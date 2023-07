Dứt chuỗi 2 tuần giảm trước đó, giá xăng dầu hôm nay 8/7 đang trên đà tăng lập đỉnh mới. Điều này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến giá xăng dầu trong nước ở phiên điều chỉnh tiếp theo vào tuần sau.

Giá xăng dầu hôm nay 8/7: Xu hướng thiết lập đỉnh mới

Giá dầu hôm nay trên thế giới được ghi nhận vào sáng ngày 8/7 (7h45 phút giờ theo giờ Việt Nam) cụ thể như sau:

Loại dầu Giá cũ (USD/thùng) Giá mới (USD/thùng) Mức tănng Dầu thô WTI 71,898 73,860 2,87% Dầu Brent 76,729 78,330 2,37%

Giá xăng dầu hôm nay 8/7 trên thế giới lập đỉnh mới. Ảnh Tradingeconomics.

Nguyên nhân của giá xăng dầu hôm nay đạt đỉnh mới là nguồn cung toàn cầu thắt chặt hơn lấn át lo ngại về lãi suất cao hơn có thể làm giảm tăng trưởng toàn cầu và nhu cầu năng lượng.

Đầu tuần này, Saudi Arabia cho biết họ sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng 1 triệu thùng/ngày trong tháng 7 cho đến tháng 8, trong khi Nga cho biết họ sẽ cắt giảm xuất khẩu 500.000 thùng/ngày vào tháng tới.

Sản lượng dầu tại Kazakhstan, thành viên OPEC, cũng sụt giảm do mất điện, buộc nước này phải nhập khẩu xăng từ Nga.

Ở những nơi khác, dữ liệu của EIA cho thấy tồn kho dầu thô và xăng của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến vào tuần trước trong bối cảnh nhu cầu cao hơn.

Trong khi đó, các nhà đầu tư vẫn thận trọng khi dữ liệu việc của Hoa Kỳ được công bố, kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ thắt chặt chính sách hơn nữa vào tháng Bảy. Sự phục hồi chậm chạp sau đại dịch của các nhà nhập khẩu dầu thô hàng đầu Trung Quốc cũng tiếp tục đè nặng lên tâm lý.

Giá xăng dầu hôm nay 8/7: Không thay đổi

Giá xăng dầu hôm nay 8/7 đã được liên Bộ Công Thương – Tài chính điều chỉnh giảm vào chiều 3/7 và giữ nguyên ở thời điểm hiện tại.

Cụ thể, giá xăng dầu trong nước vẫn được điều hành bởi liên Bộ, các doanh nghiệp đều niêm yết xăng như sau:

Loại nhiên liệu Giá cũ (đồng/Lít) Giá mới (ồng/Lít) RON E5 92 20.878 20.470 RON 95 22.015 21.420 Dầu diesel 18.174 18.160 Dầu hỏa 17.956 17.920 Dầu mazut 14.587 đồng/kg 14.623 đồng/kg

Giá xăng dầu hôm nay trong nước vẫn giữ nguyên. Ảnh Báo Nông Nghiệp.

Tại kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 3/7/2023, giá xăng dầu trong nước đã giảm lần thứ 7 sau 9 lần tăng và 2 lần giữ nguyên từ đầu năm 2023.

Được biết, trong lần điều chỉnh giá xăng dầu lần này, liên Bộ Công Thương đã không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá, mức trích lập các mặt hàng cũng đều được đưa về 0 đồng.

Theo đó, mức trích vào Quỹ bình ổn giá với xăng E5 RON 92 giảm về 0 đồng từ mức 191 đồng cách đây nửa tháng, xăng RON 95 từ mức 139 đồng cũng về 0 đồng từ mức 139 đồng và các loại dầu giảm trích quỹ từ 100 đồng một lít, kg về 0 đồng.

Theo Bộ Công Thương, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 4/7 trên thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 21/6/2023 và kỳ điều hành ngày 03/7/2023 là: 86,781 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,310 USD/thùng, tương đương giảm 1,49% so với kỳ trước); 91,596 USD/thùng xăng RON95 (giảm 1,720 USD/thùng, tương đương giảm 1,84% so với kỳ trước); 90,697 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,406 USD/thùng, tương đương tăng 0,45% so với kỳ trước); 92,163 USD/thùng dầu diesel (tăng 0,447 USD/thùng, tương đương tăng 0,49% so với kỳ trước); 429,784 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 8,491 USD/tấn, tương đương tăng 2,02% so với kỳ trước).