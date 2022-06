Giá vật liệu hôm nay 11/6: Giá thép trong nước có thể tăng trở lại 300.000 đồng/tấn?

Giá vật liệu hôm nay 11/6: Giá nhiều loại thép tại Trung Quốc tiếp tục giảm

Giá giao ngay của nhiều loại thép tại Trung Quốc ngày 10/6 giảm so với ngày trước đó. Giá thép hình chữ I giảm 1% xuống còn 4.826 nhân dân tệ/tấn (719 USD/tấn). Giá mặt hàng này liên tục giảm từ cuối tháng 4 và hiện thấp hơn đỉnh khoảng 6%.

Giá thép thanh vằn và thép không gỉ cùng giảm 0,6% xuống còn 5.990 nhân dân tệ/tấn (892 USD/tấn) và 4.766 nhân dân tệ/tấn (710 USD/tấn).

Thép không gỉ liên tục đi xuống từ cuối tháng 3. Hiện giá loại thép này thấp hơn cuối tháng 3 khoảng gần 10%. Cuộn cán nóng hạ 0,5% còn 4.906 nhân dân tệ/tấn (731 USD/tấn).

Thượng Hải đã đỡ bỏ phong tỏa sau thời gian giãn cách nghiêm ngặt để phòng chống Covid-19. Các chuyên gia cho rằng tiêu dùng, sản xuất sẽ hồi phục.

Giá thép trong nước hôm nay

Về thị trường trong nước, giá thép không đổi so với ngày 10/6. CB240 và D10 CB300 của Việt Đức là 16,82 triệu đồng/tấn và 17,47 triệu đồng/tấn.

Giá CB240 và CB300 của Thép Miền Nam là 17,36 triệu đồng/tấn và 17,76 triệu đồng/tấn. Giá hai loại thép trên của Hòa Phát tại miền Bắc 16,95 triệu đồng/tấn và 17,51 triệu đồng/tấn.

Trong vòng một tháng qua, giá thép điều chỉnh giảm 5 lần với tổng mức giảm đến hơn 2 triệu đồng/tấn. Cụ thể, CB240 và CB300 của Hòa Phát ở miền Bắc giảm lần lượt 2,04 triệu đồng/tấn và 1,58 triệu đồng/tấn.

Tuy nhiên, dự kiến của một số công ty thép, giá thép có thể sẽ sớm tăng trở lại khoảng 300.000 đồng/tấn, do giá nguyên vật liệu thế giới đã bắt đầu tăng khi Trung Quốc nới lỏng chính sách kiểm soát dịch Covid-19 giúp nhu cầu của thị trường lớn nhất thế giới này hồi phục.

Giá thép tại miền Bắc: Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát điều chỉnh giảm 300 đồng, với 2 sản phẩm của hãng gồm thép cuộn CB240 xuống mức 16.950 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 17.510 đồng/kg.

Tương tự, Thép Việt Ý, với thép cuộn CB240 cũng điều chỉnh giảm 300 đồng xuống mức 16.920 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 giảm 310 đồng, hiện có giá 17.420 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Đức ngày hôm nay 6/6 điều chỉnh giảm giá bán, dòng thép cuộn CB240 giảm 300 đồng xuống mức 16.820 đồng/kg; còn thép thanh vằn D10 CB300 giảm 310 đồng có giá 17.470 đồng/kg.

Thép VAS, hiện 2 sản phẩm của hãng gồm dòng thép cuộn CB240 giảm 310 đồng, hiện ở mức 16.660 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 giảm 300 đồng có giá 16.770 đồng/kg.

Thép Việt Nhật điều chỉnh giảm 300 đồng, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 16.870 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 17.070 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 giảm 310 đồng, xuống mức 17.000 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 giảm 310 đồng, có giá 17.200 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung: Thép Hòa Phát tại thị trường miền Trung giảm 300 đồng, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 16.900 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 17.410 đồng/kg.

Thép Việt Đức điều chỉnh giảm giá bán, dòng thép cuộn CB240 có giá 17.070 đồng/kg và thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 17.470 đồng/kg.

Thép VAS điều chỉnh giảm với 2 sản phẩm của hãng, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 16.970 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 17.020 đồng/kg.

Thép Pomina giảm giá bán, với dòng thép cuộn CB240 xuống mức 17.760 đồng/kg; còn thép thanh vằn D10 CB300 có giá bán 17.960 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam: Thép Hòa Phát giảm 300 đồng so với ngày hôm qua, với dòng thép cuộn CB240 hiện ở mức 16.950 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 17.510 đồng/kg.

Thép Pomina hạ giá bán, với dòng thép cuộn CB240 giảm 300 đồng xuống mức 17.510 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 310 đồng có giá 17.910 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ngày hôm nay 6/6 giảm 310 đồng, xuống nức 16.660 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 300 đồng, có giá 16.770 đồng/kg.

Thép Tung Ho hạ nhiệt giá bán, với dòng thép cuộn CB240 có mức giá 16.950 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 hiện có giá 17.150 đồng/kg.

Về xi măng, theo Vụ vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), trong tháng 5, sản lượng tiêu thụ xi măng ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu ước đạt 9,27 triệu tấn, tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm 2021.

Đáng chú ý, giá bán xi măng trong nước tăng từ 40.000 - 80.000 đồng/tấn do áp lực giá nguyên liệu sản xuất đầu vào tăng. Tính chung trong 5 tháng đầu năm nay, giá xi măng tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước và tăng 3% so với quý 4/2021. Tương tự, trong tháng 5, các loại vật liệu xây dựng khác như cát vàng tăng thêm khoảng 20.000 đồng/m3; gạch nung tăng khoảng 500 đồng/viên; các loại đá xây dựng như đá đen, đá xanh, sỏi xây dựng tăng khoảng 10.000 đồng/m3. Giá các mặt hàng trang trí nội thất tăng khoảng 20% so với thời điểm đầu tháng 4.