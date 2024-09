Giá USD hôm nay 6/9: Tỷ giá ngân hàng đồng loạt "rớt" mạnh, mất mốc 25.000 VND/USD

Giá USD hôm nay 6/9 thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện đang giao dịch ở mức 101,01 (7h00 giờ Việt Nam), giảm 0,1% so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua (101,23).

Chỉ số USD Index (nguồn: Investing.com)

Đồng USD tiếp tục giảm xuống tiệm cận 101, khi các nhà đầu tư chờ đợi thông tin từ báo cáo bảng lương của Mỹ sẽ được công bố vào hôm nay 6/9. Báo cáo này có thể định hình lộ trình cắt giảm lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Dữ liệu công bố ngày hôm qua 5/9 cho thấy, số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã giảm vào tuần trước. Báo cáo đã giúp xoa dịu nỗi lo rằng, thị trường lao động đang xấu đi sau khi dữ liệu được công bố trong phiên trước cho thấy, tăng trưởng việc làm tư nhân của Mỹ chạm mức thấp nhất trong hơn 3 năm vào tháng 8.

Cụ thể, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu trong tuần kết thúc vào ngày 31/8 đạt 227.000 đơn, thấp hơn mức dự kiến là 230.000 đơn.

Bên cạnh đó, Chỉ số Quản lý mua hàng (PMI) của ISM Services - thước đo hoạt động kinh doanh, đã cải thiện. Chỉ số đạt 51,5 so với 51,4 vào tháng 7 và cao hơn mức 51,1 dự kiến của sự đồng thuận.

Theo công cụ Fedwatch của CME, có 55% khả năng lãi suất sẽ giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 9 và 45% khả năng lãi suất sẽ giảm 50 điểm cơ bản, với dự kiến sẽ có thêm những đợt cắt giảm nữa sau đó.

Giá USD hôm nay 6/9 trong nước: Đồng loạt trượt dốc

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước hiện đang niêm yết ở mức 24.222 VND/USD, giảm 7 đồng so với phiên giao dịch liền kề.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.011 – 25.433 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm (nguồn: SBV)

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD/VND đồng loạt giảm nhanh, tới hơn 100 đồng so với sáng qua. Giá USD bán ra tại tất cả ngân hàng đều đã "thủng" mốc 25.000 VND/USD.

Chẳng hạn, tại Vietcombank hiện đang niêm yết giá USD ở 24.580 – 24.920 VND/USD, giảm 95 đồng ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Hay tại VietinBank, chiều mua USD đang ở 24.420 VND/USD và chiều bán ở mức 24.920 VND/USD, "rơi" tới 100 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua.

Khảo sát thêm 1 số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank hiện tại giá USD mua/bán lần lượt ở mức 24.588 - 24.928 VND/USD, giảm 120 đồng ở chiều mua và 152 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm trước.

Tại Eximbank, tỷ giá USD/VND vào phiên giao dịch sáng nay ở mức 24.580 - 24.910 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện đang ở mức 25.215 - 25.295 VND/USD, giảm 25 đồng ở cả 2 chiều.

Khoảng cách giữa giá USD trên thị trường tự do và tại các ngân hàng thương mại đã được nới rộng. Giá USD mua vào tại thị trường tự do đang cao hơn khoảng gần 700 đồng, còn giá USD bán ra đắt hơn gần 400 đồng so với kênh ngân hàng.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng (nguồn: SBV)

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 4/9 tăng từ 4,02% lên 4,52%, tương ứng tăng 0,5 điểm % so với phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác đang biến động theo xu hướng tăng giảm không đồng nhất, chẳng hạn như: Tại kỳ hạn 1 tuần tăng từ 4,34% lên 4,53%; Kỳ hạn 1 tháng giảm từ 4,51% xuống 4,43% và kỳ hạn 3 tháng cũng giảm từ 4,98% xuống 4,81%.