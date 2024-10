Giá xăng dầu hôm nay 17/10: Xăng dầu chiều nay sẽ giảm?

Dự báo, trong phiên điều chỉnh giá xăng dầu hôm nay ngày 17/10, giá xăng dầu trong nước có thể sẽ được giảm sau lần tăng dữ dội thứ 5 tuần trước ngày 10/10.



Giá xăng dầu hôm nay 17/10: Dầu thô thế giới đi ngang

Theo dữ liệu của TradingEconomics và Oilprice, giá dầu thô thế giới mở phiên giao dịch ngày 17/10 tiếp tục giảm mạnh. Hồi 6 giờ 18 phút (giờ Việt Nam) giá dầu thô WTI tăng 0,2%, tăng 0,14 USD/thùng so với chốt phiên ngày 16/10; giá dầu WTI giao dịch ở mức 70,7 USD/thùng, giảm 0,4 USD/thùng so với mở phiên buổi sáng ngày 16/10 (71,1 USD/thùng).

Giá dầu thô WTI và Brent rạng sáng nay giao dịch thấp hơn so với mở phiên ngày hôm qua (Ảnh: TradingEconomics).

Tương tự, giá dầu thô Brent bán ra ở mức 74,5 USD/thùng, tăng 0,2 USD/thùng so với chốt phiên ngày hôm qua, nhưng giảm 0,26 USD/thùng, so với mở phiên ngày 16/10.

Giá giao dịch dầu thô thế giới có phiên thứ 4 giảm điểm kể từ lần tăng giá dữ dội hôm 11/10. So với giá dầu thô bán ra đạt ở mức đỉnh ngày 11/10, dầu WTI đã giảm 5,1 USD/thùng, giảm hơn 6,7%; tương tự, dầu Brent giảm 4,86 USD/thùng, mức giảm tương đương 6,1% so với giá dầu thô đạt đỉnh giao dịch sáng ngày 11/10.

Trên trang Oilprice, giá dầu thô giao kỳ hạn tương lai cũng đồng loạt về mức 70,7 USD đối với dầu WTI tại thị trường Mỹ, dầu Brent tại Anh cũng giảm xuống 74,2 USD/thùng.

Từ ngày. 15-17/10, giá dầu thô Brent giao dịch giảm mạnh, mất mốc 80 USD/thùng được xác lập từ tuần trước (Ảnh: TradingEconomics).

Diễn biến giao dịch dầu thô Brent thế giới trong các ngày 15-17/10 suy giảm mạnh từ mốc 77 USD thùng 2 giờ sáng ngày 15/10 xuống mức giá 74 USD/thùng. Dù vậy, giá dầu thô Brent hiện vẫn chưa phải là mức thấp nhất so với cuối tháng 9, vì có thời điểm ngày 30/9, giá dầu Brent còn xuống mốc giao dịch chỉ 70 USD/thùng.

Theo nhận định của giới chuyên gia và các trang thông tin định giá xăng dầu lớn, tình hình xung đột giữa Israel và Lebanon được kiểm soát sau các sự cố tấn công nhầm vào lính giữ gìn hoà bình thuộc Lực lượng Lâm thời Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL) của Liên Hợp quốc các ngày 11/10 vừa qua đã giảm đà tăng của giá dầu thô.

Bên cạnh đó, triển vọng lạc quan của kinh tế Mỹ và những diễn biến mới trong cuộc bầu của Tổng thống Mỹ cũng đã kìm hãm đà tăng mạnh của thị trường dầu thô thế giới.



Tuy nhiên, giá dầu thô bình quân trong tháng 10/2024 vẫn tăng so với tháng trước. Giá dầu thô trong tháng 10 tăng nhẹ hơn 1%, đà tăng giá đã suy yếu khi giai đoạn 14 -16/10 ghi nhận giá tăng 2,6% đến 3,76%. Khoảng cách tăng giá dầu thô tháng 10/2024 so với tháng trước thu hẹp phản ánh giá mặt hàng chiến lược này đang được ổn định trở lại sau nhiều phiên tăng sốc do tình hình bất ổn ở Trung Đông.

Các thị trường. khác trên thế giới, giá dầu thô cũng nằm trong xu hướng giảm (Ảnh: Oilprice).

Về giá xăng dầu hôm nay tại thị trường trong nước được dự báo sẽ được điều chỉnh giảm. Trước đó, ngày 10/10 liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương đã có quyết định điều chỉnh tăng giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu, giá xăng dầu lên mức cao nhất hơn 1.200 đồng/ lít. Cụ thể:

- Giá xăng E5RON92 tăng 996 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành với giá bán lẻ 19.846 đồng/lít; - Giá xăng RON95-III tăng hơn 1.258 đồng/ lít, giá bán lẻ 21.061 đồng/lít. Dầu các loại cũng có xu hướng tăng mạnh: - Giá dầu diesel 0.05S tăng hơn 1.099 đồng/ lít, giá bán lẻ 18.500 đồng/lít; - Giá dầu hỏa tăng 1.139 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 18.790 đồng/lít; - Giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 908 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 15.911 đồng/kg.

Hiện, theo số liệu của Bộ Tài chính, kết dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu tính đến cuối quý II/2024 là 6.061 tỷ đồng, giảm 18 tỷ đồng so với quý liền trước và là quý giảm thứ 5 liên tục. Còn so với cuối năm 2023, số dư quỹ này giảm gần 600 tỷ đồng.