Giá vật liệu hôm nay 21/3: Thép, xi măng tiếp đà tăng mạnh dù đã cao khủng khiếp

Giá thép biến động

Giá thép hôm nay giao tháng 5/2022 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 49 NDT lên mức 4.973 NDT/tấn tại thời điểm khảo sát vào lúc 9h (giờ Việt Nam).

Tính riêng giá sắt, thép trong 2021 vừa qua, giá sắt thép xây dựng đã tăng khoảng 11 lần và chỉ giảm nhẹ 2 lần, khiến mức giá bán lẻ tăng đến 40 – 60% so với năm 2020 – lên mức 18 triệu đồng/tấn, có lúc gần 20 triệu đồng/tấn.



Từ đầu năm 2022 đến nay, giá thép cây đã có đến 6 lần tăng giá. Thời điểm tăng cao nhất là ngày 15/3 với mức tăng 600.000 đồng/tấn, trong khi các lần tăng giá trước đó đều dao động từ 200.000 – 300.000 đồng/tấn.



Không kém cạnh, giá thép cuộn cũng tăng chóng mặt và chốt mức tăng 150.000 đồng/tấn cuối năm 2021.

Giá thép cuộn Hoà Phát tăng từ đầu năm đến nay. Ảnh: Hoà Phát

Tương tự, giá thép cuộn xây dựng đã tăng giá 7 lần, lần tăng nhẹ nhất là ngày 8/1 với 50.000 đồng/tấn, càng về sau thì càng phi mã và "chạm đỉnh" ngày 15/3 với 600.000 đồng/tấn.

Chỉ tính riêng từ đầu tháng 3 đến nay – tức chỉ trong vòng 15 ngày, giá thép cuộn đã trải qua 3 lần tăng giá với tổng mức tăng là 1,5 triệu đồng/tấn. Tổng cộng từ đầu năm, giá thép cuộn xây dựng đã "đội giá" lên 2,45 triệu đồng/tấn.

Tưởng chừng như giá sắt thép xây dựng tăng cao sẽ là "thời cơ" để các doanh nghiệp ngành thép tiêu thụ tốt lượng hàng tồn kho (trong đó Hòa Phát nắm trong tay tới 42.000 tỷ đồng hàng tồn kho). Cùng với tình trạng Nga – EU, Mỹ cấm vận lẫn nhau mở ra cơ hội trải rộng thị trường xuất khẩu sang Mỹ, EU và các nước trên thế giới.

Thế nhưng, giá than theo đà tăng phi mã do xung đột Nga – Ukraine cũng "điểm huyệt" các cơ hội trên của doanh nghiệp thép. Do giá than chiếm tới 25 – 30% giá thành sản xuất thép nên việc giá than tăng chạm mức kỷ lục 368 USD/tấn sẽ ảnh hưởng lớn đến giá sắt thép.

Bảng giá sắt thép xây dựng trên sàn giao dịch Thượng Hải ngày 19/3 tăng 34 NDT lên mức 4.938 NDT/tấn tại thời điểm khảo sát lúc 10h30 (theo giờ Việt Nam).

Bảng giá giao dịch tương lai của một số kim loại trên Sàn Thượng Hải. Ảnh: Chụp màn hình

Bảng giá thép cập nhật mới nhất trên sàn "Giá vật liệu xây dựng" vào ngày 19/3, tại thị trường miền Bắc giá thép xây dựng Hoà Phát hiện ở mức từ 18.840 đồng/kg - 19.040 đồng/kg. Tại thị trường miền Trung và miền Nam giá thép xây dựng Hoà Phát ở mức cao hơn từ 18.890 đồng/kg - 19.090 đồng/kg. Đây là bảng báo giá thép xây dựng Hoà Phát được công bố tuỳ thuộc vào chủng loại.

Tương tự, giá thép xây dựng Việt Ý có giá thấp hơn một chút hiện ở mức từ 18.790 đồng/kg - 18.990 đồng/kg, tuỳ thuộc vào chủng loại. Giá thép xây dựng Việt Nhật tại miền Bắc được công bố ở mức từ 18.720 - 18.920 đồng/kg.

Đối với giá thép xây dựng Pomina tại thị trường miền Trung có giá nhỉnh hơn so với giá thép xây dựng Hoà Phát, giá từ 19.280 đồng/kg - 19.580 đồng/kg, tuy nhiên tại thị trường miền Nam giá thép xây dựng Pomina lại có giá thấp hơn giá thép xây dựng Hoà Phát rất nhiều, giá chỉ từ mức 19.330 đồng/kg - 19.630 đồng/kg.

Giá xi măng theo đà tăng từ 20/3. Ảnh: Chụp màn hình

Giá xi măng theo đà tăng

Trước tình hình giá thép xây dựng không ngừng tăng cao, giá xi măng cũng được nhiều doanh nghiệp thông báo sẽ tăng từ ngày 20/3. Mang đến áp lực rất lớn cho các nhà thầu xây dựng trong việc triển khai xây dựng công trình.

Theo dự báo, từ nay đến hết quý II, giá sắt thép xây dựng, giá xi măng… sẽ khó giảm xuống, thậm chí còn tiếp tục tăng cao do nhiều công trình đầu tư công quy mô lớn bắt đầu tái khởi động.

Thậm chí có thể tiếp tục tăng giá hoặc neo cao trên mức 20 triệu đồng/tấn thêm 1 thời gian, cho đến khi những bất ổn về nguồn cung, chi phí logistics và đặc biệt là giá xăng dầu ổn định hơn.

Trên thực tế, đầu năm tháng 2 – 3 âm lịch được xem là thời điểm vàng để khởi động "mùa xây dựng". Tuy nhiên, việc giá vật liệu tăng cao đang làm đau đầu nhiều nhà thầu cũng như người dân có nhu cầu xây nhà.

Nếu giá sắt thép xây dựng, giá xi măng và nguyên vật liệu chỉ tăng nhẹ hoặc tăng trong thời gian ngắn thì nhà thầu và chủ đầu tư vẫn xoay sở được. Nhưng nếu về lâu về dài, việc giá vật liệu xây dựng không ngừng tăng cao sẽ khiến chủ đầu tư bị thua lỗ nặng, thậm chí là "đắp chiếu" dự án.

Đối với công trình tư, các nhà thầu và chủ dự án cần ngồi lại với nhau để xem xét biến động giá và điều chỉnh hợp đồng xây dựng cho phù hợp. Còn đối với công trình đầu tư công, nhiều nhà thầu sẽ chấp nhận dừng dự án chịu phạt, gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.