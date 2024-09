Gia tăng bệnh "tình dục", bác sĩ khuyến cáo nên đi khám nam khoa định kỳ

Bác sĩ Nguyễn Văn Phúc - khoa Nam học, Bệnh viện Quân đội 108 nhận định, sức khỏe tình dục là điều quan trọng cho hạnh phúc của mọi gia đình. Khám nam khoa không chỉ giúp nam giới đánh giá tổng thể tình trạng sức khỏe của mình mà còn giúp cải thiện chất lượng phòng the.

Bên cạnh đó, hiện nay các bệnh về nam khoa ngày càng phổ biến và khó phát hiện gây nguy cơ vô sinh.



"Trong vài năm gần đây, tình trạng lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục (lậu, giang mai, sùi mào gà, HIV, viêm gan B,...) đang tăng lên đáng kể. Đặc biệt là trong nhóm MSM (nam quan hệ tình dục đồng giới). Nếu vào năm 2019 tỷ lệ lây nhiễm là khoảng 65%, thì vào năm 2021 con số này đã lên đến 79,1%", bác sĩ Phúc chia sẻ.

Chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục là vô cùng quan trọng đối với nam giới ở mọi độ tuổi (Khám nam khoa tại Bệnh viện Quân đội 108. Ảnh BVCC)

Bác sĩ Phúc cho biết thêm, theo thống kê, hằng năm có khoảng 50.000 người bệnh đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế.

Tuy nhiên, số người mắc bệnh thực sự ước tính cao gấp 10 lần, vào khoảng 500.000 người bệnh do tâm lý e ngại, đặc biệt nam giới thường ít quan tâm đến việc giữ gìn vệ sinh vùng kín cũng như khám và kiểm tra sức khỏe định kỳ hoặc quá dễ dãi trong chuyện quan hệ tình dục không an toàn.

Đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến nguy cơ mắc các bệnh tình dục càng tăng cao. Vì vậy, chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục là vô cùng quan trọng đối với nam giới ở mọi độ tuổi. Tùy theo từng độ tuổi mà nam giới sẽ gặp những bệnh lý khác nhau.

Các bệnh lây truyền qua đường tình dục thường gặp

Theo bác sĩ Phúc, bệnh lây truyền qua đường tình dục là những bệnh mắc phải khi quan hệ tình dục, bao gồm quan hệ qua cơ quan sinh dục, đường hậu môn hay bằng miệng. Vi khuẩn, virus hay ký sinh trùng mang mầm bệnh có thể truyền từ người này sang người khác qua tinh dịch, dịch âm đạo và các dịch tiết khác trên cơ thể.

Theo số liệu cập nhật mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi ngày trên thế giới ghi nhận hơn 1 triệu người mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục. Các bệnh thường gặp bao gồm:

1. Bệnh lậu

Lậu được gây ra bởi vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae. Bệnh gặp ở những người quan hệ tình dục không an toàn qua đường sinh dục, hậu môn và đường miệng. Bệnh lậu có thời gian ủ bệnh ngắn, khoảng 2 - 7 ngày. Bệnh lậu thường gặp ở 2 giới, tuy nhiên tỷ lệ mắc bệnh ở nam giới nhiều hơn nữ giới.

Đối với nam giới, khi mắc lậu sẽ có triệu chứng như xuất hiện mủ dương vật, đi tiểu buốt, đau ở vùng đầu dương vật hay tinh hoàn.

2. Chlamydia

Bệnh được gây ra bởi vi khuẩn Chlamydia trachomatis, lây nhiễm cho cả và nam và nữ. Triệu chứng của bệnh thường ít có dấu hiệu nhận biết, nhưng vẫn có thể truyền bệnh cho người khác. Chlamydia được xác định khi người bệnh làm xét nghiệm nước tiểu, dịch tiết niệu đạo. Người bệnh sẽ được điều trị chlamydia bằng thuốc kháng sinh theo chỉ định của bác sĩ.

