nhu cầu với người dân Thủ đô. Bên cạnh đó, chất lượng các mặt hàng cũng được đảm bảo, giá cả ổn định…

Tương tự, tại hệ thống siêu thị MM Mega Market, Aeon mall, WinMart, WinMart+, các mặt hàng nhu yếu phẩm như thịt lợn, thịt bò, rau xanh… rất dồi dào. Theo chia sẻ của đại diện các hệ thống siêu thị, do có sự chuẩn bị nguồn cung từ các trang trại, doanh nghiệp thuộc hệ thống, cũng như sự kết nối từ các nguồn cung, các nhà cung cấp từ trước khi bão số 3 đổ bộ vào Hà Nội, nên tại các siêu thị hàng hóa, rau xanh không thiếu, giá cả ổn định.

Rau xanh cung cấp cho người dân tại siêu thị Mường Thanh sáng 7/9. Ảnh: Gia Khiêm

Dự báo, hoàn lưu của cơn bão số 3 sẽ còn gây mưa lớn trong một vài ngày, gây ngập cục bộ tại 1 số địa bàn của thành phố Hà Nội. Ngoài ra, mưa lớn có thể sẽ gây ngập úng nên một số xã trên địa bàn các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất có thể bị chia cắt, hoạt động kinh doanh tại một số xã gặp khó khăn…

Vì thế, phương án cung ứng hàng cứu trợ (nếu xảy ra) được bàn giao tại địa điểm được UBND các huyện đề xuất, sau đó sử dụng phương tiện chuyên dụng do địa phương bố trí để chuyển tới người dân các khu vực bị chia cắt. Trường hợp cứu trợ khẩn cấp, Sở Công Thương Hà Nội sẽ báo cáo UBND Thành phố chỉ đạo lực lượng quân đội, công an bố trí phương tiện vận chuyển chuyên dụng, phối hợp đơn vị liên quan tổ chức cứu trợ.

Trước đó, thông tin về tình hình thị trường và kế hoạch đảm bảo phân phối hàng hóa cho các tỉnh, thành đang bị ngập lụt do ảnh hưởng của bão số 3, sáng 10/9, Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Sở Công Thương các địa phương đã khẩn trương nắm bắt tình hình, triển khai các nhiệm vụ cung ứng hàng hóa trước thời điểm cơn bão số 3 đổ bộ vào miền Bắc. Do đó đã có sự chuẩn bị nguồn cung ứng hàng hóa thiết yếu đảm bảo phục vụ nhân dân.

Theo báo cáo của Sở Công Thương Hà Nội, để đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân sau bão số 3, ngày 8/9, Sở Công Thương đã ban hành văn bản gửi UBND các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh khai thác chợ... triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả sau mưa bão và đảm bảo hàng hóa phục vụ nhân dân.

Đại diện Sở Công thương cho hay, nguồn cung hàng hóa, nhất là các mặt hàng thực phẩm tươi sống, tại các chợ, siêu thị, cửa hàng trên địa bàn dồi dào, đảm bảo phục vụ đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Đối với mặt hàng rau ăn lá, các doanh nghiệp đã chủ động khai thác thêm nguồn hàng từ Đà Lạt, các tỉnh phía Nam để đảm bảo phục vụ đầy đủ nhu cầu người dân.

Theo cơ quan quản lý, giá bán các mặt hàng cơ bản ổn định, riêng mặt hàng rau xanh ăn lá tại các chợ có tăng so với thời điểm trước bão do sau bão khiến rau bị ngập úng, hư hỏng, người nông dân gặp khó trong thu hoạch và vận chuyển. Nhiều siêu thị trên địa bàn đang triển khai các chương trình khuyến mại giảm giá để thu hút khách đến mua sắm.