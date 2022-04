Giá vật liệu hôm nay 19/4: Giá thép thế giới diễn biến mới, trong nước có giảm?

Giá vật liệu hôm nay, đặc biệt là giá thép thế giới trên sàn giao dịch Thượng Hải quay đầu tăng 48 nhân dân tệ lên mức 5.081 nhân dân tệ/tấn tại thời điểm khảo sát vào lúc 9h30 (giờ Việt Nam).

Giá thép thế giới trên sàn Thượng Hải tăng cao là do bị ảnh hưởng từ làn sóng Covid-19 đang diễn biến phức tại Trung Quốc gây ra nhiều thách thức cho nhu cầu thép trong nước hơn là sản xuất thép.



Sản lượng thép của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng trong tháng 4 này, nhưng sự gián đoạn chuỗi cung ứng và các rào cản hậu cần trên khắp các vùng của đất nước có thể tiếp tục làm suy yếu nhu cầu thép của người dùng cuối.

Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA) ước tính, sản lượng thép thô hàng ngày của Trung Quốc trong khoảng thời gian 21/3 - 31/3 đã tăng 4,9% so với giữa tháng 3 lên mức 2,788 triệu tấn/ngày.

Bảng giá thép trên sàn Thượng Hải hôm nay.

Dự kiến giá thép tại Trung Quốc sẽ tăng cao vào tháng tới với mức điều chỉnh trung bình là 2,95%, trong bối cảnh chi phí sản xuất tăng do giá nguyên liệu thô leo thang.

Nhà sản xuất thép hàng đầu Trung Quốc này cho biết, các điều kiện bất lợi khó có thể giảm bớt do giá than, quặng sắt, niken và các kim loại khác đang trên đà tăng cao do chiến tranh ở Ukraine; song song đó là sự gia tăng chi phí vận tải do tình trạng tắc nghẽn cảng.

Nguồn cung thép đặc biệt thắt chặt ở châu Á, khi các nhà sản xuất thép từ Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ vận chuyển hầu hết các sản phẩm của họ sang châu Âu nhằm tìm kiếm lợi nhuận cao hơn.

Bảng giá thép Hoà Phát hôm nay 19/4.

Tại thị trường Việt Nam, giá thép các thương hiệu thép Hòa Phát Việt Nhật, Việt Ý, Pomina, tiếp tục giữ nguyên giá bán ở đỉnh cao từ giữa tháng 3 đến ngày hôm nay (19/4).

Tại thị trường miền Bắc, giá thép Hòa Phát không có điều chỉnh về giá. Cụ thể, thép cuộn CB240 bình ổn ở mức 18.940 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 19.040 đồng/kg. Tại miền Trung, Thép Hòa Phát có giá thép cuộn CB240 hiện ở mức 18.990 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 19.090 đồng/kg.

Thị trường miền Nam ghi nhận thép Hòa Phát giữ nguyên giá bán trong hơn 31 ngày vừa qua với dòng thép cuộn CB240 hiện ở mức 18.990 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 19.090 đồng/kg.

Tương tự, giá thép Việt Ý duy trì kéo dài chuỗi ngày ổn định với giá thép cuộn CB240 hiện ở mức 18.890 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 18.990 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Đức không có biến động về giá cả. Với 2 dòng sản phẩm của hãng gồm thép cuộn CB240 ở mức 18.880 đồng/kg; còn thép thanh vằn D10 CB300 có giá 19.180 đồng/kg; Tại miền Trung thép Việt Đức ghi nhận giá cả tiếp tục ổn định với 2 sản phẩm của hãng gồm thép cuộn CB240 hiện ở mức 18.980 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 19.280 đồng/kg.

Thép VAS tiếp tục giữ nguyên giá bán, dòng thép cuộn CB240 ở mức 18.180 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 18.280 đồng/kg; Tại miền Trung thép VAS tiếp tục duy trì mức giá cao nhất trong vòng 1 tháng qua. Hiện dòng thép cuộn CB240 có giá 18.790 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 đạt mức 18.840 đồng/kg.

Thép Việt Nhật tiếp tục chuỗi ngày bình ổn giá bán, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 18.820 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 18.920 đồng/kg.

Giá thép Pomina tại miền Trung với dòng thép cuộn CB240 bình ổn ở mức 19.380 đồng/kg; còn thép thanh vằn D10 CB300 có giá bán 19.580 đồng/kg. Tại miền Nam Thép Pomina được ghi nhận giá cả tiếp tục ổn định, với 2 dòng sản phẩm của hãng bao gồm dòng thép cuộn CB240 ở mức 19.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 19.630 đồng/kg.