Giá sầu riêng hôm nay 16/3: Giá cao, sầu riêng Việt tiếp tục ùn ùn sang Trung Quốc

Cập nhật mới nhất giá sầu riêng hôm nay 16/3

Giá sầu riêng hôm nay 16/3/2024 tiếp tục đứng ở mức cao chót vót. Sầu riêng Ri6 hàng đẹp đứng ở mức cao nhất là 136.000 đồng/kg. Giá sầu riêng Thái tại khu vực miền Tây Nam bộ đứng mức cao nhất là 212.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá sầu riêng tại vườn hôm nay: Sầu riêng Ri6 ở mức 65.000 – 136.000 đồng/kg; giá sầu riêng Thái ở mức 95.000 – 210.000 đồng/kg; sầu riêng Musangking giữ mức 160.000 – 190.000 đồng/kg.



Giá sầu riêng hôm nay tại khu vực miền Tây Nam bộ: Chủng sầu riêng Ri6 đẹp và sầu riêng Ri6 xô đạt 120.000 – 136.000 đồng/kg, sầu riêng Ri6 đẹp đứng ở mức 133.000-136.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp ở mức 210.000 – 212.000 đồng/kg; sầu riêng Thái xô ở mức 185.000 – 190.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay tại khu vực miền Đông Nam bộ: Giá sầu riêng Ri6 đẹp và sầu riêng Ri6 xô có mức giá thương lái thu mua 115.000 – 135.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp ở mức 208.000 -210.000 đồng/kg; trong khi đó sầu riêng Thái xô đứng ở mức 185.000 – 190.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay tại khu vực Tây Nguyên: Giá sầu riêng Ri6 đẹp và sầu riêng Ri6 xô ở mức giá thương lái mua 115.000 – 135.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp có mức 208.000 - 210.000 đồng/kg; trong khi đó sầu riêng Thái xô ở mức 185.000 – 190.000 đồng/kg.

Dưới đây là bảng giá sầu riêng hôm nay tham khảo được thương lái thu mua tại vườn sầu riêng ở miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ, khu vực Tây Nguyên ngày 16/3. Tùy theo độ dài đường vận chuyển hay khu vực vận chuyển mà giá sầu riêng sẽ có sự chênh lệch ít nhiều.

Xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam tăng chủ yếu do xuất khẩu sầu riêng (mã HS 0810.60.00) tăng cao đột biến.

Tính riêng 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung Quốc đạt trên 501,37 triệu USD, tăng mạnh 56,4% so với 2 tháng đầu năm 2023. Mặc dù tháng 2 chứng kiến sự giảm nhẹ 36% so với tháng 1, doanh số xuất khẩu sang thị trường tỷ dâm vẫn tăng 7,9% so với tháng 2 năm 2023.

