“Giấc mơ vươn tới một ngôi sao” của bãi biển trứ danh Phú Quốc

Nằm ở phía Nam Phú Quốc, Bãi Sao sở hữu làn nước xanh ngọc trong vắt, những bờ cát trắng mịn sóng êm ả vỗ bờ, đem đến khung cảnh giống với những thước phim về các bãi biển thiên đường. Đó là lý do cách đây gần chục năm, khi Phú Quốc còn là một huyện đảo nghèo, khi chưa mấy ai biết tới truyền thông du lịch ra quốc tế, thì độc giả chuyên trang du lịch nổi tiếng thế giới CN Traveler đã bình chọn đây là 1 trong 10 bãi biển hoang sơ và yên tĩnh nhất thế giới bên cạnh những bãi biển nổi tiếng tại Fiji, Maldives, …

Theo truyền thuyết, xưa kia, khi hoàng hôn buông xuống, những đàn sao biển sẽ kéo lên phủ kín bờ cát và dưới mặt nước để tắm trăng. Một bức tranh kì ảo bày ra trước mắt, trên có sao trời, dưới có sao biển, đất trời hòa hợp tấu lên những khúc ca lãng mạn khiến ai nấy đều rung động. Đó cũng là khung cảnh đã khiến những tao nhân mặc khách của quá khứ say mê và đặt tên cho nơi đây là Bãi Sao.

Bờ biển Bãi Sao thoải, trải dài theo hình cánh cung được ôm trọn bởi 2 dãy núi phủ kín sắc xanh nhiệt đới, tạo thành một vùng biển quanh năm rì rào sóng vỗ. Ngày mới đến, mặt trời ló rạng nơi đường chân trời, những tia nắng chiếu rọi lên mặt biển xanh phát quang lấp lánh, Bãi Sao lúc này tựa như một Vịnh Ban Mai tinh khiết, ngập tràn thứ năng lượng yêu đời đón chào ngày mới.

Khi ngày tàn, khoảnh khắc ráng chiều nhuộm đỏ khắp không gian, cảnh sắc thiên nhiên khiến không ít những "kẻ mộng mơ" phải xuyến xao, mê mẩn. Và nếu như phải so sánh, những tâm hồn mộng mơ ấy có lẽ cũng sẽ chẳng ngần ngại đặt vẻ đẹp của bãi biển này song hành cùng những thiên đường du lịch nức tiếng như Maldives, Bali, Phuket hay Hawaii.

Không chỉ đẹp, xét về hệ sinh thái Bãi Sao cũng được xếp hạng bậc nhất đảo Ngọc về sự phong phú các loài động, thực vật hay san hô đa sắc với ưu thế có núi, có rừng và có cả biển. Địa hình tại đây phân cấp theo từng tầng, từ đồi cao, băng qua những thảm cây xanh trù phú và khép lại hành trình là đại dương mênh mông; dẫn dắt những bước chân khám phá đến với một thế giới đầy ắp những háo hức và đam mê.

Suốt nhiều năm qua, những người trẻ khi đến với đảo Ngọc đều không quên dành một ngày để trải nghiệm Bãi Sao. Để tận mắt mục sở thị bãi biển mà "cả thế giới" say đắm ngợi khen. Để một lần trong đời được thử cảm giác bay giữa đại dương, phiêu du bềnh bồng cùng những đám mây, rong ruổi cùng ánh mặt trời rồi ném lo âu vào không trung; thả hồn vào sóng biếc; để thấy mình thật tự do, an nhiên như chinh phục được cả thế giới.

Có "nhan sắc", có danh tiếng, nhưng suốt năm qua, lịch trình của du khách mỗi lần đến với Bãi Sao vẫn chỉ gói gọn ở tắm biển, vui chơi, thưởng thức hải sản và… ra về trong ngày. Đơn giản và gần như không có điểm nhấn; Bãi Sao đang khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối cho một vẻ đẹp trời sinh.

