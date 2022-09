Giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc - Bia Saigon Cup 2022 (VPL3): 150 triệu đồng cho đội vô địch

Sáng nay (13/9), tại Hà Nội đã diễn ra lễ ra mắt giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc - Bia Saigon Cup 2022 (VPL3). Tiếp nối những thành công đạt được trong 9 năm của HPL (Hanoi Premier League) và 2 mùa giải VPL (Vietnam Premier League), năm 2022 đánh dấu một cột mốc quan trọng, với sự đồng hành của nhà tài trợ chính là nhãn hàng Bia Saigon thuộc Tổng Công ty Bia- Rượu -Nước giải khát Sài Gòn (SABECO), Giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc - Bia Saigon Cup 2022 (Vietnam Premier League- Bia Saigon Cup 2022, gọi tắt là VPL-S3) được mở rộng quy mô tổ chức tại 5 tỉnh thành khu vực thuộc TP.Hà Nội, Đăk Lăk, TP.Nha Trang, TP.Hồ Chí Minh và TP.Cần Thơ.

Quyền Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn phát biểu tại lễ ra mắt giải đấu. Ảnh: PV

Tổ chức chuyên nghiệp và bài bản, các giải đấu diễn ra kịch tính, hấp dẫn và có sức hút lớn với khán giả, cùng với sự hào hứng, đầu tư và quá trình chuẩn bị của các đội bóng đại diện cho nhiều vùng miền, VPL-S3 với 5 giải đấu thuộc 5 khu vực trên toàn quốc thực sự đã là những ngày hội lớn.Với sự ủng hộ, phối hợp từ Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, các Sở VH-TT&DL cùng sự chung tay, đồng lòng của cả cộng đồng bên cạnh các đơn vị đồng hành, tài trợ…, hệ thống giải đấu với quy mô toàn quốc đã chứng được sức sống, sự lan tỏa cùng ảnh hưởng lớn đến đời sống bóng đá và nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến, sự ủng hộ.

Lễ ra mắt giải đấu được tổ chức trang trọng. Ảnh: PV

Ở khu vực miền Bắc, HPL-S9 mang sứ mệnh tiên phong với bề dày lịch sử, truyền thống đúng nghĩa là một sàn diễn, với những đội bóng mạnh nhất, quy tụ những ngôi sao sáng giá nhất và 11 vòng đấu khán đài sân Hoàng Mai đều chật kín khán giả. Chất lượng chuyên môn cao, bầu không khí sôi động đáng mơ ước và sau 3 tháng tranh tài với các cuộc đua tranh khốc liệt đã xác định được nhà vô địch là FC EOC - đội bóng đã đăng quang ở mùa giải VPL lần đầu được tổ chức năm 2019.

Trong khi đó, tại khu vực miền Nam, FC Đạt Tín với sức mạnh chuyên môn đã đăng quang sớm 1 vòng đấu với sự thuyết phục.Nếu Khu vực miền Trung ở Khánh Hòa ở năm thứ 3 tổ chức xác định được nhà một nhà vô địch mới là FC Vạn Tín thì tại 2 địa điểm lần đầu được tổ chức là khu vực miền Tây và khu vực Tây Nguyên, cả CPL-S1 (Cần Thơ) lẫn (ĐPL-S1 (Đăk Lăk) quy tụ những đại diện xuất sắc nhất của khu vực sau 5 tuần tranh tài đã tìm được các nhà vô địch là Spa Lan Ngọc (Kiên Giang) và Xổ số kiến thiết Đăk Lăk.

Ông Phạm Ngọc Tuấn, Tổng giám đốc VietFootball, Trưởng Ban tổ chức giải phát biểu tại lễ ra mắt giải đấu. Ảnh: PV

Hơn 3 tháng tranh tài với 5 giải đấu diễn ra đồng thời, các trận đấu đều được trực tiếp trọn vẹn trên hệ thống VTVcab: Truyền hình; OTT; Mạng xã hội. Cụ thể: Trực tiếp trên: ON Football, On Sports, On Sports+ và tiếp cận hơn 12 triệu hộ gia đình trên các hệ thống VTVcab, Viettel, VNPT, SCTV, K+, VTC Digital, AVG, HTV-TMS; tiếp cận hơn 20 triệu thuê bao trên dịch vụ OTT với các ứng dụng truy cập lớn: ON, ON Sports TV, TV360, VieON; Fanpage; Youtube; Tiktok của ON Sports và Vietfootball và hơn 70% thị phần người xem thể thao trên mạng xã hội.

Ở Vòng chung kết VPL-S3 với 8 đại diện xuất sắc nhất tiếp tục có sự hợp tác bản quyền với Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) và các cuộc tranh tài đều được sản xuất, phát sóng trên các kênh sóng, nền tảng truyền dẫn của VTVcab nhằm quảng bá rộng rãi hơn nữa sân chơi đến với khán giả cả nước cũng như từng bước nâng tầm, lan tỏa sức ảnh hưởng của loại hình bóng đá sân 7.

8 đội bóng tham dự giải lần này gồm: FC EOC, FC Mobi, FC Đạt Tín, FC An Biên, FC Vạn Tín, Olympic Gyms, FC Xổ số kiến thiết Đăk Lăk, FC Spa Lan Ngọc.

Đội vô địch được nhận tiền thưởng trị giá 150 triệu đồng. Đội á quân nhận phần thưởng 80 triệu đồng. Đội đứng thứ ba được trao 40 triệu đồng tiền thưởng.