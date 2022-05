Giá vật liệu hôm nay 28/5: Tình trạng dư cung tiếp tục tác động lên giá thép tháng 6

Giá vật liệu hôm nay 28/5: Giá quặng sắt tiếp tục giảm

Cuối tuần qua, giá quặng sắt tại Trung Quốc chạm mức thấp nhất 1 tuần, do nhu cầu hạ nguồn giảm trong khi các nhà đầu tư lo ngại về nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đang bị thu hẹp trong quý II/2022, trong bối cảnh các hạn chế Covid-19.



Trung Quốc đang phải đối mặt với những khó khăn kinh tế lớn hơn so với năm 2020, với một số chỉ số bắt đầu giảm mạnh kể từ tháng 3/2022.

Bắc Kinh đặt mục tiêu đưa các hoạt động kinh tế trở lại bình thường với nhiều biện pháp. Các chuyên gia cho rằng tiêu dùng sẽ tăng lên khi các hạn chế liên quan đến Covid-19 được dỡ bỏ. Tuy nhiên, nền kinh tế sẽ mất thời gian để hấp thụ hoàn toàn tất cả các biện pháp kích thích mà chính phủ nước này đưa ra.

Vì lợi nhuận của các nhà máy thép tương đối thấp và với kỳ vọng kiểm soát sản lượng hàng năm, nên có ít khả năng tăng sản lượng sắt nóng chảy hơn nữa.

Dự kiến giá sắt chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu sản phẩm thép trong kỳ tới, và giá quặng sắt sẽ tiếp tục biến động trước khi tiêu thụ được cải thiện.

Trên sàn Đại Liên, cuối tuần qua, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2022 giảm 0,8% xuống 834 nhân dân tệ/tấn, trong phiên có lúc giảm 4,1% xuống 806 nhân dân tệ (tương đương 119,99 USD)/tấn – thấp nhất kể từ ngày 19/5/2022. Giá than luyện cốc giảm 0,7% xuống 2.473 nhân dân tệ/tấn và giá than cốc giảm 0,2% xuống 3.256 nhân dân tệ/tấn.

Trong khi đó, trên sàn Thượng Hải giá thép cây kỳ hạn tháng 10/2022 tăng 0,2% lên 4.505 nhân dân tệ/tấn, giá thép cuộn cán nóng giảm 0,1% xuống 4.632 nhân dân tệ/tấn. Giá thép không gỉ kỳ hạn tháng 6/2022 giảm 0,4% xuống 18.530 nhân dân tệ/tấn.

Giá vật liệu hôm nay 28/5: Tình trạng dư cung tiếp tục tác động lên giá thép vào tháng 6.

Các chuyên gia cho rằng sản lượng thép Trung Quốc tăng sẽ tiếp tục tác động lên giá vào tháng 6 và làm trầm trọng thêm tình trạng cung vượt cầu do nhu cầu thép trong nước vẫn ảm đạm khi nền kinh tế vẫn chưa hoàn toàn mở cửa sau đại dịch.

Theo S&P Global Commodity Insights, sản lượng gang hàng ngày của Trung Quốc trong thời gian từ ngày 1/5 - 20/5 lần đầu tiên tăng trưởng so với cùng kỳ kể từ tháng 5/2021 trong khi sản lượng thép thô hàng ngày cũng đạt mức cao nhất kể từ tháng 6 năm ngoái, theo dữ liệu từ Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA) công bố hôm 26/5.

Các nguồn tin trong ngành cho biết, sản lượng thép tăng sẽ tiếp tục tác động lên giá vào tháng 6 và làm trầm trọng thêm tình trạng cung vượt cầu do nhu cầu thép trong nước vẫn ảm đạm khi nền kinh tế vẫn chưa hoàn toàn mở cửa sau đại dịch.

Theo CISA, sản lượng gang và thép thô hàng ngày lần lượt đạt 2,6 triệu tấn và 3,1 triệu tấn từ ngày 1-20/5, lần lượt tăng 2,3% và 2% so với mức trung bình trong tháng 4.

Sản lượng gang của Trung Quốc trong 20 ngày đầu tháng 5 cao hơn 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi sản lượng thép thô vẫn thấp hơn 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái, nó đã cải thiện từ mức giảm 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái được thấy vào tháng 4.

