Giá xe Honda Airblade hiện tại hấp dẫn người Việt ra sao?

Giá xe Honda Airblade biến động mạnh



Honda Airblade là mẫu xe luôn được cả nam và nữ ưa chuộng tại Việt Nam. Giá xe Airblade mới hiện đang dao động trong khoảng từ 42.390.000 đến 55.190.000 tùy vào từng phiên bản cũng như màu sắc. Mức giá xe Honda Airblade 2021 tại các đại lý hiện đang cao hơn giá đề xuất khoảng hơn 2 triệu đồng.

Theo đó, Honda Airblade bản tiêu chuẩn đang được Head chào bán ở mức 42,8 triệu đồng. Trong khi đó, bản cao cấp có giá là 45,7 triệu đồng.

Tại Hà Nội, so với các mẫu xe còn lại trong bảng giá xe Honda, giá bán xe Honda Airblade ở các đại lý hiện đã chênh khá nhiều so với giá niêm yết, từ khoảng 1,5 triệu đồng đến 2 triệu đồng. Các đại lý cho biết hầu hết các mẫu xe của Honda trong tháng này đều đồng loạt tăng giá từ 1 - 2 triệu đồng so với thời điểm đầu tháng 3.

Honda Airblade 2021 có gì nổi bật?

Honda Airblade 2021 sở hữu diện mạo và thiết kế hoàn toàn mới, mang phong cách khá hiện đại và thể thao hơn so với phiên bản 2020. Kết hợp với những đường nét gọn gàng dứt khoát mang lại cho xe một tổng thể hòa hợp.

Thiết kế sang trọng, tinh tế của Honda Airblade 2021





Sở hữu phong cách thiết kế mới, xe Honda Airblade với những đường nét tinh tế đẹp mắt gây ấn tượng với người dùng. Honda Airblade vẫn giữ nguyên thiết kế hiện đại với những đường nét thon gọn, thanh lịch ôm sát người lái, mang phong cách unisex giúp xe tay ga Honda Airblade mới 2021 phù hợp với tất cả mọi người.

Honda Airblade 2021 sở hữu mặt đồng hồ mới

Mặt đồng hồ ở Honda Airblade 2021 có thiết kế mới, vừa sang trọng lại vừa đậm chất thể thao. Nhờ các vạch số nổi 3D có khả năng phản xạ ánh sáng LED và màn hình hiển thị full LCD giúp cho đồng hồ trở nên gọn gàng hơn nhằm tăng khản năng quan sát, kể cả trong đêm tối cho người lái.

Động cơ mới của Honda Airblade 2021

Honda Air Blade 125 2021 được trang bị động cơ eSP với xy-lanh đơn, dung tích 125cc, sản sinh công suất 11,26 mã lực tại tua máy 8.500 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 11,26 Nm tại tua máy 5.000 vòng/phút.

Phiên bản Honda Airblade 150 2021 trang bị động cơ eSP xylanh đơn, dung tích 149,3 cc, sản sinh công suất 12,8 mã lực tại tua máy 8.500 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 13,3 Nm tại tua máy 5.000 vòng/phút.

Giá xe Honda Airblade được phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản:

Phiên bản Phanh Giá đại lý Honda Air Blade 125 Tiêu chuẩn CBS 45.7 triệu Honda Air Blade 125 Đặc biệt CBS 42.8 triệu Honda Air Blade 150 Tiêu chuẩn ABS 58.2 triệu Honda Air Blade 150 Đặc biệt ABS 56.5 triệu