Giải golf "Vòng tay nhân ái" lần thứ II: Chung tay xoa dịu nỗi đau cho bệnh nhi ung thư nghèo

Sau một buổi sáng tranh tài, Ban tổ chức đã trao giải Best Gross cho Golfer xuất sắc nhất là ông Nguyễn Hồng Hải.



Giải Nhất thuộc về Golfer Nguyễn Văn Sinh (bảng A), Golfer Bùi Sơn Nam (bảng B) và Golfer Phạm Minh Tiến (bảng C).



Giải Nhì các bảng A-B-C đã thuộc về Golfer Phan Văn Bắc (bảng A), Golfer Nguyễn Văn Lương (bảng B) và Golfer Trần Thị My Lan (bảng C).



Giải Ba đã thuộc về Golfer Đỗ Đức Hoàng (bảng A), Golfer Nguyễn Văn Hưng (bảng B) và Golfer Nguyễn Thị Thanh Huyền (bảng C).



Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao giải kỹ thuật cho các golf thủ. Trong đó, đánh bóng gần cờ nhất gồm: Golfer Nguyễn Khánh Toàn, Golfer Đỗ Triệu Phong, Golfer Vũ Quý, Golfer Nguyễn Đức Thắng. Đánh bóng xa nhất gồm: Golfer Trần Văn Giang, Golfer Đặng Thị Phương Thảo. Phát bóng xa nhất thuộc về Golfer Đỗ Triệu Phong.

Bên cạnh đó, giải cống hiến đã thuộc về Golfer Nguyễn Đức Lợi.