Khai mạc Giải Bóng bàn tranh Cúp Báo Hànộimới mở rộng lần thứ XI năm 2024

Giải đấu tổ chức chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, tạo sân chơi cho các tay vợt chuyên nghiệp và nghiệp dư, đồng thời thúc đẩy phong trào tập luyện môn bóng bàn trên địa bàn Thủ đô cũng như các tỉnh, thành trong cả nước.

Các đoàn tham dự Giải Bóng bàn tranh Cúp Báo Hànộimới mở rộng lần thứ XI năm 2024.

Tham gia giải có 68 đơn vị với gần 400 tay vợt chuyên nghiệp và nghiệp dư tranh tài ở 12 nội dung thi đấu, trong đó số đơn vị tham gia nội dung đồng đội nam phong trào tăng lên hàng chục đội so với mùa giải trước.

Trong số 12 nội dung thi đấu, có 9 đội đăng ký tham gia nội dung đồng đội nam nâng cao, gồm: Làng Sét, Thái Hà, Công an nhân dân 1, Công an nhân dân 2, Công an nhân dân 3, VietED, Table Tennis Review, Văn phòng công chứng Trần Viết Thắng, Minh Phúc Nam Định.

Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Minh Đức phát biểu khai mạc.

Giải năm nay có sự góp mặt của các tay vợt hàng đầu của Việt Nam như: Nguyễn Đức Tuân (Vô địch SEA Games 31, Á quân Giải vô địch quốc gia 2024), Nguyễn Đăng Hiệp (Huy chương đồng Giải vô địch quốc gia 2024), Nguyễn Duy Phong (Vô địch đơn nam trẻ Giải Bóng bàn Đông Nam Á 2024), Bùi Thế Nghĩa (Huy chương đồng đồng đội nam Giải vô địch quốc gia 2024), Vũ Hoài Thanh (Huy chương đồng đồng đội nữ Giải vô địch quốc gia 2024), Đinh Anh Hoàng, Lê Đình Đức, Lê Tiến Đạt (Đội tuyển bóng bàn quốc gia Việt Nam)… hứa hẹn mang lại sức hấp dẫn cho giải đấu năm nay.

Đại biểu và Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải.

Ban Tổ chức sẽ trao cúp, cờ, tiền thưởng, huy chương cho các đội, đôi, cá nhân đoạt giải Nhất, Nhì, đồng giải Ba ở các nội dung thi đấu. Tổng giá trị giải thưởng là 150 triệu đồng (tăng hơn 20% so với kỳ giải trước). Đây cũng là nét mới của giải năm nay nhằm tăng tính hấp dẫn và thu hút các vận động viên tham gia giải.