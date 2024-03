Giá sầu riêng hôm nay 19/3: Sầu Thái ra trái vụ ở miền Tây giá 212.000 đồng/kg, sầu Việt Nam sắp bị cạnh tranh mạnh

Cập nhật mới nhất giá sầu riêng hôm nay 19/3

Giá sầu riêng hôm nay 19/3/2024 tiếp tục đi ngang, giá vẫn khá cao. Sầu riêng Ri6 hàng đẹp đứng ở mức cao nhất là 136.000 đồng/kg. Giá sầu riêng Thái tại khu vực miền Tây Nam bộ đứng mức cao nhất là 212.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá sầu riêng tại vườn hôm nay: Sầu riêng Ri6 ở mức 65.000 – 136.000 đồng/kg; giá sầu riêng Thái ở mức 95.000 – 210.000 đồng/kg; sầu riêng Musangking giữ mức 160.000 – 190.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay tại khu vực miền Tây Nam bộ: Chủng sầu riêng Ri6 đẹp và sầu riêng Ri6 xô đạt 120.000 – 136.000 đồng/kg, sầu riêng Ri6 đẹp đứng ở mức 133.000-136.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp ở mức 210.000 – 212.000 đồng/kg; sầu riêng Thái xô ở mức 185.000 – 190.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay tại khu vực miền Đông Nam bộ: Giá sầu riêng Ri6 đẹp và sầu riêng Ri6 xô có mức giá thương lái thu mua 115.000 – 135.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp ở mức 208.000 -210.000 đồng/kg; trong khi đó sầu riêng Thái xô đứng ở mức 185.000 – 190.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay tại khu vực Tây Nguyên: Giá sầu riêng Ri6 đẹp và sầu riêng Ri6 xô ở mức giá thương lái mua 115.000 – 135.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp có mức 208.000 - 210.000 đồng/kg; trong khi đó sầu riêng Thái xô ở mức 185.000 – 190.000 đồng/kg.

Dưới đây là bảng giá sầu riêng hôm nay tham khảo được thương lái thu mua tại vườn sầu riêng ở miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ, khu vực Tây Nguyên ngày 19/3. Tùy theo độ dài đường vận chuyển hay khu vực vận chuyển mà giá sầu riêng sẽ có sự chênh lệch ít nhiều.

2 tháng đầu năm 2024, sầu riêng Việt vẫn đang "một mình một chợ" tại thị trường Trung Quốc, bởi hiện không phải là mua thu hoạch trái sầu riêng tại Thái Lan và Malaysia.

Dẫn nguồn producereport.com, thời tiết nóng ẩm gần đây ở Malaysia khiến một số quả sầu riêng chín và có mặt trên thị trường sớm hơn thường lệ. Mặc dù mùa sầu riêng thường bắt đầu vào tháng 6/2024, tuy nhiên trái sầu riêng đã rụng khỏi cây hàng ngày tại trang trại.

Mặc dù thu hoạch sớm bất thường và giá thấp, nhưng doanh số bán hàng vẫn chậm vì ít khách hàng biết đến.

Điều kiện thời tiết thuận lợi cũng cho phép các trang trại sầu riêng ở bang Pahang của Malaysia bắt đầu thu hoạch trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là cao điểm của mùa sầu riêng, thường diễn ra từ tháng 6/2024 đến tháng 8/2024.

Trong những năm gần đây, ngành sầu riêng Malaysia đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể cả về sản lượng lẫn xuất khẩu.

Năm 2022, Malaysia sản xuất 455.000 tấn sầu riêng, con số này dự kiến sẽ tăng lên 506.000 tấn vào năm 2025. Năm 2022, xuất khẩu sầu riêng của Malaysia đạt tổng trị giá 1,23 tỷ Ringgit (tương đương 260 triệu USD), tăng 168% so với năm 2019. Các dự báo cho thấy ngành sầu riêng của Malaysia sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng, với tốc độ tăng trưởng hàng năm ước tính là 7,2% từ năm 2023 đến năm 2033.

Năm 2024, Malaysia đang nỗ lực tiếp cận thị trường sầu riêng tươi của Trung Quốc, với hy vọng đạt được điều này vào dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào tháng 5/2024. Gần đây, tại lễ kỷ niệm đầu tiên của Hiệp hội các nhà sản xuất sầu riêng, một biên bản ghi nhớ đã được ký kết để thiết lập một đường bay dành riêng cho sầu riêng từ Kuala Lumpur đến Trịnh Châu (Zhengzhou), thể hiện một bước tiến quan trọng trong việc chuẩn bị xuất khẩu sầu riêng tươi của Malaysia.

Trước mắt, theo đánh giá, việc Malaysia xuất khẩu sầu riêng tươi, chín sang Trung Quốc có thể gây áp lực cạnh tranh nhất định với sầu riêng Việt Nam. Việt Nam đang thúc đẩy để ký với Trung Quốc về xuất khẩu sầu riêng đông lạnh, cạnh tranh với các nước, trong đó có Malaysia về phân khúc này cũng là để đa dạng hóa sản phẩm sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, trị giá xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam trong tháng 02/2024 đạt 325,8 triệu USD, giảm 33,6% so với tháng 01/2024, nhưng tăng 1,4% so với tháng 02/2023. Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, trị giá xuất khẩu hàng rau quả đạt 815,1 triệu USD, tăng 45,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Với lợi thế về địa lý và nhiều nét tương đồng trong văn hóa ẩm thực, trị giá xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm 2024, đạt 501,4 triệu USD, tăng 57,2% so với cùng kỳ năm 2023. Đáng chú ý, phía Trung Quốc đồng ý mở cửa thêm cho các loại trái cây chủ lực của Việt Nam; đẩy nhanh tiến độ hoàn tất các thủ tục và xem xét mở cửa thị trường cho trái bơ, chanh leo. Điều này góp phần thúc đẩy ngành hàng rau quả tăng tốc trong năm 2024, bởi trị giá xuất khẩu hàng rau quả sang thị trường Trung Quốc chiếm 61,5% tổng trị giá xuất khẩu hàng rau quả.

Xuất khẩu sầu riêng cũng đã mang về gần 116 triệu USD trong tháng đầu năm, tăng 54% so với tháng trước và tăng 4,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Xét về tỷ trọng, sầu riêng chiếm 24% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước với thị trường tiêu thụ chính vẫn là Trung Quốc.