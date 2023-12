Trong khi vàng thế giới vẫn xoay quanh mốc 2.053 USD/ounce, giá vàng SJC trong nước đã tăng với tốc độ "chóng mặt". Ghi nhận lúc 14h50 chiều nay 25/12, giá vàng SJC toàn quốc đã tăng lên mức 77 triệu/lượng mua vào và 78 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Hà Nội và Đà Nẵng, giá vàng SJC giao dịch cùng mức mua vào, nhưng bán ra cao hơn 20.000 đồng/lượng. Khoảng cách giữa 2 chiều mua bán là 1 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng SJC neo ở mức 76,9 triệu/lượng chiều mua vào và bán ra với giá 77,9 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu đang được mua vào với giá thấp nhất là 76,45 triệu đồng/lượng, bán ra 77,4 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 76,8 triệu và 78 triệu đồng/lượng ở 2 chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng tăng "sốc" vượt 78 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng "phi mã" những ngày qua được cho là do nhiều nguyên nhân. PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế cho rằng, thời gian qua lãi suất liên tục giảm, đầu tư khó khăn. Do đó dòng tiền có xu hướng chảy sang kim loại quý. Tâm lý "mua vàng còn giữ được giá" khiến nhiều người ưu tiên vàng hơn. Ngoài ra, do đang cận dịp cuối năm, nhu cầu mua vàng trang sức phục vụ đám cưới, đám hỏi tăng lên, cũng đã kích thích khiến giá vàng tăng.

Dự báo về giá vàng trong thời gian sắp tới, các chuyên gia cho rằng giá vàng có thể tiếp tục tăng trong ngắn hạn. Việc chỉ số giá mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ưu tiên theo dõi tăng chậm lại một lần nữa làm tăng khả năng Fed hạ lãi suất vào đầu năm 2024. Đây là một yếu tố hỗ trợ giá vàng. Giám đốc giao dịch kim loại David Meger tại Công ty Thương mại hàng hóa High Ridge cho biết: “Việc Fed thừa nhận áp lực lạm phát tiếp tục giảm đã làm tăng kỳ vọng cắt giảm lãi suất, khiến lợi suất trái phiếu và đồng USD giảm mạnh, kéo theo sự tăng giá của vàng và bạc”.

Đồng quan điểm này, nhà giao dịch kim loại độc lập Tai Wong tại New York cho rằng, các kim loại quý, trong đó có vàng, đang nhận được lực hỗ trợ từ khả năng lãi suất giảm vào tháng 3/2024 và giảm tổng cộng 150 điểm cơ bản trong năm tới.

Daniel Pavilonis, chiến lược gia thị trường cấp cao của RJO Futures, dự báo giá vàng sẽ ổn định trên mức 2.000 USD/ounce do ảnh hưởng bởi rủi ro địa chính trị trên thế giới, trong đó bao gồm cả cuộc bầu cử tại Mỹ tới đây.

Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta, Raphael Bostic lại đưa ra quan điểm rằng nền kinh tế Mỹ vẫn mạnh và không có gì phải vội đưa ra quyết định cắt giảm lãi suất. Theo công cụ FedWatch, các thị trường đang định giá khoảng 80% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3.

Đơn vị: x1000đ/lượng

Đơn vị: x1000đ/lượng

Khu vực Hệ thống Mua vào Bán ra TP. Hồ Chí Minh SJC 77.000 78.000 PNJ 76.900 77.900 Mi Hồng 76.900 77.800 Hà Nội SJC 77.000 78.020 PNJ 76.900 77.900 Bảo Tín Minh Châu 76.450 77.400 Phú Quý 76.800 78.000 Đà Nẵng SJC 77.000 78.020 PNJ 76.900 77.900 Nha Trang SJC 77.000 78.020 Cà Mau SJC 77.000 78.020 Huế SJC 76.970 78.020 Biên Hòa SJC 77.000 78.000 Miền Tây SJC 77.000 78.000 Quảng Ngãi SJC 77.000 78.000 Bạc Liêu SJC 77.000 78.020 Hạ Long SJC 76.980 78.020 Miền Tây PNJ 76.700 77.900 Bến Tre Mi Hồng 76.900 77.800 Tiền Giang Mi Hồng 76.900 77.800