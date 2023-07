Giá xăng dầu hôm nay 29/7 tiếp tục leo thang chạm mốc đỉnh mới kỷ lục từ trước đến nay đúng như dự báo của các chuyên gia về mốc đỉnh mới trong quý III. Điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến giá xăng trong nước ở phiên điều chỉnh ngày 1/8 tới đây.

Giá xăng dầu hôm nay 29/7 trên thế giới: Tăng "sốc" lên mốc kỷ lục

Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 29/7 trên thế giới tại thời điểm 6 giờ 50 phút (giờ Việt Nam), cụ thể như sau:

Giá dầu thô WTI đang được giao dịch ở mức 80,580 USD/thùng, tăng 0,61%, giá dầu Brent tăng lên 84,870 USD/thùng, tương đương tăng 0,75% so với phiên giao dịch trước đó.

Theo đó, giá xăng dầu hôm nay 29/7 trên thế giới ghi nhận mức cao kỷ lục của dầu thô WTI lần đầu chạm mốc 80 USD/thùng và dầu thô Brent đã chạm mốc mới 84 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 29/7 trên thế giới tiếp tục tăng "sốc". Ảnh Tradingeconomics.

Giá dầu hôm nay 29/7 giao dịch ở mốc 84 USD/thùng đã thiết lập tuần thứ năm tăng giá liên tiếp và liên tục tạo ra những cú chạm đỉnh mới.

Nguyên nhân là bởi nguồn cung toàn cầu thắt chặt và triển vọng nhu cầu của Trung Quốc dần được cải thiện. Giá dầu chuẩn quốc tế đã tăng hơn 10% từ đầu tháng đến nay do Ả Rập Xê Út và Nga đã tự nguyện cắt giảm sản lượng dự kiến sẽ thắt chặt nguồn cung dầu thô, trong khi OPEC+ cho thấy sẵn sàng hành động thêm để hỗ trợ thị trường dầu mỏ.

Trung Quốc là nguồn cầu lớn nhất đang cho thấy lượng tiêu thụ tăng trở lại và dấy lên hy vọng về sự phục hồi mạnh mẽ hơn trong tiêu thụ nhiên liệu của nước này.

Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã tăng thêm lãi suất vào tháng 7 để giảm lạm phát dai dẳng, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu dài hạn yếu hơn và làm tổn thương tâm lý thị trường.

Giá xăng dầu hôm nay 29/7 trong nước khó giảm

Ở lần điều chỉnh giá xăng dầu gần nhất ngày 21/7, liên Bộ Công thương - Tài Chính đã tăng đồng loạt giá xăng dầu và giá xăng dầu hôm nay chưa có biến động, cụ thể như sau:

Loại nhiên liệu Giá cũ (đồng/Lít) Giá mới (đồng/Lít) RON E5 92 20.410 21.630 RON 95 21.490 22.790 Dầu diesel 18.610 19.500 Dầu hỏa 18.320 19.189 Dầu mazut 15.283 đồng/kg 15.725 đồng/kg

Giá xăng dầu hôm nay 29/7 vẫn bình ổn. Ảnh Vietnamplus.

Trong lần điều chỉnh gần nhất, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã không trích lập Quỹ Bình ổn giá (BOG) đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu; đồng thời không chi Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 11/7/2023-21/7/2023) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: dự trữ dầu thô của Mỹ giảm; nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc tăng mạnh, mức dự trữ của Trung Quốc cũng tăng lên gần mức cao nhất mọi thời đại, kèm theo nhu cầu của Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục tăng sau đại dịch trong nửa cuối năm nay; dự kiến Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên mức 5,25%-5,5% vào tuần tới…. Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu từ ngày 11/7 đến 21/7 có ngày giảm những nhìn chung là biến động tăng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 11/7/2023 và kỳ điều hành ngày 21/7/2023 là: 93,120 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 7,390 USD/thùng, tương đương tăng 8,62% so với kỳ trước); 98,920 USD/thùng xăng RON95 (tăng 7,235 USD/thùng, tương đương tăng 7,89% so với kỳ trước); 97,611 USD/thùng dầu hỏa (tăng 5,483 USD/thùng, tương đương tăng 5,95% so với kỳ trước); 99,540 USD/thùng dầu điêzen (tăng 5,550 USD/thùng, tương đương tăng 5,90% so với kỳ trước); 471,240 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 17,068 USD/tấn, tương đương tăng 3,76% so với kỳ trước).

Được biết, từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 21 lần điều chỉnh, trong đó có 11 lần tăng, 7 lần giảm và 3 lần giữ nguyên.

Tại kỳ điều hành trước đó ngày 11/7, liên Bộ Tài chính - Công Thương đã quyết định điều chỉnh giá xăng E5 RON92 giảm 51 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành, không cao hơn 20.419 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 69 đồng/lít, không cao hơn 21.497 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 447 đồng/lít, không cao hơn 118.616 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 394 đồng/lít, không cao hơn 18.320 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 665 đồng/kg, không cao hơn 15.228 đồng/kg.