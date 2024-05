Giá sầu riêng ngày 17/5: Sầu riêng đang hạ giá dần dần, sao mua bán vẫn đau đầu chuyện 'bẻ kèo'

Cập nhật mới nhất giá sầu riêng hôm nay 17/5

Giá sầu riêng hôm nay 17/5/2024 ổn định ở mức thấp, giá cao nhất ở miền Tây Nam bộ và thấp nhất ở Đông Nam bộ và Tây Nguyên. Sầu riêng Ri6 hàng đẹp đứng ở mức cao nhất là 68.000 đồng/kg. Giá sầu riêng Thái tại khu vực miền Tây Nam bộ đứng mức cao nhất là 90.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá sầu riêng tại vườn hôm nay: Sầu riêng Ri6 ở mức 50.000 – 68.000 đồng/kg; giá sầu riêng Thái ở mức 67.000 – 85.000 đồng/kg; sầu riêng Musangking giữ mức 160.000 – 190.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay tại khu vực miền Tây Nam bộ: Chủng sầu riêng Ri6 đẹp và sầu riêng Ri6 xô đạt 50.000 – 68.000 đồng/kg, sầu riêng Ri6 đẹp đứng ở mức 65.000-68.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp ở mức 87.000 – 90.000 đồng/kg; sầu riêng Thái xô ở mức 67.000 – 70.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay tại khu vực miền Đông Nam bộ: Giá sầu riêng Ri6 đẹp và sầu riêng Ri6 xô có mức giá thương lái thu mua 50.000 – 67.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp ở mức 87.000 -90.000 đồng/kg; trong khi đó sầu riêng Thái xô đứng ở mức 67.000 – 70.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay tại khu vực Tây Nguyên: Giá sầu riêng Ri6 đẹp và sầu riêng Ri6 xô ở mức giá thương lái mua 48.000 – 67.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp có mức 83.000 - 85.000 đồng/kg; trong khi đó sầu riêng Thái xô ở mức 63.000 – 65.000 đồng/kg.

Dưới đây là bảng giá sầu riêng hôm nay tham khảo được thương lái thu mua tại vườn sầu riêng ở miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ, khu vực Tây Nguyên ngày 17/5. Tùy theo độ dài đường vận chuyển hay khu vực vận chuyển mà giá sầu riêng sẽ có sự chênh lệch ít nhiều.

Chuyện bẻ kèo là do khi sầu riêng còn non, thương lái đến ngắm vườn thỏa thuận miệng, chốt giá, đặt cọc, nhưng khi đến ngày thu hoạch giá lại hạ dần. Nếu nhà vườn không đồng ý thương thảo lại, thương lái sẽ bỏ hoặc chỉ thu mua vài trăm kg theo số tiền đã đặt cọc. Nhà vườn lại phải tất bật tìm mối tiêu thụ khác với giá hiện tại hoặc thấp hơn với lý do không còn sầu riêng ngon.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cho biết tính riêng năm 2023, Việt Nam xuất khẩu hơn 600.000 tấn sầu riêng, mang về kim ngạch 2,2 tỷ USD. Tuy nhiên, hiệu ứng tăng xuất khẩu đang tạo nên cơn sốt mở rộng diện tích, phá vỡ quy hoạch trên diện rộng.

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, diện tích sầu riêng của cả nước khoảng 150.000 ha vào năm 2023. Khoảng 50% trong số này đã cho thu hoạch với sản lượng 1,2 triệu tấn. Cây sầu riêng tập trung nhiều nhất ở khu vực Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam bộ và một số ít ở các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ.

Việc giá sầu riêng thời gian gần đây lao dốc, kèm theo tốc độ tăng trưởng diện tích và sản lượng quá nhanh chóng khiến nhiều người bắt đầu lo ngại về viễn cảnh dư cung. Đồng thời việc phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc cũng hàm chứa những rủi ro.

Với những lo lắng như hiện nay, để những vụ bẻ kèo không bẻ gãy chuỗi liên kết thì hợp đồng đặt cọc, mua bán phải chỉ định pháp lý ràng buộc chứ không chỉ khuyến khích như hiện tại. Nông dân cần phải bỏ tư duy mùa vụ, doanh nghiệp cần chấm dứt tư duy thương vụ.

Doanh nghiệp cần đồng lòng, cương quyết chỉ mua sản phẩm ở những vùng mình có liên kết, có định vị mã vùng trồng; chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền và kiên quyết xử lý việc bẻ kèo.

Trước mắt, ai bẻ kèo thì không được tiếp cận các chính sách như Nghị định 98 của Chính phủ về khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; sản phẩm bẻ kèo doanh nghiệp không thu mua. Với doanh nghiệp, nếu mua sản phẩm bẻ kèo thì phải xử lý xem như hàng hóa không chính gốc, hợp pháp. Có như thế, bẻ kèo mới không còn là chuyện không có hồi kết như hiện nay.