Giá vật liệu hôm nay 4/6: Nhu cầu thép yếu có thể kéo dài đến quý I/2024

Giá vật liệu hôm nay 4/6: Giá sắt thép xây dựng hôm nay trên Sàn giao dịch Thượng Hải

Giá thép hôm nay giao kỳ hạn tháng 10/2023 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 79 nhân dân tệ, lên mức 3.642 nhân dân tệ/tấn.

Giá thép giao kỳ hạn tháng 1/2024 tăng 77 nhân dân tệ, lên mức 3.563 nhân dân tệ/tấn.

Giá thép tại Trung Quốc trong tuần trước đã chạm mức thấp nhất trong ba năm, cho thấy tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang chậm lại, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản yếu kém.

Nhu cầu sử dụng thép trong mùa xây dựng cao điểm thường diễn ra trong tháng 3 và tháng 4 đã khởi đầu cho sự suy giảm, thể hiện qua giá thép thanh kỳ hạn SRBcv1 giảm gần 17% kể từ cuối tháng 3, với bất kỳ sự phục hồi nào cũng diễn ra trong vài tháng khi Trung Quốc bước vào những tháng mùa hè chậm hơn so với những tháng còn lại.

Bất động sản và cơ sở hạ tầng chiếm khoảng 60% nhu cầu trong lĩnh vực thép lớn nhất thế giới nhưng kích thích cơ sở hạ tầng đã giảm đi đáng kể và thị trường bất động sản tăng trưởng chậm.

Các nhà phân tích cho biết, nhu cầu thép của Trung Quốc trong tháng 4 giảm 3,4% so với một năm trước đó so với mức tăng 8,7% trong tháng 3/2023. Nhu cầu trong tháng 5 đã giảm 2,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Ngoài ra, chỉ 53,11% trái phiếu có mục đích đặc biệt thường được sử dụng để tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng chảy vào lĩnh vực này trong tháng 4, giảm từ 56,38% trong tháng 3 và 63,29% trong tháng 2/2023.

Dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia (NBS) cho thấy, đầu tư vào lĩnh vực bất động sản - lĩnh vực sử dụng thép nhiều nhất trong bốn tháng đầu năm 2023, đã giảm 6,2% so với cùng kỳ năm 2022, và có dấu hiệu giảm dần từ mức giảm 5,8% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3.

Theo NBS, các công trình xây dựng mới giảm 21,2% trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4 so với một năm trước đó, điều này trở nên tồi tệ hơn so với mức giảm 19,2% trong 3 tháng đầu năm 2023. Tác động của các biện pháp kích thích đối với lĩnh vực bất động sản không còn tốt như trước đây… Nhu cầu (đối với nhà ở) có thể giảm hơn nữa.

Bên cạnh đó, lĩnh vực sản xuất trong tháng 5/2023 cũng bất ngờ thu hẹp. Kết quả là nhu cầu chậm làm gia tăng áp lực lên các nhà máy thép trước các tháng mùa hè từ tháng 6 đến tháng 8, khi hoạt động xây dựng ở Trung Quốc thường chậm lại do nhiệt độ cao và mưa lớn ở miền Nam cản trở hoạt động ngoài trời.

Theo Mysteel, nhu cầu thép sẽ không cải thiện cho đến tháng 9/2023, khi thời tiết thuận lợi hơn cho xây dựng và một loạt các biện pháp kích thích kinh tế được áp dụng tác động đến thị trường bất động sản. Giá thép có thể vẫn đi xuống ít nhất trong năm nay hoặc năm tài chính này (đến ngày 31/3/2024). Do đó, các nhà dự báo không kỳ vọng thị trường sẽ cải thiện nhanh chóng.

Giá vật liệu hôm nay 4/6: Giá thép trong nước hôm nay ổn định sau khi giảm 8 lần liên tiếp, về dưới 15 triệu đồng/tấn.

Giá vật liệu trong nước hôm nay 4/6

Ngày 31/5, nhiều doanh nghiệp ngành thép đã hạ giá bán thép thanh vằn.

Lý giải nguyên nhân giảm giá thép, các doanh nghiệp cho rằng do cùng chung đà giảm của thế giới. Hơn nữa, giá các loại nguyên vật liệu đầu vào đang trong xu hướng giảm.

Như vậy tính từ đầu năm 2023 đến nay, giá thép xây dựng đã có 8 đợt điều chỉnh giảm, tuỳ thương hiệu sẽ có tần suất điều chỉnh giá khác nhau.

Giá thép đã xuống mức 14 triệu đồng/tấn. Giá thép xây dựng nội địa hiện thấp hơn khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), giá thép xây dựng trong nước liên tục giảm trong thời gian gần đây là do nhu cầu tiêu thụ suy yếu và chi phí nguyên liệu đầu vào đã hạ nhiệt.

Giá thép thế giới gần đây cũng giảm mạnh. Vì vậy, các doanh nghiệp trong ngành buộc phải giảm giá để kích cầu tiêu thụ.

Sau đợt điều chỉnh mới, giá thép được ghi nhận vào ngày hôm nay của các thương hiệu cụ thể như sau:

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát có sự điều chỉnh với thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.890 đồng/kg - giảm 200 đồng; dòng thép cuộn CB240 vẫn ở mức 14.700 đồng/kg.

Thép Việt Ý, thép thanh vằn D10 CB300 từ mức 14.800 đồng/kg giảm 210 đồng, xuống còn 14.590 đồng/kg; thép cuộn CB240 đi ngang ở mức 14.420 đồng/kg.

Thép Việt Đức với thép thanh vằn D10 CB300 giảm 230 đồng, xuống mức 14.770 đồng/kg; thép cuộn CB240 có giá 14.440 đồng/kg.

Thép Việt Sing, thép thanh vằn D10 CB300 giảm 200 đồng, có giá 14.770 đồng/kg; với thép cuộn CB240 ở mức 14.620 đồng/kg.

Thép VAS, hiện thép cuộn CB240 giữ ở mức 14.510 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 210 đồng, xuống còn 14.510 đồng/kg.

Thép Việt Nhật, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.620 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.770 đồng/kg - giảm 200 đồng.

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát, với thép thanh vằn D10 CB300 giảm 200 đồng, có giá 14.750 đồng/kg; dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.390 đồng/kg.

Thép Việt Đức, thép thanh vằn D10 CB300 giảm 230 đồng, có giá 15.170 đồng/kg; dòng thép cuộn CB240 dừng ở mức 14.850 đồng/kg.

Thép VAS, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.620 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.460 đồng/kg - giảm 210 đồng.

Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.990 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 300 đồng, hiện có giá 15.200 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam

Thép Hòa Phát, thép thanh vằn D10 CB300 cũng giảm 200 đồng, có giá 14.850 đồng/kg; thép cuộn CB240 ở mức 14.720 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 không thay đổi, ở mức 14.410 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.510 đồng/kg - giảm 210 đồng.

Thép Pomina, dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.990 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.200 đồng/kg - giảm 300 đồng.

Thép Tung Ho, với thép cuộn CB240 ở mức 14.820 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 200 đồng, có giá 14.770 đồng/kg.