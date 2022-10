Giá vật liệu hôm nay 12/10: Giá thép Sàn giao dịch Thượng Hải tiếp đà giảm

Giá thép hôm nay giao tháng 1/2023 trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm 94 nhân dân tệ xuống mức 3.725 nhân dân tệ/tấn.

Giá thép giao kỳ hạn tháng 5/2023 trên Sàn giao dịch Thượng Hải hôm nay giảm 71 nhân dân tệ, xuống mức 3.636 nhân dân tệ/tấn.

Ngày 11/10, giá quặng sắt trên Sàn giao dịch Đại Liên (DCE) giảm từ mức cao nhất trong hai tháng được ghi nhận trước đó. Nguyên nhân là do nhà sản xuất thép hàng đầu Trung Quốc tăng cường các nỗ lực hạn chế Covid-19 để ngăn chặn làn sóng bùng phát mới.

Theo đó, giá quặng sắt giao tháng 1/2023 trên Sàn DCE đã chốt phiên thấp hơn 2,5% ở mức 721 nhân dân tệ/tấn (tương đương 100,29 USD/tấn), sau 5 phiên tăng liên tiếp.

Tương tự, giá quặng sắt giao tháng 11/2022 trên Sàn giao dịch Singapore (SGX) giảm 2,6% xuống mức 94,45 USD/tấn trong cùng ngày.

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) trong tháng 9, sản lượng thép xây dựng sản xuất đạt hơn 1 triệu tấn, tăng 12% so với tháng trước và tăng 47% so với tháng 9/2021. Bán hàng đạt 920.248 tấn, giảm 21% so với tháng trước nhưng tăng 8% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, xuất khẩu thép xây dựng đạt 113.158 tấn, giảm 48% so với tháng 9/2021.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, sản xuất thép xây dựng đạt 9,8 triệu tấn, tăng 7% so với cùng kỳ 2021. Bán hàng đạt 9,6 triệu tấn, tăng 9%.

Riêng xuất khẩu thép xây dựng đạt 1,8 triệu tấn, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, sản lượng xuất khẩu thép xây dựng của tập đoàn Hòa Phát đã vượt 1 qua triệu tấn, tương đương cả năm 2021, chiếm 30% tổng lượng thép xây dựng doanh nghiệp cung cấp ra thị trường và chiếm 58% tổng lượng xuất khẩu thép xây dựng cả nước.

VSA cho biết từ cuối tháng 8, các nhà máy xóa bỏ chính sách bảo lãnh giá và điều chỉnh tăng nhẹ trong đầu tháng 9, thị trường thép xây dựng trong nước đã khởi sắc hơn những tháng trước, các nhà thương mại và cửa hàng đã tái tạo tồn kho vốn đã ở mức thấp trước đây.

Song nhu cầu sử dụng thép trong nước thực tế ở mức thấp và hơn nữa xuất khẩu giảm nhiều do giá cao hơn giá khu vực.

Các yếu tố trên khiến sản lượng bán hàng tháng 9 bị giảm sút so với tháng 8. Hiện, các nhà máy đều gặp khó khăn do tồn kho ở mức giá cao và đối diện mức lỗ lớn hàng tháng. Các nhà thương mại giảm bớt lượng mua vào vì tâm lý e ngại giá có thể giảm.

Theo số liệu của VSA, 9 tháng đầu năm, tiêu thụ thép xây dựng của Hòa Phát đạt 3,4 triệu tấn, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 38% thị phần tiêu thụ thép xây dựng, dẫn đầu toàn ngành.

Giá vật liệu trong nước hôm nay 12/10

Trong nước, chiều 11/10, một số doanh nghiệp lớn thông báo giảm giá thép xây dựng trong nước lần thứ 2 sau 3 lần tăng liên tiếp.

Theo đó, thương hiệu thép Hòa Phát sau khi giữ nguyên giá bán 4 ngày liên tiếp vào ngày 11/10 đã điều chỉnh giảm, với dòng thép cuộn CB240 giảm 510 đồng, xuống mức 14.710 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 20 đồng, có giá 15.100 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Ý, hiện thép cuộn CB240 giảm xuống còn ở mức 14.720 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 tiếp tục giữ nguyên 15.020 đồng/kg.

