Giá xăng dầu hôm nay 11/7: Giá xăng RON 92 trong nước sẽ giảm xuống dưới 20.000đ/lít vào chiều nay?

Giá xăng dầu hôm nay 11/7 trong nước được dự đoán sẽ giảm xuống dưới 20.000đ trong phiên điều chỉnh chiều nay. Nguyên nhân đến từ việc giá dầu thế giới đang trên đà giảm sau những lần tăng đạt đỉnh trong tuần trước.

Giá xăng dầu hôm nay 11/7: Đột ngột giảm

Giá dầu hôm nay trên thế giới ghi nhận vào sáng ngày 11/7 (6h45p theo giờ Việt Nam) đã quay đầu giảm sau khi tăng kỷ lục vào phiên kết tuần trước, cụ thể:

Giá dầu thô WTI ghi nhận giá 73,224 USD/thùng, giảm 0,86%, giá dầu Brent ở mức 77,879 USD/thùng, giảm 0,59% so với phiên giao dịch trước đó.

Giá xăng dầu hôm nay trên thế giới giảm. Ảnh Tradingeconomics.com.

Giá dầu thô WTI ổn định quanh mức 74 USD/thùng vào thứ Hai, sau khi tăng hơn 4% vào tuần trước. Nguyên nhân là bởi lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu có thể làm giảm nhu cầu dầu lấn át triển vọng nguồn cung toàn cầu thắt chặt hơn từ Ả Rập Saudi và Nga.

Dữ liệu mới cho thấy tình trạng giảm phát tại nhà máy ở nhà nhập khẩu dầu thô hàng đầu Trung Quốc đã tăng sâu vào tháng 6, trong khi giá tiêu dùng không đổi do quá trình phục hồi sau COVID chững lại.

Tại Mỹ, tăng trưởng tiền lương vẫn mạnh và tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ có thể sẽ giúp Fed tăng lãi suất vào cuối tháng này.

Trong khi đó, các công ty năng lượng ở Mỹ tuần trước đã bổ sung số giàn khoan dầu và khí đốt tự nhiên lần đầu tiên sau 10 tuần, do số giàn khoan khí đốt tăng hàng tuần nhiều nhất kể từ tháng 10 năm 2016, theo công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes Co.

Giá xăng dầu hôm nay 11/7 sẽ giảm?

Giá xăng dầu hôm nay 11/7 sẽ được liên Bộ Công Thương – Tài chính điều chỉnh giảm vào chiều nay. Theo chuyên gia dự đoán, giá xăng RON 92 trong nước có thể sẽ giảm về mốc dưới 20.000đ.

Hiện tại, giá xăng dầu hôm nay trong nước vẫn áp dụng tại phiên điều chỉnh ngày 3/7, cụ thể như sau:

Loại nhiên liệu Giá cũ (đồng/Lít) Giá mới (đồng/Lít) RON E5 92 20.878 20.470 RON 95 22.015 21.420 Dầu diesel 18.174 18.160 Dầu hỏa 17.956 17.920 Dầu mazut 14.587 đồng/kg 14.623 đồng/kg

Giá xăng dầu hôm nay 11/7 sẽ tăng ở thị trường trong nước. Ảnh TVPL.

Tại kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 3/7/2023, giá xăng dầu trong nước đã giảm lần thứ 7 sau 9 lần tăng và 2 lần giữ nguyên từ đầu năm 2023. Khi giá xăng dầu trên thế giới đang trên đà tăng không "phanh", giá xăng trong nước rất có thể sẽ bị ảnh hưởng ở phiên điều chỉnh tiếp theo.

Trong lần điều chỉnh giá xăng dầu ngày 3/7, liên Bộ Công Thương đã không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá, mức trích lập các mặt hàng cũng đều được đưa về 0 đồng.

Mức trích vào Quỹ bình ổn giá với xăng E5 RON 92 giảm về 0 đồng từ mức 191 đồng cách đây nửa tháng, xăng RON 95 từ mức 139 đồng cũng về 0 đồng từ mức 139 đồng và các loại dầu giảm trích quỹ từ 100 đồng một lít, kg về 0 đồng.

Theo Bộ Công Thương, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 4/7 trên thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 21/6/2023 và kỳ điều hành ngày 03/7/2023 là: 86,781 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,310 USD/thùng, tương đương giảm 1,49% so với kỳ trước); 91,596 USD/thùng xăng RON95 (giảm 1,720 USD/thùng, tương đương giảm 1,84% so với kỳ trước); 90,697 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,406 USD/thùng, tương đương tăng 0,45% so với kỳ trước); 92,163 USD/thùng dầu diesel (tăng 0,447 USD/thùng, tương đương tăng 0,49% so với kỳ trước); 429,784 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 8,491 USD/tấn, tương đương tăng 2,02% so với kỳ trước).