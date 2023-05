Giá vật liệu hôm nay 12/5: Giá thép trong nước lại giảm tiếp

Giá vật liệu hôm nay 12/5: Giá sắt thép xây dựng hôm nay trên Sàn giao dịch Thượng Hải

Giá thép hôm nay giao tháng 10/2023 trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm 36 nhân dân tệ xuống mức 3.599 nhân dân tệ/tấn.

Giá thép giao kỳ hạn tháng 1/2024 giảm 47 nhân dân tệ, xuống còn 3.524 nhân dân tệ/tấn.

Giá quặng sắt giảm vào hôm thứ năm (11/5), với hợp đồng tương lai trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) giảm từ mức cao nhất trong hơn hai tuần và hợp đồng chuẩn trên Sàn giao dịch Singapore (SGX) giảm xuống dưới 100 USD/tấn do hoài nghi về triển vọng phục hồi nhu cầu ở Trung Quốc.

Thị trường quặng sắt đang trải qua chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 6/2022. Kết thúc phiên 3/5, hợp đồng quặng sắt tháng 5 trên Sàn giao dịch Singapore giảm 0,82% về 101,28 USD tấn.

Nguồn: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá quặng sắt phục hồi 27% từ quý IV/2022 đến quý I/2023, được thúc đẩy bởi sản lượng và giá thép của Trung Quốc tăng theo mùa. Tuy nhiên, bước sang quý II, giá quặng sắt đã suy yếu rõ rệt, khi nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc phục hồi yếu hơn so với kỳ vọng. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới nhập khẩu tới hơn 70% sản lượng quặng sắt mỗi năm, nên có sức ảnh hưởng lớn tới giá quặng sắt.

Công ty sản xuất thép niêm yết lớn nhất Trung Quốc, Baoshan Iron & Steel Co, dự báo sản lượng thép thô của nước này trong năm 2023 sẽ không thay đổi, thậm chí có thể giảm so năm 2022, do các chính sách hạn chế sản lượng thép của Chính phủ để hạn chế ô nhiễm. Quặng sắt vốn là nguyên liệu chính để sản xuất thép, nên triển vọng tiêu thụ bị ảnh hưởng nặng nề, khiến cho giá sắt lao dốc 4 tuần liên tiếp.

Tại châu Âu, Hiệp hội Thép Thế giới dự báo, do ảnh hưởng của xung đột giữa Nga-Ukraine, cùng với rủi ro suy thoái do áp lực từ chính sách tiền tệ thắt chặt, nhu cầu của khu vực này dự kiến sẽ giảm 0,4% trong năm nay, trước khi phục hồi 5,6% vào năm 2024.

Về phía Mỹ, lãi suất và giá đất cao đang gây áp lực tiêu cực lên hoạt động xây dựng, đặc biệt là nhà ở. Doanh số bán nhà và lượng nhà khởi công xây dựng tại Mỹ giảm lần lượt 2,4% và 0,8% trong tháng 3. Báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới (World Bank) cũng cho biết, nhu cầu đối với quặng sắt và thép dự kiến sẽ giảm rõ rệt hơn trong nửa cuối năm 2023.

Theo Hiệp hội Thép Thế giới, Việt Nam nằm trong top 15 nước nhập khẩu và xuất khẩu thép trên thế giới, vì thế, giá quặng sắt hạ nhiệt sẽ giúp cho các doanh nghiệp sản xuất thép trong nước hưởng lợi khi chi phí đầu vào giảm xuống.

Bên cạnh đó, sắt thép cũng là nguyên liệu quan trọng của nền kinh tế, khi mà phần lớn sản lượng thép mỗi năm vẫn được tiêu thụ trong ngành xây dựng.

Giá vật liệu hôm nay 12/5: Giá thép trong nước lại giảm tiếp

Giá vật liệu trong nước hôm nay 12/5

Theo SteelOnline.vn, giá thép xây dựng trong nước được nhiều thương hiệu điều chỉnh giảm trong ngày 11/5.

Cụ thể, giá thép thanh vằn D10 CB300 tại khu vực miền Bắc được điều chỉnh giảm 100 đồng/kg tại các thương hiệu ngoại trừ Việt Nhật. Giá thép cuộn CB240 không ghi nhận thay đổi mới.

Khu vực miền Trung ghi nhận giá thép cuộn CB240 tại Pomina giảm 310 đồng/kg. Tương tự, giá thép D10 CB300 cũng ghi nhận giảm khoảng 100 - 300 đồng/kg tại Hòa Phát, Việt Đức và Pomina.

Tại miền Nam, giá thép D10 CB300 tại Hòa Phát và Pomina lần lượt giảm 100 đồng/kg và 460 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, giá thép cuộn CB240 của Pomina được điều chỉnh giảm 460 đồng/kg.

Sau đợt điều chỉnh mới, giá thép được ghi nhận vào ngày 11/5 của các thương hiệu cụ thể như sau:

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát,thép thanh vằn D10 CB300 giảm 100 đồng, có giá 15.290 đồng/kg; dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.900 đồng/kg.

Thép Việt Ý có sự điều chỉnh, hiện thép cuộn CB240 giữ ở mức 14.620 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 100 đồng, có giá 15.150 đồng/kg.

Thép Việt Sing hạ giá bán 100 đồng với thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.120 đồng/kg; thép cuộn CB240 ở mức 14.820 đồng/kg.

Thép Việt Đức với thép cuộn CB240 có giá 14.640 đồng/kg; với thép thanh vằn D10 CB300 giảm 100 đồng xuống mức 15.150 đồng/kg.

Thép VAS, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.920 đồng/kg - giảm 100 đồng; dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.720 đồng/kg.

Thép Việt Nhật không có thay đổi, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.820 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.120 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát, thép thanh vằn D10 CB300 cũng giảm 100 đồng, hiện có giá 15.150 đồng/kg; với dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.900 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.050 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 từ mức giá 15.660 đồng/kg giảm 100 đồng, nay còn 15.550 đồng/kg.

Thép VAS, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.820 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.770 đồng/kg.

Thép Pomina đồng loạt giảm sâu, với dòng thép cuộn CB240 giảm 310 đồng, xuống mức 15.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.660 đồng/kg - giảm 200 đồng.

Giá thép tại miền Nam

Thép Hòa Phát, với thép cuộn CB240 giữ ở mức 14.920 đồng/kg. Tuy nhiên, thép thanh vằn D10 CB300 giảm 100 đồng, có giá 15.450 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.820 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.770 đồng/kg.

Thép Tung Ho, với thép cuộn CB240 ở mức 15.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 110 đồng có giá 15.170 đồng/kg.

Thép Pomina giảm sâu giá bán 460 đồng, hiện dòng thép cuộn CB240 xuống ở mức 15.910 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.220 đồng/kg.