3. Sùi mào gà

Sùi mào gà là bệnh lây truyền tình dục phổ biến do virus Human Papillomavirus (HPV) gây ra. Bệnh xuất hiện cả ở nam và nữ, nhưng thường xuất hiện ở nữ nhiều hơn do môi trường âm đạo thuận lợi cho virus phát triển. Sùi mào gà hiện nay vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, do vậy người bệnh có thể chung sống đến suốt đời. Nghiêm trọng hơn, bệnh có thể dẫn đến ung thư tử cung, dương vật.

4. Giang mai

Giang mai có tên khoa học là Syphilis, do xoắn khuẩn Giang mai (Treponema pallidum) gây ra. Triệu chứng của bệnh dễ nhầm lẫn với các bệnh da liễu thông thường, bệnh thường xuất hiện ở thân mình, lòng bàn tay và bàn chân.

Ở mỗi giai đoạn, Giang mai sẽ có những biểu hiện khác nhau

Giai đoạn 1: Xuất hiện loét ở bộ phận sinh dục, một số trường hợp khác nổi hạch ở bẹn. Ở giai đoạn này bệnh thường không gây đau đớn nên mọi người thường chủ quan.

Giai đoạn 2: Người bệnh sẽ xuất hiện nổi ban ở lòng bàn tay, thân mình và lòng bàn chân. U sùi ở hậu môn, tuy nhiên giai đoạn này bệnh vẫn chưa gây đau đớn.

Giai đoạn 3: Giang mai lây lan và làm tổn thương các cơ quan như xương, tim, da , thần kinh…

5. Herpes sinh dục

Mụn rộp sinh dục là bệnh lây truyền qua đường tình dục do virus Herpes gây nên. Biểu hiện của bệnh bao gồm ban mụn nước, mọc thành chùm tại bộ phận sinh dục và có hạch trong một số trường hợp. Virus gây bệnh là Herpes simplex, thường gặp ở type 2 hơn type 1.

Bệnh không có triệu chứng rõ rệt nên chỉ xác định được khi bệnh bùng phát. Các đợt bùng phát thường lặp đi lặp lại nhiều lần và đặc biệt trong năm đầu tiên của bệnh, HPV sẽ tồn tại trong cơ thể đến suốt đời.

6. Viêm gan B

Virus viêm gan B gây bệnh ở gan, nhưng lại lây bệnh qua dịch sinh dục và máu. Virus viêm gan B lây lan rất nhanh, người mới mắc bệnh thường không có dấu hiệu rõ ràng. Một số triệu chứng có thể gặp bao gồm: vàng da, chán ăn, mệt mỏi,... Bệnh không được điều trị tốt sẽ dẫn đến xơ gan và ung thư gan.

Hiện tại vẫn chưa có thuốc điều trị viêm gan B khỏi hoàn toàn, chỉ có thuốc ức chế hoạt động của virus.

Cách phòng bệnh lây truyền qua đường tình dục

Theo bác sĩ Phúc, phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục cũng là cách giúp bạn giảm nguy cơ mắc bệnh, bạn có thể phòng ngừa bằng cách:

Không quan hệ tình dục khi say rượu hay sử dụng chất kích thích; Quan hệ chung thủy một vợ, một chồng; Kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần; Sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục; Vệ sinh sạch sẽ bộ phận sinh dục trước và sau khi quan hệ...

Đặc biệt, bác sĩ Phúc khuyến cáo nam giới không nên e ngại mà năng đi khám sức khỏe tình dục nhiều hơn để phát hiện ra các bất thường về khả năng tình dục và các bệnh lây truyền qua đường tình dục để điều trị sớm.

Nam giới cũng có thể sàng lọc các bệnh lý về di truyền qua việc khám sức khỏe sinh sản. Nếu có bất thường, tình trạng vô sinh có thể được phát hiện sớm và có các giải pháp kịp thời.