Giá vàng quay đầu giảm, chuyên gia nói điều bất ngờ…

Giá vàng phiên chiều nay bất ngờ giảm mạnh từ 120 -200 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua. Theo chuyên gia, vàng chỉ là kênh trú ẩn an toàn… “tạm thời”, bởi vì kim loại quý này không phải là kênh đầu tư hiệu quả so với các kênh đầu tư khác như chứng khoán, bất động sản…

Người dân đổ xô đi mua vàng khi nghe ngóng tin đồn vàng sẽ tăng giá mạnh (Ảnh: Quốc Hải) Trong phiên giao dịch chiều nay (19/5), lúc 15h 30 phút, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 55,95 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 56,3 triệu đồng/lượng, cùng giảm 130.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cuối phiên giao dịch ngày hôm qua. SJC Hà Nội và Đà Nẵng cũng niêm yết giá giảm mạnh 130.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, lần lượt ở mức giá 55,95/56,32 và 55,95/56,32 (triệu đồng/lượng, chiều mua vào và bán ra) Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 55,9 – 56,3 triệu đồng/lượng ở thị trường Hà Nội, giảm lần lượt 150.000 đồng và 100.000 đồng/lượng. Trong khi đó, ở thị trường TP.HCM, Tập đoàn này niêm yết ở mức giá 55,9 - 56,25 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 200.000 đồng và 150.000 đồng/lượng, so với phiên giao dịch cuối ngày hôm qua. Giá vàng PNJ được Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch quanh 52,5 triệu đồng/lượng mua vào, 53,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm nhẹ 20.000 đồng/lượng so với hôm qua. Giá vàng hôm nay 19/5: Dân buôn mua 14 tấn vàng, giá vàng có tiếp tục tăng? Trong khi đó, trên thị trường thế giới, giá vàng phiên chiều nay đang được niêm yết ở mức 1,864.11 USD/ounce, giảm khoảng 8,46 USD so với phiên giao dịch hôm qua. Đánh giá về giá vàng tăng trong các phiên giao dịch thời gian gần đây, chuyên gia về vàng Trương Hiền Phương, nhận định, giá vàng biến động (tăng mạnh) thời gian qua, nguyên nhân sâu xa là do nhà đầu tư trên thế giới lo lắng lạm phát tăng trở lại. Bởi vì khi lạm phát tăng thì các dòng tiền đầu tư, đặc biệt dòng tiền chuyên về đầu tư tài chính sẽ dịch chuyển từ tài sản rủi ro về những tài sản có tính an toàn hơn, và vàng là một trong những kênh trú ẩn khá hữu ích khi thị trường trở nên biến động. Vàng không phải là kênh đầu tư hiệu quả mà phải coi như kênh phòng vệ... "Mỹ mới đây vừa công bố các chỉ số CPI cho thấy tốc độ CPI tăng cao hơn so với kỳ vọng của giới đầu tư rất nhiều, điều này cho thấy khả năng lạm phát sẽ có khả năng sớm quay trở lại với Mỹ do dòng tiền rẻ,. Do đó, các quỹ đầu tư lớn trên thế giới nhận thấy có những dự báo về rủi ro (lạm phát) có thể phát sinh thì sẽ dịch chuyển dòng vốn vào vàng, dẫn đến giá vàng tăng. Và khi giá vàng thế giới tăng thì giá vàng trong nước cũng tăng theo", ông Phương lý giải.

Một nguyên nhân nữa, nhưng mang tính kỹ thuật hơn, là việc các nhà đầu tư ở thị trường tiền số họ tháo chạy sau khi tỷ phú Elon Musk - ông chủ hãng xe điện Tesla – tuyên bố không còn dùng Bitcoin làm phương tiện thanh toán, hơn nữa, trên tweet của mình, tỷ phú này cũng hàm ý rằng hãng Tesla của ông đang cân nhắc hoặc đã bán khoảng 1,5 tỷ Bitcoin mà hãng này nắm giữ, khiến các nhà đầu tư nháo nhào tháo chạy. "Khi nhà đầu tư tháo chạy khỏi đồng tiền số thì khuynh hướng của họ sẽ tìm lĩnh vực đầu tư khác, trong đó vàng cũng là một lĩnh vực mà các nhà đầu tư nhắm đến. Dòng tiền tháo chạy từ đồng tiền số đổ vào vàng làm giá vàng tăng mạnh, dù điều này mang tính kỹ thuật và thời điểm nhiều hơn", chuyên gia này phân tích. Cuối cùng, nguyên nhân phụ và nhỏ hơn tác động đến giá vàng, theo ông Trương Hiền Phương, là khuynh hướng "bầy đàn" của nhà đầu tư trong nước. Khi giá vàng thế giới tăng thì họ sẽ nghe ngóng, rồi phản ứng "theo trend" đang đi như vậy và mua vào khiến giá vàng tăng. Liên quan đến việc khả năng giá vàng có vượt được ngưỡng 1.900 USD/ounce như dự báo của các chuyên gia vàng quốc tế hay không? Trả lời vấn đề này, ông Phương cho rằng, có khả năng giá vàng sẽ vượt được ngưỡng này nhưng vấn đề là yếu tố thời gian. "Không chỉ ở Mỹ mà cả ở các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam cũng tiềm ẩn khả năng lạm phát quay trở lại. Vì sao? Vì dòng tiền rẻ trên thị trường tài chính toàn cầu đang rất lớn; FED thì đang giữ lãi suất cực thấp, chỉ từ 0 điểm đến 0,25 điểm, gần như bằng 0%; còn lại các thị trường khác thị mặt bằng lãi suất trên thị trường tiền tệ cũng rất thấp, dẫn đến khả năng dòng tiền cứ đổ vào các kênh đầu tư và khả năng lạm phát sẽ tăng dần lên. Và khi lạm phát tăng mạnh thì vàng sẽ là kênh lựa chọn an toàn cho nhà đầu tư", ông Phương nói. Tuy nhiên, theo chuyên gia này, đầu tư vàng đòi hỏi thời gian rất dài, không thể lướt sóng mà phải tính bằng năm. Bởi vàng không phải là kênh đầu tư hiệu quả mà phải coi như kênh phòng vệ. "Khi cảm thấy rủi ro thì nhà đầu tư nhảy vào, còn khi cảm thấy rủi ro được kiểm soát hoặc không quá như dự báo thì học sẽ dịch chuyển sang các kênh đầu tư có tỷ suất lợi nhuận tốt hơn như chứng khoán, bất động sản…", ông Phương đúc kết. Giá vàng hôm nay 19/5: Dân buôn mua 14 tấn vàng, giá vàng có tiếp tục tăng? 19/05/2021 08:55

Giá vàng hôm nay 19/5: Bật tăng dữ dội, vàng thế giới lên sát mốc 53 triệu đồng/lượng 19/05/2021 07:24 Chia sẻ