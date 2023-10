Giá xăng bất ngờ giảm mạnh gần 1.000 đồng/ lít, giá dầu đứng yên

14 giờ ngày 2/10, liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, theo đó giá xăng đồng loạt giảm mạnh, trong khi giá dầu có biến động trái chiều.

Cụ thể, đối với mặt hàng xăng E5 RON92, quyết định điều chỉnh giảm 695 đồng/ lít, giá bán lẻ không cao hơn 23.502 đồng/lít; xăng RON95 giảm 906 đồng/ lít, giá bán lẻ không cao hơn 24.842 đồng/lít.

Dầu các loại, dầu diesel giữ nguyên, giá bán lẻ không cao hơn 23.594 đồng/lít, dầu hỏa giá giữ nguyên hơn 23.816 đồng/lít. Trong khi đó, dầu mazut giảm 395 đồng, giá bán lẻ hơn 17.452 đồng/kg.

Kỳ điều chỉnh lần này, liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính quyết định không trích lập Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu; dừng chi sử dụng Quỹ BOG đối với 02 mặt hàng xăng, giảm mức chi Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu điêzen và dầu hỏa, không chi Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu mazut.

Liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính quyết định giảm đồng loạt đối với giá xăng, giữ nguyên đối với giá dầu các loại (Ảnh: NT)

Liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính khẳng định, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 21/9 đến 01/10/2023) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: Lo ngại về nguồn cung thắt chặt sau khi Saudi Arabia và Nga quyết định cắt giảm sản lượng 1,3 triệu thùng/ngày đến hết tháng 12, dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần trước tiếp tục giảm mạnh, lệnh cấm nhiên liệu của Nga được nới lỏng và các nhà đầu tư lo lắng vấn đề lãi suất tăng cao có thể hạn chế nhu cầu…



Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu từ ngày 21/9 đến 01/10 có biến động tăng giảm đan xen nhưng xu thế chung là giảm.

Theo liên Bộ, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 21/9/2023 và kỳ điều hành ngày 02/10/2023 là: 101,494 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 6,456 USD/thùng, tương đương giảm 5,98% so với kỳ trước); 106,833 USD/thùng xăng RON95 (giảm 7,195 USD/thùng, tương đương giảm 6,31% so với kỳ trước); 122,814 USD/thùng dầu hỏa (giảm 1,756 USD/thùng, tương đương giảm 1,41% so với kỳ trước); 123,364 USD/thùng dầu điêzen (giảm 0,694 USD/thùng, tương đương giảm 0,56% so với kỳ trước); 530,451 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 9,362 USD/tấn, tương đương giảm 1,73% so với kỳ trước).

Trên thị trường thế giới, giá xăng dầu hôm nay 2/10 sau ngày giảm vào cuối tuần đã lại tiếp tục tăng cao và khiến giá xăng trong nước có thể bị ảnh hưởng khi chiều nay điều chỉnh.



Theo cập nhật của Dân Việt, giá xăng dầu hôm nay 2/10 trên thế giới tại thời điểm 6h57 phút (giờ Việt Nam), cụ thể như sau: Giá dầu thô WTI tănng lên 91,252 USD/thùng, tương đương tăng 0,51%, giá dầu Brent tăng lên mức 92,488 USD/thùng, tương đương tăng 0,31% so với phiên giao dịch trước đó. So với cùng kỳ năm ngoái, giá dầu thô WTI đã tăng 10,32%, giá dấu Brent tăng 6,39%.

Giá dầu thế giới dù đã giảm nhưng vẫn ở mốc cao nhất kể từ tháng 11/2022 khi dầu thô WTI giao dịch ở mốc 91 USD/thùng, dầu Brent cao đến 95 USD/thùng.

Dầu thô Brent kỳ hạn đạt mức 96 USD/thùng kéo dài mức tăng phiên thứ ba liên tiếp và chạm mức cao mới trong tháng 11.

Ngày 21/9, theo đó giá mới áp dụng từ 16 giờ cùng ngày, chậm hơn 1 giờ đồng hồ so với thời gian định kỳ. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng hơn 726 đồng/ lít, giá bán lẻ hơn 24.197 đồng/lít; giá xăng RON95-III tăng hơn 877 đồng, tăng hơn 25.748 đồng/lít. Về các mặt hàng dầu, dầu diesel tăng hơn 539 đồng, giá bán lẻ hơn 23.594 đồng/lí; dầu hỏa tăng hon 628 đồng, giá bán lẻ hơn 23.816 đồng/lít; dầu mazút tăng 143 đồng, giá bán lẻ hơn 17.847 đồng/kg.



Sau hàng loạt động thái giữ Quỹ bình ổn giá xăng dầu, chiều 21/9, Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã xả, chi quỹ hơn 300 đồng/ lít đối với xăng E5 RON 92, RON 95, dầu diesel và dầu hỏa, đối với dầu mazut không chi quỹ.