Gia thế của Huỳnh Anh, bạn gái Quang Hải khủng cỡ nào?

Mỹ nhân và cầu thủ, câu chuyện vẫn luôn thường thấy. Bên cạnh một cầu thủ tài năng, nổi tiếng, người phụ nữ ấy không quá xinh đẹp thì cũng phải có những điểm nổi bật khác hoặc có gia cảnh giàu sang, quyền thế. Bạn gái mới của ngôi sao trẻ Quang Hải, Huỳnh Anh, cũng không nằm ngoài cái mô típ ấy nhưng đặc biệt hơn là cô có tất cả những gì mà người khác mong muốn.

Người yêu của Quang Hải, Huỳnh Anh khá nổi bật về nhan sắc và sự trẻ trung.

Mọi so sánh đều khập khiễng nhưng so với người bạn gái cũ là Nhật Lê, Huỳnh Anh có thể không mặn mà và chững chạc bằng hay so với người yêu tin đồn trước đó của Quang Hải là Trang Nhung. Huỳnh Anh có thể không nóng bỏng bằng tuy nhiên cô lại có nhiều điểm nổi bật hơn cả hai "đàn chị" này rất nhiều. Đó là một sự trẻ trung, năng động, tính cách dễ mến, vẻ xinh xắn đáng yêu và cùng với đó là một gia thế khủng đáng mơ ước.

Huỳnh Anh bên người mẹ là doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn.

Huỳnh Anh sinh ra trong một gia đình doanh nhân giàu có ở Nha Trang nhưng hiện đang sống ở Hà Nội, bố là một đại gia có tiếng và đang làm việc ở Singapore. Trong khi ấy mẹ là doanh nhân thành đạt trong công việc kinh doanh khách sạn.

Thế nên không có gì bất ngờ khi người tình mới của Quảng Hải là một du học sinh Singapore, một trong những điểm đắt đỏ nhất thế giới. Cô đã từng học trung học ở Queenstown Secondary School và tiếp đó là ở Học viện Kaplan Singapore.

Sinh ra trong một gia đình giàu có, không bất ngờ khi Huỳnh Anh sử dụng phụ kiện, trang phục toàn hàng hiệu đắt giá.

Ngoài việc được tạo cơ hội sang nước ngoài du học thường xuyên, cô còn được liệt vào hội "rich kid" hàng đầu khi sở hữu bộ sưu tập toàn đồ hiệu. Những chiếc túi, đôi giày hay phụ kiện của Huỳnh Anh tưởng đơn giản nhưng toàn có giá tiền triệu hay hàng chục triệu, cả nghìn USD.

Cùng với việc sở hữu kho đồ hiệu đáng ngưỡng mộ, Huỳnh Anh còn tỏ ra là một cô gái năng động và thích đi lại khi liên tục đi du lịch nước ngoài và check-in ở hàng loạt địa điểm ấn tượng ở các nước trong khu vực châu Á, đặc biệt là Thái Lan và Singapore. Hay bên cạnh đó là những địa điểm ăn uống sang chảnh, đáng mơ ước đối với những cô gái 9x.

Huỳnh Anh cũng là một tín đồ của chủ nghĩa xê dịch, du lịch luôn là niều yêu thích của cô.

Có thể về nhan sắc, Huỳnh Anh không quá nổi bật nhưng có lẽ lại rất được nhiều người yêu thích bởi sự trẻ trung, xinh xắn dễ thương. Làn da trắng, thân hình nhỏ nhắn và đôi mắt biết cười khiến Huỳnh Anh nhìn như mới chỉ 17-18 tuổi. Cộng với đó là gu ăn mặc khá nữ tính và sexy, thường là áo hở vai, eo, váy,.. khoe được body khá đẹp và giàu sức sống của mình.

Những địa điểm ăn uống sang chảnh của Huỳnh Anh luôn là ao ước với không ít cô gái tuổi teen.

Quang Hải tài năng trên sân cỏ, sớm thành danh, Huỳnh Anh tài sắc vẹn toàn và xuất thân giàu có. Giữa hai người rõ ràng là một sự "xứng đôi, vừa lứa".