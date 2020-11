Giấc mơ báo điềm lành, công việc thuận lợi, tiền bạc rủng rỉnh

Đây là 4 giấc mơ báo trước những điều tốt lành đến với chủ nhân, không những sự nghiệp hanh thông mà tài lộc cũng vượng phát.

Giấc mơ thấy pháo

Giấc mơ thấy pháo là điềm báo công việc thuận lợi

Nếu bạn mơ thấy pháo, điều này có thể báo trước nhiều may mắn sắp đến với bạn. Nếu còn độc thân, khoảng thời gian tới bạn có thể mở rộng được nhiều mối quan hệ, gặp được người phù hợp với mình.

Nếu là người đang gặp khó khăn trong công việc, sắp tới vận trình của bạn sẽ thuận lợi hơn nhiều phần. Không ngừng nỗ lực, bạn sẽ có được bước đột phá, gây ấn tượng với cấp trên cũng như đồng nghiệp.

Về tiền bạc, mơ thấy pháo cũng báo trước sự rủng rỉnh. Khoảng thời gian gần đây, bạn gặp phải không ít chật vật song mọi chuyện sẽ nhanh chóng thay đổi mà thôi.

Giấc mơ thấy quan tài

Nằm mơ thấy quan tài, bạn đừng lo lắng bởi đây là giấc mơ báo hiệu sự giàu có và may mắn. Nếu đang ấp ủ những kế hoạch, dự định thì đây chính là lúc để bạn hiện thực hóa chúng, khi cát tinh vượng, khả năng thành công sẽ cao hơn.

Trong công việc, bạn sẽ gặp được nhiều thuận lợi hơn, có cơ hội được cấp trên cân nhắc thăng chức, tăng lương. Mối quan hệ của bạn và đồng nghiệp cũng thêm nhiều phần suôn sẻ.

Giấc mơ thấy cá

Giấc mơ thấy cá là điềm báo phát tài

Một trong những giấc mơ báo hiệu sự giàu sang chính là nằm mơ thấy cá. Theo giải mã giấc mơ, hình ảnh cá bơi lội xuất hiện trong giấc mơ chính là điềm báo phát tài.

Cụ thể, dù là người làm công ăn lương hay làm kinh doanh, bạn cũng sẽ gia tăng thu nhập của mình. Đó có thể là lợi nhuận lớn đem về từ khoản đầu tư cũ, tiền thưởng hay được người khác cho, tặng.

Trong giấc mơ, con cá càng to, càng nhiều thì tài vận sẽ càng vượng, báo hiệu nhiều cơ hội tốt sẽ đến trong sự nghiệp. Bầy cá bơi lội cũng như tiền bạc ào ào chảy vào nhà. Nhìn chung, mơ thấy cá bơi lội báo hiệu sự giàu sang, rủng rỉnh.

Giấc mơ thấy rùa

Giấc mơ thấy rùa cho thấy may mắn ập đến

Rùa vốn được người xưa quan niệm là hình ảnh tượng trưng cho điềm lành trong giải mã giấc mơ. Nếu bạn nằm mơ thấy rùa, điều này báo hiệu sắp tới vận trình của bạn sẽ thuận lợi hơn, may mắn ập đến.

Cụ thể, người làm kinh doanh sẽ gặp nhiều may mắn hơn về tiền bạc so với người làm công ăn lương. Công việc kinh doanh buôn may bán đắt, bạn còn tìm được những hướng phát triển mới, những đối tác, bạn làm ăn đáng tin cậy.

Với người làm công ăn lương, giấc mơ thấy rùa báo hiệu sắp tới có thể bạn sẽ được cấp trên cân nhắc thăng chức, tăng lương.

Bên cạnh đó, nếu trong giấc mơ, bạn thấy có cụ già cầm rùa đem vào nhà thì đó chính là điềm báo người lớn tuổi trong gia đình sẽ khỏe mạnh,sống trường thọ, gia đạo êm ấm.

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

* Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.