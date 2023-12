Giá vàng SJC "nhảy cóc" vượt 77 triệu đồng/lượng, người vay vàng đứng ngồi không yên

Ghi nhận lúc 11h30 trưa nay 22/12, giá vàng SJC niêm yết trên toàn quốc ở trong khoảng 76,2 triệu và 77,2 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra. Như vậy, chỉ sau một đêm, mỗi lượng vàng đã tăng 1,2 - 1,4 triệu đồng. Việc giá vàng liên tục tăng dựng đứng, lập hàng loạt kỷ lục mới về giá khiến nhiều người vay vàng tâm trí rối bời bởi cứ sau một đêm tỉnh dậy, số nợ lại nhiều lên vài phần.

Chị Mai Hương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, năm 2017, khi xây nhà, chị có vay của người thân 6 lượng vàng SJC. Thời điểm đó vàng SJC đang được mua vào với giá 3,3 triệu đồng/lượng. Số tiền bán được từ 6 lượng vàng SJC khi đó, chị Hương thu về khoảng gần 200 triệu đồng. Thế nhưng sau thời điểm đó, giá vàng liên tục tăng, tính đến hôm nay 22/12, 6 lượng vàng của chị đã tăng lên thành 462 triệu đồng, tức là gần gấp 2,5 lần so với thời điểm chị vay. Lo sợ giá vàng sẽ tăng cao hơn nữa, chị đang phải tìm hiểu thủ tục để vay tiền ngân hàng mua vàng trả nợ. Chị Hương chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp đang "khóc dở mếu dở" vì vay vàng giá đáy, trả vàng giá đỉnh.

Giá vàng tăng phi mã trong ngày 22/12. Nguồn: Giavang.org

Giá vàng trong nước tăng như vũ bão trong khi giá vàng thế giới hiện cũng đang giao dịch gần 2.052 USD, tăng 0,52% trong ngày. Kelvin Wong, nhà phân tích thị trường cấp cao khu vực Châu Á Thái Bình Dương tại OANDA cho biết: “Lợi suất thực của Hoa Kỳ đang giảm dần do kỳ vọng ngày càng tăng về đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed sẽ diễn ra vào tháng 3 và đó là chất xúc tác tích cực cho giá vàng hiện nay. Ngoài ra, sẽ có một số nhà đầu tư mua vàng như một tài sản trú ẩn an toàn do các vấn đề căng thẳng ở Biển Đỏ.”

Các ngân hàng trung ương hiện cũng đang đẩy mạnh mua vàng tích trữ, tạo thành nền tảng hỗ trợ cho giá vàng tăng phi mã. Động thái này của các ngân hàng nhằm mục đích nắm giữ vàng để đa dạng hóa nguồn dự trữ của mình, vì đây là kim loại quý có thể đóng vai trò là tấm đệm chống lại sự biến động của tiền tệ và trái phiếu.

Theo các chuyên gia phân tích về giá vàng, xung đột toàn cầu tiếp tục có tác động lớn đến các quyết định đầu tư kim loại quý và được chứng minh là làm tăng giá các tài sản như vàng. Điều đó nói lên rằng, những sự kiện này có thể dẫn đến sự dao động giá đáng kể, làm tăng tính biến động của kim loại quý và tạo ra rào cản cho những người muốn xác định thời điểm để bước vào thị trường. Đối với nhiều người, giai đoạn này sẽ nhắc lại sự cần thiết của tư duy đầu tư dài hạn để vượt qua những đợt sụt giảm của thị trường và ít nhạy cảm hơn với những biến động ngắn hạn.

Giá vàng thế giới giao dịch quanh mốc 2.050 USD/ounce.

Hiện giá vàng thế giới ở mức 2.050 USD/ounce. Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 60,55 triệu đồng/lượng. Như vậy so với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC đang cao hơn 16,45 triệu đồng/lượng. Lý giải về điều này, theo các chuyên gia, giá vàng miếng SJC tăng mạnh là do từ lâu Công ty SJC không được sản xuất thêm vàng miếng, do vậy vàng miếng SJC khan hiếm trên thị trường, dù lực mua không cao. Trong khi vàng nhẫn 9999 dồi dào hơn nên giá bám khá sát giá vàng thế giới quy đổi.

Theo một số chuyên gia, diễn biến đáng chú ý trên thị trường trong nước những ngày gần đây là dù giá vàng tăng nhưng thay vì đi bán như những đợt giá vàng tăng trước đây, người dân có tiền nhàn rỗi lại đi mua vàng để tích trữ. Thị trường đang ở trong tình trạng nhiều người mua nhưng ít người bán, chính vì vậy, càng đẩy giá vàng tăng cao. Nhiều người nghĩ rằng, giá vàng lên, càng khó giảm. Ở thời điểm như hiện nay, ông Huỳnh Trung Khánh - Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho rằng, nên thận trọng trong cả việc bán ra hay mua vào. Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho biết nhiều nhận định xu hướng giá vàng năm 2024 tăng nhiều hơn giảm. Theo ông Khánh, nếu giá vàng thế giới tiếp tục tăng, giá vàng trong nước cũng sẽ điều chỉnh theo. Trừ trường hợp trong nước cho nhập vàng nguyên liệu về sản xuất vàng SJC, giá vàng mới có thể giảm.