Giá xe Toyota Vios tháng 9/2023: Khách hàng tiết kiệm gần trăm triệu đồng

Giá xe Toyota Vios tháng 9/2023

Giá xe Toyota Vios tháng 9/2023 giảm sâu.

Với chương trình ưu đãi tháng 9 này từ hệ thống Đại lý Toyota, kết hợp cùng chính sách hỗ trợ cho xe sản xuất và lắp ráp trong nước từ chính phủ, khách hàng có cơ hội sở hữu Toyota Vios dễ dàng hơn bao giờ hết khi được miễn phí 100% lệ phí trước bạ.

Toyota Vios nhận khuyến mại lớn. Ảnh Trang Vu.

Toyota Việt Nam giới thiệu bản nâng cấp của Vios vào tháng 5/2023 với những thay đổi ấn tượng về ngoại thất, nội thất và công nghệ. Ngoài những trau chuốt về thiết kế, Vios 2023 được trang bị màn hình thông tin- giải trí kích thước 9 inch, lớn hơn hẳn thế hệ cũ, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, đồng thời tích hợp lẫy chuyển số trên vô lăng và cổng sạc USB Type C dành cho hàng ghế sau.

Điểm đáng giá khác ở Vios 2023 là việc bổ sung thêm những tính năng an toàn hiện đại thuộc gói an toàn chủ động TSS, thường thấy trên các dòng xe ở phân khúc cao hơn bao gồm: hệ thống cảnh báo va chạm phía trước và cảnh báo lệch làn đường. Những tính năng này thực sự hữu dụng và mang đến sự an tâm tuyệt đối cho người lái, đặc biệt là khi di chuyển trên xa lộ hoặc cao tốc.

Tham khảo thiết kế Toyota Vios 2023

Toyota Vios 2023 nâng cấp đã về đại lý và đây là phiên bản G cao cấp nhất. Theo đó, Toyota Vios G 2023 là bản thay đổi nhiều nhất hướng đến khách hàng là các gia đình và mức giá không đổi so với trước ở mức 592 triệu đồng.

Với phiên bản này, đầu xe Toyota Vios 2023 được cải tiến với lưới tản nhiệt mở rộng xuống cản trước, thiết kế góc cạnh hơn hẳn đời cũ. Mở rộng sang hai bên là đèn sương mù LED, hệ thống cảm biến được trang bị.

Trên các phiên bản Toyota Vios 2023 đều được nâng cấp lên công nghệ đèn LED Projector với khả năng chiếu sáng tốt hơn dạng chóa như đời cũ kết hợp đèn định vị ban ngày.

Đời mới đã được nâng cấp bộ mâm 15 inch thiết kế mới, đuôi xe được làm lại phần cản sau, các chi tiết còn lại của xe không thay đổi so với trước.

Toyota Vios 2023 với những nâng cấp nhỏ. Ảnh Khải Phạm.

Thay đổi đáng kể nhất của Toyota Vios 2023 phải kể đến ghế ngồi thiết kế thể thao da phối màu đen chỉ vàng hiện đại. Hàng ghế sau rộng rãi nhưng vẫn chưa có cửa gió điều hòa, ở đây thêm 2 cổng sạc USB Type-C.

Màn hình giải trí của Toyota Vios G 2023 được nâng cấp lên loại 9 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto và Wifi. Ở vị trí người lái được bổ sung lẫy chuyển số, cụm đồng hồ được phối màu lại trông hiện đại hơn.

Toyota Vios 2023 được nâng cấp thêm 2 công nghệ an toàn gồm cảnh báo lệch làn đường và cảnh báo tiền va chạm mang đến sự yên tâm hơn cho người dùng.

Do là bản nâng cấp nên Toyota Vios 2023 vẫn sử dụng động cơ cũ là loại 1.5L 4 xy-lanh sản sinh công suất 106 mã lực và mô-men xoắn 140 Nm. Sức mạnh được truyền đến bánh xe thông qua hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động CVT và hệ dẫn động cầu trước tùy bản.

Với những nâng cấp trên cùng giá bán không đổi, Toyota Vios 2023 "nuôi" tham vọng đấu Hyundai Accent, Honda City để dành lại vị thế trong phân khúc tại Việt Nam sau khi đã đánh mất từ đầu năm.