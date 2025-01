Giá USD hôm nay 6/1: Đi ngang phiên đầu tuần

Giá USD hôm nay 6/1 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đang đứng ở mức 108,8.

Diễn biến chỉ số USD Index tuần qua. Nguồn: investing.com.

Giới phân tích cho rằng, đồng bạc xanh sẽ duy trì đà tăng trưởng đã đạt được trong quý cuối cùng của năm 2024, ít nhất cho đến nửa đầu năm 2025. Đặc biệt, 'nỗi lo' về chính sách thuế quan của Mỹ và lạm phát cao sau cuộc chiến thuế quan có thể giúp chỉ số DXY tăng vị thế trú ẩn an toàn.

Ngoài ra, lãi suất tại Mỹ có thể là yếu tố hỗ trợ cho đồng USD trong năm nay. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong cuộc họp gần đây nhất vào tháng 12, đã dự báo sẽ thực hiện tiến trình cắt giảm lãi suất chậm hơn trong năm 2025.

Trong dự báo kinh tế được công bố vào tháng 12, Fed đã tiết lộ khả năng cắt giảm lãi suất tổng cộng 50 điểm cơ bản trong năm nay. Trong khi đó tháng 9/2024, Ngân hàng Trung ương Mỹ đã dự báo cắt giảm lãi suất tổng cộng 100 điểm cơ bản vào năm 2025.

Triển vọng lạm phát cho năm 2025 cũng đã được Fed điều chỉnh cao hơn trong dự báo gần đây của mình. Do đó, lãi suất tại Mỹ có thể tiếp tục duy trì ở mức cao hơn và có thể không giảm với tốc độ nhanh hơn như dự kiến trước đó.

Giá USD hôm nay 6/1 trong nước

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước mở đầu tuần niêm yết ở mức 24.334 VND/USD. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.117 – 25.550 VND/USD.

Diễn biến tỷ giá USD/VND từ đầu năm 2024 đến nay. Nguồn: Dân Việt t/h.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.220 - 25.550 VND/USD.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.250 - 25.550 VND/USD.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.145 - 25.550 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.700 - 25.800 VND/USD. Như vậy, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất 555 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do ít nhất là 250 đồng.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng. Nguồn: sbv.

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm trong phiên ngày 4/1 hiện ở mức 4,03%, giảm 0,01% so với cập nhật tại phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác ghi nhận số liệu như sau: Kỳ hạn 1 tuần là 4,37%; Kỳ hạn 2 tuần là 4,5%, Kỳ hạn 1 tháng là 4,41%;...