Tính đến ngày 20/5, tồn kho thép thành phẩm tại các nhà máy thép và thị trường giao ngay do CISA giám sát đã tăng lên 32,06 triệu tấn, cao hơn 20,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Các nguồn tin cho biết, tồn kho thép tăng phản ánh nhu cầu thép trong cả lĩnh vực xây dựng và sản xuất đang phục hồi chậm do virus bùng phát.

Thép xây dựng trong nước được điều chỉnh giảm giá

Trong nước, ghi nhận các thương hiệu thép trong nước điều chỉnh giảm giá bán. Nhiều doanh nghiệp thép xây dựng tiếp tục giảm giá sản phẩm từ hôm 27/5 và là lần giảm thứ 3 liên tiếp trong vòng hơn nửa tháng.

Giá thép tại miền Bắc: Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát điều chỉnh giảm giá bán. Cụ thể, thép cuộn CB240 giảm 370 đồng xuống mức 17.460 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 270 đồng có giá 18.010 đồng/kg.

Tương tự, thép Việt Ý ngày 27/5 hạ giá bán. Với thép cuộn CB240 giảm 410 đồng xuống mức 17.570 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 xuống mức giá 17.930 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Đức, với thép cuộn CB240 giảm 490 đồng, hiện ở mức 17.320 đồng/kg; còn thép thanh vằn D10 CB300, có giá 17.980 đồng/kg.

Còn với thép VAS giảm mạnh giá bán, 2 sản phẩm của hãng gồm dòng thép cuộn CB240 giảm 400 đồng, hiện ở mức 17.170 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 giảm 410 đồng, có giá 17.470 đồng/kg.

Thép Việt Nhật với 2 dòng thép của hãng điều chỉnh giảm. Hiện thép cuộn CB240 ở mức 17.370 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 17.570 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 giảm xuống mức 17.510 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 hiện có giá 17.710 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung: Thép Hòa Phát điều chỉnh giảm giá bán, xuống dưới ngưỡng 18.000 đồng/kg. Dòng thép cuộn CB240 hiện ở mức 17.610 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm xuống còn 17.910 đồng/kg.

Thép Việt Đức giảm sâu giá bán. Cụ thể, với 2 sản phẩm của hãng gồm thép cuộn CB240 giảm 500 đồng, xuống mức 17.570 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 17.980 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300 đồng loạt giảm sâu, xuống mức giá lần lượt là 17.570 và 17.520 đồng/kg.

Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 giảm 400 đồng, hiện ở mức 18.270 đồng/kg; còn thép thanh vằn D10 CB300 giảm 300 đồng, có giá bán 18.570 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam: Thép Hòa Phát giảm mạnh 370 đồng đối với 2 sản phẩm của hãng. Cụ thể, với dòng thép cuộn CB240 từ 17.930 xuống mức 17.560 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 17.910 đồng/kg.

Thép Pomina, với 2 dòng sản phẩm của hãng đồng loạt giảm 400 đồng. Dòng thép cuộn CB240 hiện ở mức 18.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 18.520 đồng/kg.

Thép VAS với dòng thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300 điều chỉnh, đồng giá 17.470 đồng/kg.

Thép Tung Ho, với dòng thép cuộn CB240 giảm 410 đồng, có mức giá 17.660 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 310 đồng, hiện có giá 17.760 đồng/kg.

Như vậy, từ đầu năm tới nay, giá thép xây dựng trong nước trải qua 10 lần điều chỉnh, trong đó 7 lần tăng và 3 lần giảm. Giá thép đã thấp hơn 1-1,5 triệu đồng/tấn so với đầu tháng 5. Trong đó, loại CB240 của Hòa Phát miền Bắc giảm 1,48 triệu đồng/tấn. Cũng loại thép trên của Việt Ý giảm 1,32 triệu đồng/tấn. CB240 của Thép Miền Nam hạ 1,42 triệu đồng/tấn.

Nguyên nhân giá đi xuống được cho là giá phôi thép và nguyên vật liệu đầu vào đang trong xu hướng đi xuống.

Hiện sản lượng tiêu thụ thép nội địa cũng như kênh xuất khẩu suy yếu kèm theo giá nguyên liệu đầu vào cũng hạ nhiệt đã tạo áp lực lên giá thép trong xây dựng trong nước. Việc giá nguyên vật liệu trong sản xuất thép liên tục giảm từ cuối tháng 3 đến nay khiến thị trường thép chững lại.