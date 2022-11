Giá vé máy bay dịp Tết cao chót vót, người lao động Đồng Nai đổ xô mua vé tàu

Theo ghi nhận giá vé máy bay cao điểm từ 20 tháng Chạp đến 29 tháng Chạp đang giao động từ 3,1 triệu đồng đến 3,6 triệu đồng.

Trong đó hãng Vietjet rơi vào khoảng 3,1 - 3,5 triệu đồng/chặng bay dài (Sài Gòn - Vinh, Sài Gòn - Hà Nội; Sài Gòn - Hải Phòng, Sài Gòn - Thanh Hoá) còn hãng Bamboo và Vietnam Airline có giá khoảng 3,6 triệu đồng. Còn các chặng ngắn như Sài Gòn - Đà Nẵng, Sài Gòn - Huế, Sài Gòn - Đồng Hới,... có giá giao động khoảng 2,1 - 2,8 triệu tuỳ ngày.

Chiều 8/11, đại diện Ga Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, gần nửa tháng qua kể từ ngày bắt đầu mở bán, đến nay tại ga này đã bán khoảng 8.000 vé tàu.



Người dân đến ga Biên Hoà mua vé tàu. Ảnh: Tuệ Mẫn

Nhu cầu mua vé tàu tăng mạnh

Đa số khách mua vé tàu chủ yếu về các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Đặc biệt số đông mua vé về Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Nội...

Theo đại diện Ga Biên Hòa năm nay nhu cầu mua vé tàu tăng cao hơn năm trước. Nhiều người dân cũng chủ động mua vé về ăn tết sớm với gia đình.

"Có thể hai năm dịch bệnh nhiều người không về quê được nên năm nay tranh thủ về với gia đình", một nhân viên bán vé nhận định.

Cũng theo nhân viên bán vé, năm nay Ga Biên Hòa triển khai nhiều kênh bán vé cả trực tiếp lẫn các kênh trực tuyến, tổng đài; người dân có thể thanh toán bằng ví điện tử. Điều đó giúp cho việc mua vé của người dân thuận lợi hơn trước. Vì nhiều người không cần phải lên ga vẫn có thể chủ động mua vé sớm.

Năm nay lượng khách mua vé tàu tăng hơn năm ngoái. Ảnh: Tuệ Mẫn

Mức giá đối với các chuyến tàu cao điểm trước Tết Nguyên đán 2023 (từ ngày 13/1/2023 đến ngày 20/1/2023, tức từ ngày 22 tháng Chạp đến ngày 29 Tết) từ ga Biên Hòa đến các tỉnh miền Trung, miền Bắc thấp nhất là 1,5 triệu đồng/vé, cao nhất là 2,6 triệu đồng/vé (tuỳ theo ghế ngồi cứng, ngồi mềm, nằm, điều hoà,...).

Giá vé này cao hơn Tết Nguyên đán năm trước khoảng 6% nhưng theo nhiều khách hàng nhận định rẻ hơn vé máy bay rất nhiều.

Mặc dù mới đầu tháng 11 nhưng đến nay số lượng vé tàu trong những ngày cao điểm (từ 22 tháng Chạp đến ngày 29 Tết) không còn nhiều, đa số chỉ còn ghế phụ.

Đại diện Ga Biên Hòa khuyến cáo người dân nếu chủ động được thời gian nên mua vé tàu về quê trước ngày 22 tháng Chạp.

Giá vé tàu những ngày cao điểm vẫn ở mức cao trên 1.5 triệu đồng. Ảnh: Tuệ Mẫn

Hiện lượng vé tàu từ Đồng Nai đến các địa phương trước ngày 22 tháng Chạp còn nhiều, giá cũng rẻ hơn so với cao điểm Tết.

Chủ động mua vé tàu tết sớm

Bà Vương Thúy Hằng, phụ trách Trung tâm Kinh doanh vận tải đường sắt và dịch vụ tổng hợp Biên Hòa (Ga Biên Hòa) cho biết, để tránh cảnh chen lấn, Ga Biên Hòa đã triển khai nhiều hình thức bán vé. Ngoài bán tại 2 điểm ga chính ở TP.Biên Hòa và TP.Long Khánh, vé tàu Tết còn được bán tại các đại lý, tổng đài 1900.1520; website: dsvn.vn, vetau.com.vn…

Nhờ vậy, lượng khách đến Ga Biên Hòa chen chúc mua vé giảm nhiều so với mọi năm. Đến nay số lượng vé tàu bán ra đã khoảng 8.000 vé.

Chị Nguyễn Thị Thương (quê tỉnh Nghệ An) cho biết 2 năm dịch bệnh, thu nhập bấp bênh nên chị không dám về quê ăn tết. Năm nay công ty ít việc, cuối năm có vẻ đơn hàng không nhiều nên chị xin nghỉ phép sớm để về quê ăn tết với bố mẹ già.

"Hai vợ chồng đều cùng quê Nghệ An nên việc đi lại cũng khá tiện lợi. Do tiền bạc cũng ít nên tôi mua ghế ngồi cứng về ngày 18 tháng Chạp nên khứ hồi cho 3 thành viên chỉ hết khoảng hơn 7 triệu đồng. Thôi cũng may, mua sớm giá rẻ và còn ghế để ngồi, chịu khó một tí miễn sao tết được về với người thân", chị Thương nói.

Tương tự anh Hoàng Hùng Năm ngụ tỉnh Sơn La cũng cho biết vừa đặt mua 4 vé tàu đến ga Hà Nội cho 4 người trong gia đình.

"Lúc đầu tôi cũng có hỏi vé máy bay nhưng mỗi vé từ 3,3 triệu - 3,6 triệu, trẻ em trên 2 tuổi vé gần bằng người lớn nên tôi không đủ khá năng liền chọn mua vé tàu. Quê xa cũng muốn đi máy bay cho nhanh và tiện lợi nhưng cao quá nên đành chịu thôi. Vé tàu năm nay cũng không rẻ nhưng dù sao vẫn an toàn, lại thấp hơn máy bay gần 1 nửa nên chấp nhận được", anh Năm cho hay.

Trên địa bàn Đồng Nai hiện có hơn 600.000 công nhân lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, trong số đó có khoảng 60% là lao động nhập cư. Đến nay, các doanh nghiệp tại Đồng Nai vẫn chưa công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023.