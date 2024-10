Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 10/10: Giá xăng dầu trong nước bật tăng mạnh

Giá xăng dầu hôm nay: Giá xăng dầu trong nước bật tăng

Liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương vừa có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước hôm nay 15 giờ ngày 10/10, theo đó, giá xăng E5RON92 tăng 996 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, với giá bán lẻ 19.846 đồng/lít; xăng RON95-III tăng hơn 1.258 đồng/ lít, giá bán lẻ 21.061 đồng/lít.

Dầu các loại cũng có xu hướng tăng mạnh, trong đó dầu diesel 0.05S tăng hơn 1.099 đồng/ lít, giá bán lẻ 18.500 đồng/lít, dầu hỏa tăng 1.139 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 18.790 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 908 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 15.911 đồng/kg.

Theo Bộ Tài chính, số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu tính đến cuối quý II là 6.061 tỷ đồng, giảm 18 tỷ đồng so với quý liền trước và là quý giảm thứ 5 liên tục. Còn so với cuối năm 2023, số dư quỹ này giảm gần 600 tỷ đồng.

Giá xăng dầu hôm nay tăng mạnh.

Dự đoán của doanh nghiệp bán lẻ, chuyên gia xăng dầu, giá xăng dầu trong nước hôm nay 10/10 có thể sẽ tăng. Giá xăng có thể tăng từ 950 đồng đến hơn 1.200 đồng/ lít, trong khi đó, giá dầu sẽ tăng khoảng 820 đồng đến hơn 1.000 đồng/ lít, kg.

Sáng 9-10/10, giá dầu thô trên thị trường thế giới đã mất đà tăng so với ngày 8/10 do lượng dầu thô dự trữ của Hoa Kỳ tăng, tác động ghê gớm của siêu bão Milton ở nước này cũng phủ bóng đen lên giá dầu.

Trước đó, ngày 8/10, giá dầu thô thế giới giao dịch tăng dữ dội hơn 3 USD/ thùng so với ngày 7/10, hai mặt hàng dầu thô WTI và Brent đều tăng rất mạnh. Đến ngày 9 và ngày 10/10, giá các loại dầu thô giao dịch trên thị trường thế giới mới hạ nhiệt, đi ngang.



Theo dữ liệu của TrandingEconomics 14 giờ ngày 10/10 giờ Việt Nam, giá các loại dầu thô như WTI và Brent tăng nhẹ ở mức 0,3 USD/thùng so với ngày 9/10. Giá dầu WTI giao dịch quanh mức 73,6 USD/thùng, tăng 0,5% so với hôm qua, tăng 9,34% so với cùng kỳ tháng trước.

Giá dầu thô Brent giao dịch quanh mức 76,8 USD/thùng đến 76,9 USD/thùng, tăng nhẹ 0,4% so với ngày hôm qua, mức tăng hơn 8,88% so với cùng kỳ tháng trước.