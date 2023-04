Giá vật liệu hôm nay 20/4: Giá thép giảm sâu liên tiếp

Giá vật liệu hôm nay 20/4: Giá sắt thép xây dựng hôm nay trên Sàn giao dịch Thượng Hải

Giá thép hôm nay giao tháng 10/2023 trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm 44 nhân dân tệ xuống mức 3.896 nhân dân tệ/tấn.

Giá thép giao kỳ hạn tháng 1/2024 giảm 22 nhân dân tệ, xuống mức 3.840 nhân dân tệ/tấn.

Trong phiên giao dịch ngày 19/4/2023, giá quặng sắt kỳ hạn của Đại Liên và Singapore tăng lên mức cao nhất trong một tuần do tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc tốt hơn dự kiến đã thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư.

Tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái, nhanh hơn mức 2,9% trong quý trước và đánh bại dự báo của các nhà phân tích về mức tăng 4,0%.

Giá quặng sắt được giao dịch nhiều nhất trong tháng 9 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE)tăng hơn 2,08% lên mức 784 nhân dân tệ (tương đương114,04 USD)/tấn.

Trên Sàn giao dịch Singapore, giá quặng sắt giao tháng 5 tăng 0,75% lên 117,65 USD/tấn, mức cao nhất kể từ ngày 12/4.

Các nhà phân tích cho biết, nhu cầu vững chắc đã hỗ trợ nhất định cho giá quặng sắt, nhưng có những rủi ro giảm giá xuất phát từ biên lợi nhuận thép mỏng. Ngoài ra, sản lượng kim loại nóng hàng ngày có thể giảm sau khi đạt mức cao nhất vào tháng 3.

Thời tiết ảnh hưởng đến tốc độ vận chuyển sẽ không ảnh hưởng nhiều đến nguồn cung tổng thể.

Giá quặng sắt trong tuần trước tăng do lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung ở Australia do một cơn bão nhiệt đới. Tuy nhiên, cơn bão đã tránh được một số khu vực đông dân cư bao gồm Port Hedland, trung tâm xuất khẩu quặng sắt lớn nhất thế giới.

Giá nguyên liệu sản xuất thép đã phải đối mặt với áp lực giảm kể từ cuối tháng 3, một phần do nhu cầu thép trong mùa hoạt động xây dựng cao điểm của Trung Quốc yếu hơn dự kiến.

Các thành phần sản xuất thép khác bao gồm than luyện cốc và than cốc cũng ghi nhận mức tăng. Giá than cốc tăng 2,97% và giá than luyện cốc tăng 2,55%.

Trên sàn giao dịch Thượng Hải, giá thép cây tăng 1,1% lên 3.950 nhân dân tệ/tấn, giá thép cuộn tăng 1%, giá dây thép cuộn tăng 0,82% và thép không gỉ tăng 0,06%.

Theo công ty tư vấn Mysteel, khoảng 78% các nhà sản xuất thép sử dụng lò hồ quang điện được khảo sát ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc đã giảm sản lượng kể từ ngày 17/4 do thua lỗ.

Giá vật liệu hôm nay 20/4: Giá thép giảm sâu liên tiếp

Giá vật liệu trong nước hôm nay 20/4

Cùng chung xu hướng giảm trên thế giới, giá thép xây dựng trong nước đã được điều chỉnh giảm sâu lần thứ 2 liên tiếp chỉ trong vòng 1 tuần qua, sau 6 lần tăng liên tiếp từ đầu năm đến nay. Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát điều chỉnh giảm giá bán dòng thép cuộn CB240 thêm 460 đồng, hiện ở mức 15.200 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 310 đồng, có giá 15.580 đồng/kg.

Nguyên nhân từ đà giảm này là do bức tranh tiêu thụ khá yếu của nhà sản xuất thép hàng đầu Trung Quốc, khiến giá nguyên liệu đầu vào và giá thép đều chung xu hướng giảm.

Giá nguyên liệu sản xuất thép như quặng sắt, than cốc trong thời gian qua liên tục suy yếu, góp phần hạ nhiệt giá thép thành phẩm trong nước.

Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu còn là do trong thời gian này, nhu cầu tiêu thụ thép xây dựng trong nước giảm, nhất là khi bất động sản vẫn còn gặp khó khăn. Khảo sát từ các đại lý cho biết tiêu thụ hiện chỉ bằng khoảng 40% cùng kỳ năm trước.

Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), nhu cầu thép trong quý II vẫn sẽ là thách thức và giá thép có thể còn dư địa giảm. Tuy nhiên, kỳ vọng đầu tư công và các dự án nhà ở xã hội được thúc đẩy nhiều khả năng sẽ hỗ trợ ngành thép khởi sắc trong nửa cuối năm.

Sau khi được điều chỉnh, giá thép của các thương hiệu hôm nay cụ thể như sau:

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát không thay đổi giá bán, dòng thép cuộn CB240 hiện ở mức 15.200 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.580 đồng/kg.

Thép Việt Ý giữ nguyên giá bán so với ngày hôm qua, hiện thép cuộn CB240 có giá 15.300 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 15.400 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 giữ ở mức 15.220 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.630 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với thép cuộn CB240 có giá 15.150 đồng/kg; với thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 15.600 đồng/kg.

Thép VAS, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.380 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.530 đồng/kg.

Thép Việt Nhật, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.580 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.630 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát với dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.150 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.480 đồng/kg.

Thép Việt Đức, dòng thép cuộn CB240 ở mức 16.060 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.850 đồng/kg.

Thép VAS, với thép cuộn CB240 giữ nguyên ở mức 15.680 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.580 đồng/kg.

Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 hiện ở mức 16.930 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có mức giá 16.880 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam

Thép Hòa Phát, với thép cuộn CB240 ở mức 15.220 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.570 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.580 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.680 đồng/kg.

Thép Tung Ho, với thép cuộn CB240 ở mức 15.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.730 đồng/kg.

Thép Pomina, hiện dòng thép cuộn CB240 giữ nguyên giá bán so với ngày hôm qua ở mức 16.370 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.680 đồng/kg.