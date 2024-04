Giá vé máy bay "đắt đỏ hơn vàng", khách vẫn chấp nhận mua

Hành khách tới sân bay Nội Bài như trẩy hội. Nguồn: Thế Anh

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, kéo dài 5 ngày nghỉ liên tiếp nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người. Trong kỳ nghỉ lễ này, việc đi lại để về quê, du lịch của người dân tăng cao, được xem là "chất xúc tác" góp phần kích cầu du lịch, tiêu dùng, phục hồi kinh tế.

Tuy nhiên, việc giá vé máy bay tăng cao chót vót đang là vấn đề đau đầu khiến cho nhiều người phải lựa chọn những phương tiện khác để di chuyển trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Thế Anh

Theo khảo sát của PV Dân Việt, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này, giá vé bay của các hãng hàng không đã lập đỉnh ở mức cao chót vót. Đối với đường bay từ Hà Nội - Phú Quốc (chiều đi ngày 28/4) giá vé máy bay của Vietnam Airlines dao động từ 4,3 - 7,2 triệu đồng/vé 1 chiều tuỳ vào từng hạng vé máy bay; ở đường bay Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh giá vé máy bay của Vietnam Airlines cũng dao động từ 4,3 triệu - 12 triệu đồng, tuỳ vào hạng vé máy bay.

Đối với giá vé máy bay của hãng hàng không giá rẻ Vietjet chặng Hà Nội - Phú Quốc cũng có giá dao động từ 3,4 - 5,5 triệu đồng/vé với vé khứ hồi, nếu hành khách về từ Phú Quốc - Hà Nội trong ngày 30/4 giá vé máy bay Vietjet từ 2,4 triệu đồng/vé.

Đường bay Hà Nội - Côn Đảo, Hà Nội - Đà Lạt, Hà Nội - Nha Trang hiện nay do Vietnam Airlines khai thác cũng có mức giá thấp nhất lên tới hơn 7 triệu đồng. Các hãng Vietjet Air hay Bamboo Airways khai thác đường bay Hà Nội - Nha Trang với mức giá thấp hơn, khoảng hơn 5 triệu đồng, nhưng mức giá này chưa bao gồm thuế và phí.

Mặt khác, giá vé máy bay nói trên chỉ có tính tham khảo trong thời gian nhất định, bởi mức giá rẻ nhất sẽ thay đổi tùy thuộc vào lượng người đặt trước hoặc hủy chỗ khi gần đến ngày bay.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, trong những ngày 27/4 và ngày 28/4, lượng khách đổ dồn về sân bay Nội Bài để mua vé máy bay đi về quê, đi du lịch tăng cao hơn rất nhiều so với ngày thường.

Chị Nguyễn Thị Minh, quê Bắc Giang. Ảnh: TA

Trao đổi với PV Dân Việt tại sân bay Nội Bài, chị Nguyễn Thị Minh, quê Bắc Giang cho biết: "Tôi không nghĩ là giá vé máy bay năm nay lại tăng cao như vậy. Tuy nhiên, do phải di chuyển có công việc gấp nên tôi đành chấp nhận mua vé máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines chặng Hà Nội - TP.HCM với giá là hơn 4 triệu đồng/1 chiều bay".



Cũng theo anh Hiếu Anh (Đông Ngạc, TP.Hà Nội chia sẻ: "Giá vé máy bay đắt hơn 1 chỉ vàng nhẫn, tôi mua vé máy bay khứ hồi từ Hà Nội vào Phú Quốc cách đây 2 tuần với giá gần 9 triệu đồng. Gia đình tôi có 3 người, chuyến du lịch này tiền vé máy bay mất gần 30 triệu đồng".

Cũng trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Thanh Bình, Phó Đội trưởng Trật tự an ninh hàng không sân bay Nội Bài đưa ra khuyến cáo tới hành khách cần chủ động lên sớm trước giờ bay (có mặt trước giờ bay 02 tiếng đối với chuyến bay nội địa, 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế). Hạn chế người đón, tiễn.

Ông Lê Thanh Bình, Phó Đội trưởng Trật tự an ninh hàng không sân bay Nội Bài. Ảnh: TA

Hành khách cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân, kiểm tra kỹ hạn sử dụng của các giấy tờ đi tàu bay để cả những giấy tờ được tích hợp trong tài khoản VNEID đảm bảo còn giá trị sử dụng theo quy định; Đọc kỹ các quy định của hãng hàng không về các yêu cầu vận chuyển để tránh mang theo các hàng hóa, đồ vật trong danh mục cấm, hạn chế.

Theo ông Bình, hành khách làm thủ tục web checkin, kiosk check in để tiết kiệm thời gian xếp hàng qua quầy thủ tục. Làm thủ tục check-in xong, hành khách và đặc biệt là khách đi theo Đoàn, nhóm đông cần khẩn trương xếp hàng vào cửa kiểm soát an ninh.

Tại điểm soi chiếu an ninh, hành khách vui lòng tháo bỏ giày, thắt lưng, kính, đồng hồ… vào khay để soi chiếu. Kiểm tra kỹ các đồ dùng, tư trang sau khi hoàn thành soi chiếu. Tìm hiểu kỹ các thông tin quy định khi đi tàu bay để tuyệt đối tránh các hành vi vi phạm An ninh trật tự, an toàn, an ninh hàng không. Hợp tác và tuân thủ sự hướng dẫn của nhân viên an ninh hàng không.