Trong khi đó, thép Việt Đức giảm sâu xuống dưới mức 15.000 đồng/kg, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.560 đồng/kg; còn thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.960 đồng/kg.



Thương hiệu thép VAS, với thép cuộn CB240 giảm 310 đồng, xuống còn 14.510 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 giảm 300 đồng, có giá 14.710 đồng/kg.

Thép Việt Sing, hiện thép cuộn CB240 ghi nhận mức giảm sâu nhất trong lần điều chỉnh này với 810 đồng, xuống mức 14.510 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.820 đồng/kg - giảm 510 đồng.

Thép Việt Nhật điều chỉnh giảm giá xuống dưới ngưỡng 15.000 đồng/kg, với dòng thép cuộn CB240 có giá 14.510 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.820 đồng/kg.

Trước đợt điều chỉnh này, giá thép tăng 3 lần với tổng mức tăng lên đến khoảng 2 triệu đồng/tấn.

Thị trường thép đang chờ đợi những tín hiệu tích cực trong quý IV bởi theo thông lệ đây là giai đoạn nhu cầu thép tăng lên khi các công trình xây dựng gấp rút đẩy mạnh tiến độ.



VSA cho rằng việc nhu cầu quý IV có thể tăng hay không vẫn còn phụ thuộc nhiều yếu tố, nhất là khi tồn kho vẫn còn cao, các nhà sản xuất cần thời gian để xử lý.

Giá thép xây dựng giảm trước đó giúp các nhà đầu các công trình đầu tư công dễ dàng tiếp cận hơn. Tuy nhiên, tốc độ giải ngân đầu tư công hiện nay vẫn còn khá chậm. Theo Bộ Tài chính, trong 8 tháng đầu năm tiến độ giải ngân đầu tư công đạt khoảng 35% kế hoạch năm 2022.



Bên cạnh đó, nhu cầu của thế giới vẫn đang ở mức thấp nên dù châu Âu và Trung Quốc có đang giảm sản lượng thì Việt Nam cũng chưa thể đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường này.

Giá thép tại miền Bắc

Thép Việt Đức giảm sâu xuống dưới mức 15.000 đồng/kg, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.560 đồng/kg; còn thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.960 đồng/kg.

Thương hiệu thép VAS, với thép cuộn CB240 giảm 310 đồng, xuống còn 14.510 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 giảm 300 đồng, có giá 14.770 đồng/kg.

Thép Việt Sing, hiện thép cuộn CB240 ghi nhận mức giảm sâu nhất trong lần điều chỉnh này với 810 đồng, xuống mức 14.510 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.820 đồng/kg - giảm 510 đồng.

Thép Việt Nhật điều chỉnh giảm giá xuống dưới ngưỡng 15.000 đồng/kg, với dòng thép cuộn CB240 có giá 14.510 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.820 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 điều chỉnh giảm sâu từ mức 15.020 đồng/kg xuống còn 14.510 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 100 đồng, có giá 15.120 đồng/kg.

Thép Việt Đức cũng điều chỉnh giảm, dòng thép cuộn CB240 xuống còn 14.820 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.330 đồng/kg.

Thép VAS điều chỉnh giảm lần đầu tiên tính trong vòng 30 ngày qua, với thép cuộn CB240 ở mức 14.460 đồng/kg - giảm 260 đồng; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.670 đồng/kg - giảm 300 đồng.

Thép Pomina, hiện dòng thép cuộn CB240 tăng 200 đồng lên mức 15.830 đồng/kg; tuy nhiên, dòng thép thanh vằn D10 CB300 giảm 400 đồng có giá 15.940 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam

Thép Hòa Phát đồng loạt giảm sâu, dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.220 đồng/kg xuống còn 14.870 đồng/kg; trong khi đó, thép thanh vằn D10 CB300 giảm 250 đồng, có giá 14.870 đồng/kg.

Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 tăng 150 đồng lên mức 15.780 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 260 đồng, có giá 15.880 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 giảm sâu 410 đồng xuống mức 14.410 đồng/kg; còn với thép thanh vằn D10 CB300 giảm 300 đồng, có giá 14.720 đồng/kg.

