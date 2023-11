Giá xăng dầu hôm nay 14/11: Thế giới tăng, trong nước giảm

Giá xăng dầu hôm nay 14/11, giá dầu thế giới được ghi nhận ngày tăng thứ 2 trong tuần này sau khi có có sự giảm mạnh vào tuần trước. Trong khi đó, giá xăng dầu trong nước vừa đồng loạt giảm mạnh ở phiên điều chỉnh ngày 13/11.

Giá xăng dầu hôm nay 14/11 trên thế giới: Tăng nhẹ

Theo cập nhật của Dân Việt, giá xăng dầu hôm nay 14/11 trên thế giới tại thời điểm 6h48 phút (giờ Việt Nam), cụ thể như sau:

Giá dầu thô WTI tăng lên mức 78,321 USD/thùng, tương đương tăng 1,49%, giá dầu Brent tăng lên 82,510 USD/thùng, tương đương mức tăng 1,33% so với phiên giao dịch trước đó. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, giá dầu thô WTI đã giảm 7,15%, giá dầu Brent giảm 10,14%.

Giá xăng dầu hôm nay 14/11 tăng nhẹ. Ảnh Tradingeconomics.

Theo đó, giá dầu thô WTI đã tăng lên trên 78 USD/thùng từ hôm thứ Hai, tăng nhẹ trong phiên thứ 3. Nguyên nhân của sự tăng giá này là do OPEC cho biết, có nhiều yếu tố của thị trường tác động và một phần ảnh hưởng của nguồn cung.

Trong báo cáo hàng tháng, OPEC dự báo nhu cầu dầu toàn cầu trong năm 2023 có sự tăng trưởng 2,46 triệu thùng/ngày bất chấp việc cắt giảm nguồn cung của OPEC và các đồng minh Cũng theo báo cáo, sản lượng dầu của OPEC đã tăng trong tháng 10, chủ yếu do sự gia tăng ở Iran, Angola và Nigeria.

Ở chiều ngược lại, trong tuần trước, EIA cho biết mức tiêu thụ xăng bình quân đầu người của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong hai thập kỷ và sản lượng dầu thô trong năm nay sẽ tăng nhẹ so với dự kiến trước đó. Bên cạnh đó, các nhà máy lọc dầu Trung Quốc sẽ cắt giảm sản lượng nguồn cung từ Saudi Arabia trong tháng 12.

Giá xăng dầu hôm nay 14/11 trong nước: Giảm nhẹ sau 2 lần tăng

Chiều ngày 13/11, liên Bộ Công thương - Tài chính đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước giảm nhẹ sau 2 lần tăng giá. Hiện tại, giá xăng dầu trong nước đang bán ở mức cụ thể như sau:

Loại nhiên liệu Giá cũ (đồng/Lít) Giá mới (đồng/Lít) RON E5 92 23.929 22.270 RON 95 23.929 23.530 Dầu diesel 21.940 20.880 Dầu hỏa 21.305 21.500 Dầu mazut 16.240 đồng/kg 15.620đồng/kg

Như vậy, giá xăng dầu hôm nay 14/11 trong nước đã giảm trở lại sau 2 lần liên tiếp tăng giá sau khi Liên Bộ Công thương - Tài chính điều chỉnh.

Giá xăng dầu hôm nay 14/11 trong nước mới tăng trở lại. Ảnh Khải Phạm.

Ở lần điều chỉnh giá xăng dầu lần này, cơ quan điều hành vẫn quyết định không trích lập Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu trong nước. Không chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 1 -13/11) chịu ảnh hưởng của nguồn cung thắt chặt. Nguyên nhân là bởi Nga và Saudy Arabia tái khẳng định cam kết cắt giảm nguồn cung dầu tự nguyện, biến động tăng giảm của đồng USD và xung đột ở Trung Đông… chính những yếu tố trên đã khiến giá xăng dầu thế giới biến động tăng/giảm bất ổn trong thời gian qua.

Được biết, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 1/11 và kỳ điều hành ngày 13/11 là: 93,786 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,459 USD/thùng, tương đương giảm 1,53% so với kỳ trước); 99,204 USD/thùng xăng RON95 (giảm 1,602 USD/thùng, tương đương giảm 1,59% so với kỳ trước); 107,750 USD/thùng dầu hỏa (giảm 4,051 USD/thùng, tương đương giảm 3,62% so với kỳ trước); 105,289 USD/thùng dầu diezen (giảm 5,580 USD/thùng, tương đương giảm 5,03% so với kỳ trước); 456,003 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 19,956 USD/tấn, tương đương giảm 4,19% so với kỳ trước).



Tính từ đầu năm đến thời điểm này, liên Bộ Công thương - Tài chính đã tiến hành 32 kỳ điều chỉnh giá xăng dầu, trong đó có đến 18 kỳ tăng giá, 10 kỳ giảm giá và 4 kỳ giữ nguyên giá bán xăng dầu trong nước.