Giấc mơ xe tự lái có thể không thành

Các công ty xe tự lái sẽ vội vàng tung ra thị trường mà không chứng minh được độ an toàn tốt hơn so với các phương tiện do con người điều khiển.

Các công ty khởi nghiệp về xe tự lái đã huy động được hàng chục tỷ đô la dựa trên những lời hứa sẽ phát triển những chiếc xe tự lái thực sự, nhưng các chuyên gia và giám đốc điều hành trong ngành cho biết, có thể cần người giám sát từ xa thường xuyên để giúp đỡ trình điều khiển robot khi gặp rắc rối. Thời gian qua, tiền đề trung tâm của các phương tiện tự lái - rằng máy tính và trí tuệ nhân tạo sẽ làm giảm đáng kể các vụ tai nạn do lỗi của con người - đã thúc đẩy nhiều nghiên cứu và đầu tư. Giấc mơ xe tự lái thực sự có thể không thành nếu không có sự tiếp xúc hữu ích của con người. Ảnh: @AFP. Nhưng có một điểm khó khăn: Việc chế tạo ra những chiếc xe robot có thể tự lái an toàn hơn con người là vô cùng khó khăn, vì hệ thống phần mềm tự lái đơn giản là thiếu khả năng dự đoán và đánh giá rủi ro của con người một cách nhanh chóng, đặc biệt là khi gặp sự cố bất ngờ hoặc "trường hợp nguy hiểm".

Vì sao chưa giảm thuế nhập xe điện? Kyle Vogt, Giám đốc điều hành của Cruise, một đơn vị của General Motors cho biết: "Chà, câu hỏi của tôi sẽ là " Tại sao?". "Tôi có thể mang đến cho khách hàng sự an tâm khi biết rằng luôn có một con người ở đó để giúp đỡ nếu cần", Vogt nói. Đây là lần đầu tiên đơn vị Cruise thừa nhận nhu cầu dài hạn đối với người điều hành từ xa đối với phân khúc xe tự lái. Giống như kiểm soát viên không lưu, những người giám sát như vậy có thể ngồi cách xa hàng chục, hàng trăm dặm để giám sát nguồn cấp dữ liệu video từ nhiều phương tiện xe tự lái, đôi khi cũng sẵn sàng can thiệp vào các trình điều khiển rô bốt khi gặp sự cố trên đường mà bản thân hệ thống xe tự hành đó không xử lý được. Hai doanh nghiệp phát triển xe tự lái Waymo và Argo của Alphabet Inc, vốn được Ford Motor và Volkswagen AG hậu thuẫn, đã từ chối bình luận khi được hỏi câu hỏi tương tự. Các công ty xe tự lái sẽ vội vàng tung ra thị trường mà không chứng minh được độ an toàn tốt hơn so với các phương tiện do con người điều khiển. Ảnh: @AFP. Gần đây, GM đã thu hồi và sau đó đã cập nhật phần mềm trên 80 xe tự lái Cruise trong tháng này sau vụ tai nạn tháng 6 ở San Francisco khiến 2 người bị thương. Các cơ quan quản lý an toàn của Mỹ cho biết, phần mềm bị thu hồi có thể "dự đoán không chính xác" đường đi của xe đang tới, và Cruise cho biết sự cố bất thường này sẽ không tái diễn nữa sau khi cập nhật. Đối với một số người, ý tưởng rằng những người giám sát con người có thể làm dấy lên nhiều nghi ngờ về công nghệ này. Vào năm 2018, GM đã tìm kiếm sự chấp thuận của chính phủ Hoa Kỳ cho một chiếc xe hoàn toàn tự động không cần vô lăng, phanh hoặc bàn đạp ga sẽ gia nhập đội xe chia sẻ xe thương mại vào năm 2019. Nhưng chiếc xe đó, Cruise Origin, tới nay vẫn chưa được bắt đầu sản xuất. Vào năm 2019, Giám đốc điều hành Tesla Inc (Elon Musk hứa hẹn sẽ có một triệu xe tự lái robot "chắc chắn vào năm sau" - mặc dù sản phẩm "Tự lái hoàn toàn" của công ty ông đã bị chỉ trích vì những chiếc xe của hãng không có khả năng tự lái hoàn toàn mà không có con người đứng sau và sẵn sàng điều khiển bằng tay trong trường hợp khẩn cấp. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 6 trên YouTube, Musk cho biết việc phát triển ô tô tự lái "khó hơn tôi nghĩ ban đầu". Nhưng khi được hỏi về mốc thời gian, anh ấy nói Tesla có thể làm được "trong năm nay". Tesla cũng đã không trả lời yêu cầu bình luận nào về câu chuyện này. Mike Wagner, Giám đốc điều hành của Edge Case Research, nơi giúp các công ty xe tự lái đánh giá, quản lý và bảo hiểm rủi ro cho biết: "Nếu những công ty này không thành công trong hai năm tới, chúng sẽ không tồn tại nữa. Đó là một trường hợp cần phải được đưa ra nhưng họ lại chọn cách im lặng vào thời điểm này". Thậm chí nhiều thập kỷ kể từ bây giờ, bạn sẽ không thể có được những chiếc xe tự lái hoàn toàn 100%. Ảnh: @AFP. Kaveh của Imperium Drive cho biết: "Thậm chí nhiều thập kỷ kể từ bây giờ, bạn sẽ không thể có được những chiếc xe tự lái hoàn toàn 100%". Tuy nhiên, sự cạnh tranh đang gia tăng. Một số thành phố của Trung Quốc đang thúc đẩy việc cho phép thử nghiệm xe tự lái hoàn toàn. Nhưng nhu cầu giải quyết các trường hợp phức tạp và cắt giảm chi phí của mọi thứ từ cảm biến đến số lượng con người trong vòng lặp để tiếp cận thị trường này cũng tăng cao, do nguồn vốn đầu tư cho ô tô tự lái đã giảm mạnh. Vì vậy mà nhiều sự nghi ngờ đã len lỏi khi các nhà đầu tư thắc mắc về việc bao lâu nữa hoạt động kinh doanh xe tự lái sẽ có lãi mà vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối. Chris Borroni-Bird, một nhà tư vấn độc lập từng dẫn dắt các chương trình xe tiên tiến tại GM và Waymo cho biết: Các hệ thống tự hành không có khả năng như con người vì "thuật toán nhận thức và dự đoán của chúng không tốt như cách bộ não con người xử lý và quyết định". Ông nói thêm: "Tôi lo ngại rằng các công ty xe tự lái sẽ vội vàng tung ra thị trường mà không chứng minh được độ an toàn tốt hơn so với các phương tiện do con người điều khiển". Thuê xe tự lái "dính" phạt nguội: Chủ xe méo mặt, khách hàng có trách nhiệm gì? 29/04/2022 11:10

