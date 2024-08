Giá USD hôm nay 28/8: Tỷ giá ngân hàng lao dốc, nhiều nhà băng chiều mua USD mất mốc 25.000 đồng

Giá USD hôm nay 28/8 thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện đang giao dịch ở mức 100,46 (7h00 giờ Việt Nam), giảm 0,2% so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua (100,76).

Chỉ số USD Index (nguồn: Investing.com)

Đồng USD giảm vào phiên giao dịch vừa qua, khi các nhà đầu tư đang chờ đợi Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE) vào thứ sáu (30/8) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed, và dữ liệu thị trường việc làm với báo cáo Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu được công bố vào ngày 29/8, dự kiến sẽ tăng từ 2,6% lên 2,7% theo năm.

Diễn biến của thị trường tài chính vẫn không thay đổi kể từ khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell tuyên bố vào thứ Sáu tuần trước rằng, đã đến lúc hạ lãi suất. Điều này khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm mạnh và đồng đô la Mỹ xuống mức thấp trong 12 tháng, mức thấp nhất được ghi nhận vào tháng 7/2023, theo chỉ số DXY.

“Kể từ Hội nghị chuyên đề Jackson Hole của Fed bang Kansas City vào tuần trước, đồng USD đã giảm mạnh”, Eugene Epstein, Giám đốc sản phẩm khu vực Bắc Mỹ tại công ty Moneycorp ở New York nhấn mạnh. “Những bình luận của Chủ tịch Fed Jerome Powell đã thể hiện quan điểm ôn hòa”, ông cho biết thêm.

Công cụ Fedwatch của CME cho thấy, khả năng 71,5% Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) vào tháng 9 so với khả năng 28,5% cắt giảm 50 bps.

Dự kiến sẽ có thêm một lần cắt giảm 25 bps nữa (nếu tháng 9 là lần cắt giảm 25 bps) vào tháng 11 với tỷ lệ 50,2% .

Giá USD hôm nay 28/8 trong nước: Tỷ giá ngân hàng giảm sâu

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước hiện đang niêm yết ở mức 24.224 VND/USD, giảm 30 đồng so với phiên giao dịch liền kề.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.013 – 25.435 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm (nguồn: SBV)

Ở khối các ngân hàng thương mại, như Vietcombank, hiện niêm yết giá USD ở 24.660 – 25.000 VND/USD, giảm 50 đồng ở cả 2 chiều so với cùng thời điểm ngày hôm qua.

Hay tại VietinBank, nhà băng này niêm yết tỷ giá USD/VND thấp hơn so với Vietcombank. Hiện, chiều mua USD đang ở 24.540 VND/USD và chiều bán ở mức 24.990 VND/USD, giảm 30 đồng ở cả chiều mua và chiều bán.

Khảo sát thêm 1 số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank hiện tại giá USD mua/bán lần lượt ở mức 24.670 - 25.009 VND/USD, nhà băng này hiện giảm 46 đồng ở chiều mua và giảm 131 đồng ở chiều bán.

Tại Eximbank, tỷ giá USD/VND vào phiên giao dịch sáng nay ở mức 24.660 - 24.990 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện đang ở mức 25.150 - 25.300 VND/USD, giảm 50 đồng ở chiều mua nhưng giữ nguyên mức giao dịch ở chiều bán so với ngày hôm qua.

"Ngân hàng Nhà nước không cần phải tăng lãi suất điều hành để ổn định tỷ giá trong thời gian tới"

Trong báo cáo cập nhật thị trường tiền tệ tháng 8/2024, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho biết: Tỷ giá USD/VND bình quân trên thị trường chính thức đã giảm về 24.978 VND/USD, giảm 1,1% so với cuối tháng trước.

(nguồn: Chứng khoán Rồng Việt)

Tỷ giá bán tại VCB cũng đã giảm về mức 25.050 VND/USD tại ngày 26/8, thấp hơn 370 đồng/USD so với cuối tháng 7. Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá bán tại ngày 23/8 đã giảm về mức 25.280 VND/USD, giảm 1,7% so với cuối tháng 7.

“Như vậy, tỷ giá USD/VND đã giảm nhanh hơn so với kỳ vọng của chúng tôi nhờ diễn biến suy yếu của đồng USD. Theo đó, áp lực về nhu cầu USD tăng trở lại trong cuối quý 3 và đầu quý 4 cũng sẽ không gây áp lực đến triển vọng tỷ giá. Tỷ giá USD/VND cuối năm 2024 có thể dao động quanh mức 25.000 VND/USD, tăng khoảng 3% so với cuối năm ngoái,” VDSC nhận định.

Với diễn biến này Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ không cần phải nâng lãi suất điều hành để ứng phó với áp lực tỷ giá trong các tháng còn lại của năm, VDSC nhận định.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng (nguồn: SBV)

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 26/8 tăng từ 4,42% lên 4,50%, tương ứng tăng 0,08 điểm % so với phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác đang biến động theo xu hướng tăng giảm không đồng nhất, chẳng hạn như: tại kỳ hạn 1 tuần tăng từ 4,52% lên 4,62%; kỳ hạn 1 tháng giảm từ 4,60% xuống 4,57% và kỳ hạn 3 tháng lại giảm từ 4,98% xuống 4,95%.