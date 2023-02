Giá USD hôm nay 10/2

Tỷ giá USD ngày 10/2/2023 tiếp tục giảm tại các ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.626 VND/USD (không đổi so với hôm qua). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện mua vào ở mức 24.450 VND/USD (không đổi) và bán ra ở mức 24.780 VND/USD (không đổi).

Tỷ giá USD hôm nay tại đa số ngân hàng thương mại giảm so với hôm qua. Ngân hàng Á Châu không đổi cả giá mua và giá bán ở mức 23.400 – 23.800 VND/USD. Ngân hàng VPBank giảm 33 đồng cả giá mua và giá bán xuống mức 23.325 – 23.715 VND/USD. Ngân hàng Đông Á tăng 10 đồng cả giá mua và giá bán lên mức 23.440 – 23.770 VND/USD. Vietcombank tăng 30 đồng cả giá mua và giá bán lên mức 23.390– 23.760 VND/USD.

Giá mua USD hiện nằm trong khoảng từ 23.325 – 23.468 VND/USD, còn bán ở mức 23.680 – 23.800 VND/USD. Trong đó, Ngân hàng HSBC vừa có giá mua USD cao nhất vừa có giá bán USD thấp nhất so với các ngân hàng khác.

Giá USD tự do niêm yết ở mức mua vào 23.550 đồng/USD (không đổi so với hôm qua) và bán ra 23.630 đồng/USD (không đổi).

Hôm nay, tỷ giá trung tâm và giá bán USD trên thị trường tự do không đổi so với hôm qua, nhưng giá USD tại các ngân hàng Thương mại vẫn giảm.

USD thế giới giảm

USD Index đóng cửa ở mức 103,30 theo ghi nhận lúc 7h (giờ Việt Nam). Tỷ giá euro so với USD giảm 0,09% ở mức 1,0733. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,06% ở mức 1,2114. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,03% ở mức 131,57.

Thị trường tiếp tục phân tích những thông tin từ bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) về việc duy trì lãi suất để kéo lạm phát về mức 2%.