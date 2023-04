Giải bóng đá 7 người tuổi trẻ công an Thủ đô năm 2023: Đồng hành với thanh niên Giải bóng đá 7 người tuổi trẻ công an Thủ đô năm 2023: Đồng hành với thanh niên

Sáng ngày 7/4, tại hội trường công an TP. Hà Nội đã tiến hành lễ ra mắt và bốc thăm chia bảng giải bóng đá 7 người tuổi trẻ công an Thủ đô năm 2023. Đây là lần đầu tiên Đoàn Thanh niên Công an Thành phố tổ chức Giải bóng 7 người với quy mô trong toàn Đoàn.