Niềm tự hào du lịch Phú Quốc đang thiếu đi một sắc màu riêng, sự chuyên nghiệp để tạo sức hút giữa thế giới mà con người đang ngày càng nhiều sự lựa chọn, khó tính hơn, khắt khe hơn và có gu hơn. Nói cách khác, Bãi Sao đang cần được đánh thức, thổi bừng sức sống bởi những tâm hồn yêu cái đẹp, từ đó thêm phần chuyên nghiệp, quyến rũ và vươn ra thế giới.

"Làm đẹp những vùng đất" là sứ mệnh mà Sun Group đã và đang theo đuổi suốt hơn một thập kỷ rưỡi qua với tâm thế của một người khai mở và tâm hồn của những kẻ duy mỹ. Tại đảo Ngọc, suốt hơn 8 năm qua; Sun Group cũng đã lần lượt "đánh thức" những An Thới, Bãi Kem - bãi biển "song sinh" của Bãi Sao trở thành những điểm đến chất lượng – đẳng cấp – khác biệt, nổi bật trên bản đồ du lịch thế giới.

Và Bãi Sao sẽ là niềm cảm hứng tiếp theo của người khai mở.

Tại đây, người khai mở sẽ tiên phong kiến tạo một mô hình Công viên chủ đề sáng tạo đa trải nghiệm mang tinh thần Hawaii đáp ứng chức năng mua sắm, ẩm thực, giải trí tương tác và nghỉ dưỡng được vận hành bởi Sun World.

Hướng phát triển mới này sẽ nương theo những lợi thế về địa hình rừng - núi - thung lũng - biển; tiếp nối cảm hứng du lịch trẻ trung, năng động của Bãi Sao để tạo ra một Công viên chủ đề sáng tạo với chất nhiệt đới sôi động và phóng khoáng của Hawaii theo mô hình RD&E+ (Retail, Dining, Entertainment Theme Park & Resort Style) lần đầu được giới thiệu. Đây cũng là dự án chứng kiến cái bắt tay đáng mong đợi của 2 chân kiềng trong hệ sinh thái Sun Group gồm Sun Property và Sun World.

Công viên chủ đề này sẽ được thiết lập dọc theo địa hình 5 tầng thiên nhiên từ đồi, qua rừng xanh, xuống thung lũng, đến Lagoon và tiến dần tới biển Bãi Sao. Với triết lý nâng niu và tôn trọng tối đa những giá trị tự nhiên; tổ hợp sẽ đem tới vô vàn trải nghiệm tựa đang lạc giữa một resort khổng lồ để chữa lành, vui chơi giải trí và tận hưởng dịch vụ, không khí lễ hội cùng sắc màu nhiệt đới đậm chất Hawaii tại quảng trường Sao Biển – Starfish Plaza, các phố hoa, phố suối, đền cá Ông; beachclub; clubhouse khu glamping cao cấp bên bãi biển hay các sân khấu ngoài trời...

Đặc biệt, tại đây, mô hình BĐS công viên mang tên Park house cũng sẽ tiên phong được giới thiệu trên thị trường Việt Nam; biến BĐS thành một phần tiện ích của công viên. Nhờ có mảnh ghép đột phá, gia tăng điểm nhấn và tiện ích kích thích du lịch này, tổ hợp cũng hứa hẹn được phủ kín sức sống thương mại sôi động; mở ra cơ hội sinh lời hấp dẫn cho các nhà đầu tư và cũng là nấc thang mới, kỷ nguyên mới cho BĐS cao cấp Việt Nam.

Bên cạnh đó với những show diễn nghệ thuật, lễ hội biển đậm chất nhiệt đới Hawaii nồng hậu và quyến rũ… tổ hợp sẽ là một Vịnh Ban Mai tinh khiết, nơi mặt trời không bao giờ tắt bên những cuộc vui ngập tràn hạnh phúc và chất sống thăng hoa; góp phần hút và níu chân du khách ở lại với Bãi Sao.

Hội tụ vô vàn điểm cộng đáng giá về cảnh quan, sinh thái; cộng hưởng cùng tâm huyết và kinh nghiệm đánh thức những vùng đất của Sun Group, khi những mảnh ghép của Công viên chủ đề sáng tạo đa trải nghiệm mang tinh thần Hawaii hoàn thiện; Bãi Sao hoàn toàn có thể trở thành "thiên đường" du lịch, giải trí tầm cỡ quốc tế trong tương lai.